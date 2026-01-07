Minneapolis'te ICE Operasyonu Kanlı Bitti - Son Dakika
Minneapolis'te ICE Operasyonu Kanlı Bitti

07.01.2026 23:31
ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonda bir kadını vurup öldürdü, siyasetçiler tepkili.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının "polis memurunu ezmeye çalışırken" vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullandı.

Minnesota Valisi Tim Waltz ise ABD Merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem'in açıklamasına tepki gösterdi.

Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce "aracını silah olarak kullandığı" iddiasını reddeden Waltz, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın." ifadesine yer verdi.

"ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında, Noem'in açıklamalarını sert şekilde eleştirerek, "ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler." dedi.

Frey, öldürülen kadının ismini vermezken, 37 yaşında olduğu bilgisini paylaştı ve olayla ilgili "acil soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

Minneapolis Şehir Konseyi Üyesi Jason Chavez, ABC News'e, kurbanın "gözlemci" olan ve "göçmen komşuları gözetleyen" ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

Olay

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti.

Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi.

CNN'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.

Kaynak: AA

