Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili - Son Dakika

Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak"

"Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir"

"Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır"

"Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında Korona virüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, küresel bir salgın haline gelen Korona virüsüne karşı Türkiye'nin etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyerek, bundan sonrada alınacak tedbirlere ilişkin bilgiler verdi.

"İlk, orta, lise ve üniversitelere virüs tatili"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tedbirler paketi kapsamında bir dizi kararlar alındığını açıklayan Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir. Bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek. Üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler alınacak. Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın alışmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin imzalandığını kaydeden Kalın, "Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak. Tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklar. Vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da gündeme alınan başlıklardan birisiydi. Bizim tavsiyemiz fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri yönündedir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, yani karantina altı almaları büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Bir panik havası oluşturmadan, rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu sürecin yürütüleceğinin altını çizen Kalın, İtalya'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için bir tahliye planlanıp planlanmadığı şeklindeki soruya, "İtalya'dan böyle bir tahliye planımız yok. Vatandaşlarımızın orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları çok önemli. Türkiye'ye geldiklerinde gerekli prosedürleri izlemeleri son derece önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Virüs tespit edilen Türk vatandaşının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan kalın, "Bu kişinin sağlık durumu iyi. Onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. Bu karantina tedbir amaçlı. Yapılan testler sonucunda sadece bir kişide pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın ve tedavi sürecinin netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz" dedi.

Kreş ve gündüz bakım evlerinin gündeme gelmediğini söyleyen Kalın, "Burada velilerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Şuan itibariyle Türkiye'de tek vaka bulunduğunu söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarını bir müddet ertelediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katılmıştı.