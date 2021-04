Olimpiyat, VNL ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş oyuncu kadrosu açıklandı.

2021 yılında Milli Takımlar Faaliyetleri kapsamında yoğun bir çalışma dönemine girecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl sırasıyla; FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Miller, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi

25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlılar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda yer alıyor. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Millilerin Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:

25 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Çin - Türkiye

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 İtalya - Türkiye

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Rusya - Türkiye

Avrupa Voleybol Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın adından 19 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğiyle ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Avrupa Şampiyonaları'nda son yıllarda önemli başarılara imza atan Filenin Sultanları, 2017'de bronz, 2019'da da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Giovanni Guidetti: "Sezon boyunca sporcuların performansını titiz bir şekilde gözlemledik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2021 yılı için açıklanan A Milli Takım kadrosunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İtalyan başantrenör, tempolu bir yaz dönemi olacağını belirterek, "Sırasıyla Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Sezon boyunca sporcuların performansını titiz bir şekilde gözlemledik. Covid-19 pandemisinde oyun oynamayı tecrübe ettik. Tüm bu gözlem ve tecrübelerimizle birlikte, pek çok unsuru göz önünde bulundurarak milli takım oyuncu seçimlerimizi iki grup şeklinde planladık. 1. gruptaki sporcularımız ilk turnuvamız olan Voleybol Milletler Ligi'nde oynayacak. Sporcularımızı Olimpiyat Elemeleri'nden, milli takım kadrosuna ve gelişimine sağladıkları katkılardan dolayı zaten tanıyoruz. Kadroda bir de bu sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen, milli takıma katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular yer alacak. Bu grubun dışında oluşturduğumuz ikinci bir grup daha var. 2. grupta ise sezon boyunca ligde iyi performans gösteren milli takımda olma şansı daha az veya hiç bulunmayan oyuncular var. Önümüzdeki kamp dönemi ile milli takımdaki çalışma sistemimizi ve bizi öğrenip tanımaya başlayacaklar" diye konuştu.

Uzun soluklu ve yoğun geçecek yaz döneminde, pandemiden dolayı nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri ifade eden Guidetti, "Beklenmedik sakatlıklar, COVID-19 vakaları veya bazı sebepler ile turnuvalara götüremeyeceğimiz oyuncular olabilir. Bu gibi durumların yaşanma ihtimaline karşı 2. gruptaki genç ve potansiyelleri yüksek oyuncu grubumuz, önümüzdeki turnuvalarda A Milli Takımda yer alma şansı bulabilecek. Tüm ihtimallere, her türlü duruma hazırlıklı olmak adına, 2. grup oyuncularımız antrenmanlarını İstanbul'da sürdürecek. Ayrıca bu genç kadro, gelecek için de milli takımımızın oluşumunda önemli roller alacaktır" dedi.

"Her turnuvanın ayrı bir hedefi ve önemi var"

Her turnuvanın ayrı bir hedefi ve önemi olduğunu vurgulayan başarılı başantrenör, "Voleybol Milletler Ligi'ndeki hedefimiz; Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanarak Tokyo'da bizimle olacak en iyi durumdaki oyuncuları seçmek ve kadromuzu oluşturmak. VNL'deki her maçımızı kazanmak için oynayacağız ama asıl hedefimiz kadromuzdaki bütün oyuncularımıza şans vererek Tokyo'ya gidecek ana kadroyu belirleyebilmek olacak. Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na gelince, oldukça zorlu bir grupta yer alıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktığımız takdirde her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Gruptan çıkmak aynı zamanda çeyrek finaldesiniz ve madalya için savaşmaya sadece 1 maç uzaklıktasınız demek. Bu yüzden gruptan çıkmak bizim için oldukça önemli bir hedef. Son 2 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kürsüde yer aldık ve çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. 1 bronz ve 1 gümüş madalyamız var. Bu performansımızı 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da korumaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Millilerimin idari ve teknik kadro ile sporcu kadrosu şöyle:

1. Grup idari ve teknik kadro

Kurtaran Mumcu - Milli Takımlar Sorumlusu

Pelin Çelik - Takım Menajeri

Giovanni Guidetti - Başantrenör

Alper Hamurcu - Yardımcı antrenör

Recep Vatansever - Yardımcı antrenör

Ahmetcan Erşimşek - Yardımcı antrenör

Fatih Yağcı - İstatistik antrenörü

Artun Aksan - İstatistik antrenörü

Alessandro Bracceschi - Kondisyoner

Georgi Vasilev Bivolarski - Fizyoterapist

Murat Beder - Masör

Seren Akıncı Özdurulmuş - Psikolog

Murat Mert Yücekök - Medya sorumlusu

1. Grup sporcu listesi

Naz Aydemir Akyol - Fenerbahçe - Pasör

Cansu Özbay - Vakıfbank Pasör

Buse Ünal - Nilüfer Bld. - Pasör

Meryem Boz - Aydın BBSK - Pasör çaprazı

Ebrar Karakurt - THY - Pasör Çaprazı

Tutku Burcu Yüzgenç - Karayolları - Pasör çaprazı

Hande Baladın - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör

Meliha İsmailoğlu - VakıfBank - Smaçör

Şeyma Ercan - THY - Smaçör

Fatma Yıldırım - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör

Tuğba Şenoğlu - VakıfBank - Smaçör

Saliha Şahin - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör

Eda Erdem Dündar - Fenerbahçe - Orta Oyuncu

Zehra Güneş - VakıfBank - Orta oyuncu

Kübra Akman - VakıfBank - Orta oyuncu

Aslı Kalaç - THY - Orta oyuncu

Yasemin Güveli - Eczacıbaşı Vitra - Orta oyuncu

Simge Aköz - Eczacıbaşı Vitra - Libero

Ayça Aykaç - VakıfBank - Libero

2. Grup teknik kadro

Dehrican Dehrioğlu - Antrenör

Caner Atasever - Yardımcı antrenör

Yunus Öçal - Yardımcı antrenör

Yalçın Özbek - Yardımcı antrenör

Ali Gönencan - Yardımcı antrenör

2. Grup sporcu listesi

Elif Şahin Eczacıbaşı Vitra Pasör

Buket Gülübay - Sistem9 Yeşilyurt - Pasör

Yağmur Karaoğlu - İlbank - Pasör çaprazı

Pelin Eroktay - Eczacıbaşı - Pasör çaprazı

İlkin Aydın - Galatasaray - Smaçör

Derya Cebecioğlu - Sistem9 Yeşilyurt - Smaçör

İpar Özay Kurt - Fenerbahçe - Smaçör

Ezgi Akyaldız - Karayolları - Smaçör

Yaprak Erkek - İlbank - Smaçör

Ayçin Akyol - Karayolları - Orta oyuncu

Yasemin Yıldırım - Nilüfer Bld. - Orta oyuncu

Büşra Şahin - THY - Orta oyuncu

Beliz Başkır - Fenerbahçe - Orta oyuncu

Dilek Kınık - Kuzeyboru - Libero

Eylül Akarçeşme - Aydın BBSK - Libero

Gülce Güçtekin - Fenerbahçe - Libero - İSTANBUL