Minneapolis\'te Protestolar ve ICE Eleştirileri

Minneapolis'te 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un vurularak öldürülmesi protestolara yol açtı ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumuna (ICE) yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

ICE, ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez Beyaz Saray'a geldiğinden bu yana çok sayıda operasyon düzenledi, sokaklardaki etkisini artırdı ve binlerce gözaltı gerçekleştirdi.

Son aylarda göçmen polisi mahallelere ve kamusal alanlara daha çok girmeye başladı ve operasyonlarına karşı çıkan bazı yerel sakinlerin tepkilerine yol açtı.

ICE ne zaman kuruldu?

ICE, Trump yönetiminin seçim kampanyasının temel vaatlerinden biri olan toplu sınır dışı etme girişiminin yürütülmesine öncülük ediyor.

Trump Beyaz Saray'a döndüğünden bu yana ICE kurumunun bütçesini ve misyonunu önemli ölçüde genişletti.

Kurum, göçmenlik yasalarını uygulamaktan ve düzensiz göçmenlikle ilgili soruşturmalar yürütmekten sorumlu.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin ABD'den çıkarılmasında da rol oynuyor.

ICE, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarına bir yanıt olarak 2002 tarihli İç Güvenlik Yasası'nın bir parçası olarak kuruldu.

Yasa, İç Güvenlik Bakanlığı'nı (DHS) kurdu ve ICE de bu bakanlığa bağlı kurumlardan biri haline getirildi.

Gözaltına alma yetkileri neler?

ICE, misyonunun hem kamu güvenliğini hem de ulusal güvenliği kapsadığını düşünüyor.

Ancak yetkileri ABD'deki ortalama bir yerel polis departmanından farklı.

ICE görevlileri, ABD'de yasadışı olarak bulunduğundan şüphelendikleri kişileri durdurma, gözaltına alma ve tutuklama yetkisine sahip.

Ancak bir kişinin bir tutuklamaya müdahale etmesi veya bir memura saldırması gibi sınırlı durumlar dışında ABD vatandaşlarını tutuklama yetkileri yok.

Buna rağmen, haber kuruluşu ProPublica'ya göre, Trump'ın başkanlığının ilk dokuz ayında federal ajanların ABD vatandaşlarını kendi iradeleri dışında alıkoyduğu 170'ten fazla olay yaşandı.

Bu vakalar arasında düzensiz göçmen olduklarından şüphelendikleri Amerikalılar da vardı.

ICE'nin zor kullanma ve silahına başvurma yetkisi var mı?

ICE'nin zor kullanma eylemleri ABD Anayasası, ABD yasaları ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın kendi politika yönergelerinin bir kombinasyonuyla belirleniyor.

Vanderbilt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Adaleti Programı Direktörü Chris Slobogin, Anayasa uyarınca, kolluk kuvvetlerinin "yalnızca kişinin kendileri veya diğer insanlar için ciddi bir tehlike oluşturması veya kişinin şiddet içeren bir suç işlemesi halinde ölümcül güç kullanabileceğini" söylüyor.

Ancak Yüksek Mahkeme genellikle, o anda karar veren ve öngörüden faydalanmayan polislere müsamaha gösterdi.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 tarihli bir notunda, federal kolluk kuvvetlerinin "yalnızca gerektiğinde ölümcül güç kullanabileceği", bir memurun "kendisine veya başka bir kişiye yönelik yakın bir ölüm veya ciddi bedensel yaralanma tehdidi varolduğuna dair makul bir inanca sahip olması" tanımı yapılıyor.

ICE'nin görev bölgeleri

ICE genellikle ABD içinde faaliyet gösteriyor ancak bazı polisleri yurt dışında da görevlendirebiliyor.

Kardeş kuruluşu olan ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı teknik olarak ABD sınırlarında devriye geziyor.

Ancak Trump yönetiminin çeşitli federal kolluk kuvvetlerinden ajanlara göçmenlik uygulamalarına katılma yetkisi vermesiyle bu roller giderek bulanıklaştı.

Sınır Devriyesi görevlileri, ICE ile birlikte baskınlara katılarak ABD içinde giderek daha fazla faaliyet gösteriyor.

ICE ve diğer kurumlar, diğer federal kolluk kuvvetleriyle ortaklaşa Los Angeles, Chicago ve şimdi de Minneapolis gibi şehirlere yüzlerce memur konuşlandırdı.

Associated Press, son operasyonun bir parçası olarak Minneapolis'e 2 bin kadar federal görevlinin konuşlandırılacağını bildirdi.

ICE tarafından gözaltına alınanlara ne oluyor?

Trump döneminde sınır dışı etme uygulamaları oldukça yaygınlaştı.

Yönetim 20 Ocak - 10 Aralık 2025 tarihleri arasında 605 bin kişiyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Ayrıca, insanları tutuklanmaktan veya gözaltına alınmaktan kaçınmak için ülkeyi gönüllü olarak terk etmeye teşvik eden bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasının ardından 1,9 milyon göçmenin "gönüllü olarak gittiğini" söyledi.

ICE ile karşılaşan bir göçmenin başına gelebilecek farklı senaryolar mevcut.

Bazen bir kişi geçici olarak alıkonulup ve sorgulandıktan sonra serbest bırakılıyor.

Bazense ICE bu kişiyi gözaltına alıyor ve ABD genelinde birkaç tane bulunan daha büyük bir gözaltı tesisine transfer ediyor.

Birçok göçmen gözaltındayken yasal statü için mücadele etmeye devam ediyor. Ancak başarısız olmaları halinde nihayetinde sınır dışı edilebilirler.

Syracuse Üniversitesi'nin hükümet verilerine dayanan araştırmasına göre, 30 Kasım 2025 itibariyle yaklaşık 65 bin kişi ICE gözetimindeydi.

Göçmenlik avukatları BBC'ye, ICE bir kişiyi gözaltına aldığında, ailelerin veya avukatların bu kişinin nerede olduğunu öğrenmesinin bazen günler alabildiğini söyledi.

ICE hakkındaki eleştiriler

ICE ve Sınır Devriyesi gibi kurumlar operasyonlar düzenlediğinde toplumda ciddi tepkiler ortaya çıkabiliyor.

ICE ajanları tutuklama yaparken etraftakilerin bunu kameraya çekmesi yaygın bir durum.

ICE ile halk arasındaki bazı karşılaşmalar agresif veya şiddet içeren bir hal aldı.

Illinois eyaletinin Chicago kentindeki ICE operasyonları sırasında bir grup medya kuruluşu Sınır Devriyesine dava açtı.

Polislerin gazetecilere, dini liderlere ve protestoculara karşı orantısız güç kullandığını iddia ettiler.

Bir federal yargıç davacıların yanında yer aldı, ancak temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.

Minneapolis'teki silahlı saldırı, bir göçmenlik uygulaması operasyonu sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin vurulduğu ilk olay değil.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Ekim ayında Los Angeles'ta ajanların sürücülere ateş ettiği iki olay yaşandı.

İç Güvenlik Bakanlığı her iki olayda da sürücülerin memurları araçlarıyla tehdit ettiklerini söyledi.

ICE memurları ve diğer göçmenlik polisleri, operasyonlarını yürütürken maske taktıkları için eleştiriliyor.

Bakanlık yetkilileri bu uygulamayı savunarak, ajanları tacizden koruduğunu söylüyor.

ABD'de toplum ne düşünüyor?

Kamuoyu yoklamalarına göre ABD'liler Trump'ın göçmenlikle ilgili adımları konusunda karmaşık bir görüşe sahip.

Pew Araştırma Merkezi'nin Ekim 2025'te yaptığı bir ankete göre, toplumun yarısından biraz fazlası sınır dışı etme uygulamalarının belirli ölçülerde gerekli olduğuna inanıyor.

Bu sayı, Pew'in bir önceki Mart ayında bulduğu sayı ile aşağı yukarı aynı.

Ancak aynı anket, halkın Trump'ın yöntemleri konusunda endişeleri olduğunu da gösteriyor.

Ankete göre yetişkinlerin %53 gibi büyük bir çoğunluğu Trump yönetiminin belgesiz göçmenleri sınır dışı etmek için gerekenden fazla şey yaptığına inanıyor.

Yaklaşık %36'sı ise Trump'ın yaklaşımını destekliyor.