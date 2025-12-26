Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş - Son Dakika
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

26.12.2025 17:40
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş
Burdur'da yasak ilişki kavgasında öldürülen Özge Bedir olayında, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Arkadaşının sevgilisinin karısını öldüren Tülay A.'nin olay günü cinayetin ardından üzerindeki kanlı elbiseleri drama dersinde kullandığı kostüm kıyafetler ile değiştirdiği belirlendi.

Burdur'da yasak ilişki kavgasında öldürülen Özge Bedir olayında, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evine gitti. Site önünde bekleyen Seray Ö.'nün aksine, Tülay A. apartmana çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi.

YASAK İLİŞKİ KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Tülay A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesi çerçevesinde "tasarlayarak kasten öldürme", TCK 116. maddesi çerçevesinde "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 6136 sayılı Kanun çerçevesinde "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Seray Ö. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasının istendiği kaydedildi.

"ADNAN B. İLE YAKLAŞIK 3 YILDIR İLİŞKİ YAŞADIM"

Şüpheli Seray Ö. savunmasında, Adnan B. ile yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşadığını belirterek, ilk dönemlerde Adnan B.'nin evli olduğunu bilmediğini, durumu öğrendikten sonra ilişkilerini sonlandırdığını ancak Adnan B.'nin eşinden boşanacağını söylemesi üzerine yeniden ilişkiye başladıklarını ifade etti. Seray Ö., Adnan B.'nin eşine ilişkilerini anlatmadığını fark etmesi üzerine Özge Bediri telefonla arayarak durumu bildirdiğini, daha sonra birlikte çekilmiş fotoğrafları WhatsApp üzerinden gönderdiğini belirtti.

"OLAY GÜNÜ ADNAN B., EŞİNİN EVDE YALNIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Seray Ö. olay günü olan 10 Haziran 2025 tarihinde gece saatlerinde Adnan B.'nin Tülay A.'nın evine geldiğini ve yine kendisine hakaret ediğini, sabah saatlerinde evden ayrıldığını söyledi. Aynı gün, Özge B.'nin açtığı davaya ilişkin şikayetin geri çekildiğine dair tebligat geldiğini belirterek, olay günü saat 17.00 sıralarında Adnan B.'nin kendisini aradığını söyledi. Seray Ö., bu görüşmede Adnan B.'nin kızını alarak evden çıktığını ve eşinin evde yalnız olduğunu söyleyince, bu konuşmadan Adnan B.'den Özge Bedir ile görüşmeleri yönünde bir mesaj aldığını aktardı.

"TÜLAY A. GÖRÜŞMEYE GİTTİ, BEN SOKAKTA BEKLEDİM"

Şüpheli Seray Ö. ise ifadesinde, Tülay A.'nın kendisine "sen gelme sorun çıkmasın" diyerek Özge Bedir ile kendisinin görüşmek istediğini söylediğini belirtti. Saat 18.00 sıralarında birlikte yürüyerek siteye gittiklerini, kendisinin sitenin iki alt sokağında beklediğini, Tülay A.'nın ise Özge Bedir'in evine çıktığını ifade etti. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca Tülay A.'nın dönüşünü beklediğini, bu süre içinde Ö. isimli arkadaşıyla telefonda sohbet ettiğini ifade eden Seray Ö., Tülay A.'nın geri döndüğünde ellerinin çantanın içinde olduğunu, kendisine "sus ve yürü" dediğini söyledi. Yürüyüş sırasında durmadan yaklaşık 40 dakika boyunca sokaklarda dolaştıklarını, Tülay A.'nın üzerindeki gömlek ve eteğin de kanlı olması nedeniyle çıkartıldığını, kanların yere damladığını savunmasında anlattı.

"ÇANTAMDA KOSTÜM KIYAFETLERİM VARDI"

Seray Ö.'nin arkadaşı olan cinayet şüphelisi Tülay A., olay günü yanında siyah bir çanta bulunduğunu, çantanın içinde drama dersinde kullandığı kostüm kıyafetler, güneş gözlüğü, tansiyon ilaçları, cüzdan, anahtar, eldiven, koli bandı ve siyah maske bulunduğunu belirtti. etti. Seray Ö. ile birlikte yürürken Adnan B. ile sık sık telefon görüşmele yaptıklarını, bu görüşmelerin olağan olduğunu belirten Tülay A., Adnan B.'nin bir görüşmede kızını alarak evden çıktığını ve eşi Özge Bedir'in evde yalnız olduğunu söylediğini aktardı. Tebligattaki adrese bakarak Özge Bedir'in evine gidip konuşmaya karar verdiklerini ifade eden Tülay A., Seray Ö.'nün site girişini görebileceği bir noktada beklemesini istediğini, Özge Bedir'in evine gittiğinde önce kendisini tanıttığını, kapıda konuşmak istediğini ancak Özge Bedir'in kendisini içeri davet ettiğini ifade etti.

"BIÇAKLA SALDIRIYA UĞRADIM"

Tülay A., eve girdikten sonra kapının kilitlendiğini duyduğunu, Özge Bedir'in mutfaktan bıçak benzeri bir alet alarak yanına geldiğini, evden çıkmak istediğini ancak Özge Bedir'in kendisine hakaret etmeye devam ettiğini söyledi. Bu sırada Özge Bedir'in bileklerini duvara yaslayarak parmak uçlarını kestiğini, ellerinin kanlar içinde kaldığını ifade etti. Aralarında arbede yaşandığını, bıçağın bir ara kendi eline geçtiğini, daha sonra tekrar Özge Bedir'in eline geçtiğini, kapının kilitli olduğunu fark ettiğini ve yere yatırıldığını anlattı. Arbede sırasında Özge Bedir'in boğazının da kanadığını gördüğünü belirtti.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN HAREKET ETTİM"

Savunmasının sonunda Tülay A., olay günü Özge Bedir'in evine zarar vermek amacıyla gitmediğini, yanında herhangi bir bıçak veya delici alet bulunmadığını, Özge Bedir'in saldırısı nedeniyle kendini korumak amacıyla hareket ettiğini belirtti. Adnan B.'nin sürekli kışkırtıcı ve tahrik edici sözleri nedeniyle kendisini ve Seray Ö.'yü karşı karşıya getirdiğini savunan Tülay A., Adnan B.'den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti. Şüpheli Adnan B., savunmasında daha önce polis merkezinde verdiği ifadenin içeriğinin doğru olduğunu belirterek, ifadesini aynen tekrar ettiğini söyledi.

"SERAY BENİM SEVGİLİM OLUR"

Adnan B., yaklaşık 1,5 yıldır Seray Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, Seray Ö. ile Güvendik Pastanesi'nde çalıştığı dönemde tanıştıklarını belirtti. Bu ilişkiyi eşinin bir yıl boyunca bilmediğini, ilişkinin Seray Ö.'nün eşine telefon üzerinden gönderdiği fotoğraflar sonrası ortaya çıktığını söyledi. Eşinin ilişkiyi öğrenmesinin ardından kendisini terk ettiğini ve yaklaşık 10 gün ayrı kaldıklarını belirten Adnan B., daha sonra barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladıklarını ifade etti. Adnan B., eşiyle barıştıktan sonra Seray Ö. ile iletişimini kestiğini, buna rağmen Seray Ö.'nün gizli numaralar ve farklı hatlar üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını, zaman zaman kuzeni aracılığıyla da arattırdığını söyledi.

Kaynak: İHA

