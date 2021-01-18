Pekcan: "Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı"
18.01.2021 12:41
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Yeniden Asya Girişimi...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı. Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır."
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