Polis Akademisinde yeni dönem başladı! İki önemli merkezin açılışı yapıldı

Polis Akademisinin 2026-2027 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in katıldığı programda, polis eğitiminde akademik bilgi, mesleki tecrübe ve teknolojinin önemi öne çıktı.

POLİS AKADEMİSİNDE YENİ AKADEMİK YIL BAŞLADI

Polis Akademisi, 2026-2027 akademik yılına düzenlenen açılış töreniyle merhaba dedi. Törene Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik katıldı. Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Fidan, Polis Akademisinin Emniyet Teşkilatının geleceğini şekillendiren önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Akademinin köklü geçmişine ve güçlü kurumsal yapısına dikkat çeken Fidan, mesleki tecrübeyle akademik birikimin bir araya getirilmesinin güvenlik hizmetleri açısından taşıdığı önemi anlattı.

SİLAH EĞİTİM MERKEZİ VE DRONE SAHASI HİZMETE GİRDİ

Akademik yıl açılış töreninin ardından program, yeni eğitim alanlarının hizmete alınmasıyla devam etti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi'nin açılışını birlikte gerçekleştirdi. Törenden sonra açılışı gerçekleştirilen bir diğer alan ise Drone Sahası oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, konuşmasında Polis Akademisinin yalnızca mesleki eğitim veren bir kurum olmadığını, aynı zamanda bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin güvenlik alanındaki gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Fidan, akademinin bilgi ve tecrübenin nesilden nesile aktarıldığı, nitelikli eğitim anlayışıyla öne çıkan önemli bir ilim yuvası olduğunu ifade etti. Polis Akademisinin eğitim ve bilim alanındaki çalışmalarının Türkiye'nin güvenlik mimarisine yön verdiğini vurgulayan Fidan, kurumun sahip olduğu akademik birikim ile mesleki deneyimin Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir değer oluşturduğuna dikkat çekti.

İşte Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın törendeki dikkat çeken o açıklamaları:

"Polis Akademimiz; köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve nitelikli eğitim anlayışıyla, teşkilatımızın yarınlarını şekillendiren, bilgi ile tecrübenin nesilden nesile aktarıldığı, müstesna bir ilim ocağıdır. Burada, serdengeçtiler yetişir. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde ilelebet dalgalanması, ezanlarımızın semalarımızda yankılanması, milletimizin huzur ve güvenliği için canını ortaya koymaktan çekinmeyen yiğitler, vatan sevgisiyle donanarak görevlerine hazırlanır. Burada, vatanı için yaşamayı şeref, milleti için hizmet etmeyi vazife, şehadeti en yüce mertebe, gaziliği ise ömür boyu taşınacak bir şeref nişanesi olarak kabul eden, yüce bir mesuliyet anlayışı hayat bulur.

Değerli Arkadaşlar, Kıymetli Öğrencilerimiz, Asırlara uzanan köklü devlet anlayışımızın temelinde yer alan devlet ebed müddet düşüncesi; şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla bizlere vatan kılınan bu topraklarda; milletimizin birlik ve beraberliğini, devletimizin bekasını ve ülkemizin ilelebet bağımsızlığını esas alan bir kararlılığı, ifade etmektedir. Emniyet Teşkilatımız, bu doğrultuda üstlendiği sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için, geniş bir sahada mücadele vermektedir. Asayişten siber suçlara, organize suç örgütlerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar uzanan kapsamlı sorumluluk alanımız, her an hazırlıklı ve donanımlı olmamızı zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada Polis Akademimiz; nitelikli eğitim kadrosu, akademik birikimi ve araştırma faaliyetleriyle, bölgesel ve uluslararası düzeyde polis eğitiminin lokomotifi olma misyonunu, öncelikli hedef olarak sürdürmeye devam etmelidir.

Değerli Öğrencilerimiz, Eğitim kapasitemiz ve akademik altyapımız, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Hâlihazırda İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarımızda ülkemizden ve farklı ülkelerden, 17 bin 392 öğrencimiz eğitim görmektedir. Enstitülerimiz bünyesinde ise, 562 öğrencimiz, lisansüstü eğitim almaktadır. Farklı meslek gruplarından ve akademik disiplinlerden gelen öğrencilerimizin yürüttüğü çalışmalar, güvenlik alanındaki meselelerin çok boyutlu ele alınmasına ve bilimsel bilgi birikiminin, farklı uzmanlık alanlarıyla zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Teşkilatımızın sahadaki gücünü pekiştiren en temel unsur ise, hiç şüphesiz çağın gerektirdiği modern eğitim imkânlarıdır. Birazdan açılışını yapacağımız, Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi ile Drone Sahamız, bu anlamdaki yenilikçi adımlarımızdan biri olarak öne çıkacaktır. 726 metrekarelik modern bir alanda hayata geçirdiğimiz simülasyon eğitim merkezinde; 4 adet yüksek teknolojili simülasyon sınıfı ve 1 adet havalı tabanca poligonu yer almaktadır. Bu ileri altyapı sayesinde, personelimizin karar verme hızını ve refleks gelişimini dijital olarak ölçümlüyor, yapay zekâ destekli analizlerle, yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Sevgili Gençler, Mesleki eğitim; göreve hazırlık süreciyle başlayıp, kişinin kendini sürekli yenilemesi, becerilerini geliştirmesi ve öğrenmeyi bir meslek ahlakı hâline getirme anlayışıyla devam eden, sürekli bir tekâmül sürecidir. Bu süreçte aldığınız eğitimin her aşamasını, önemli bir kazanıma dönüştürmeli, öğrendiklerinizi özümseyerek, analitik düşünme ve olayları çok yönlü değerlendirme yeteneğinizi, geliştirmelisiniz. Mesleki bilgi ve becerilerinizin yanı sıra, iletişim kabiliyetlerinizi de güçlendirmeli; aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, daima gözetmelisiniz. Mesleki donanımınızı sağlam bir karakterle, cesaretinizi ferasetle, kararlılığınızı ise sağduyuyla bütünleştirmeli, taşıdığınız üniformanın, köklü bir devlet geleneğini ve milletimize karşı üstlenilen büyük bir sorumluluğu temsil ettiğini ise, hiçbir zaman unutmamalısınız. Sizlerden en büyük beklentimiz; eğitimlerinizi tamamlayıp görev yerlerinize gittiğinizde, vicdanınızı pusula kılıp, adaleti ve hukuku rehber edinerek; insan onurunu gözeten, ölçülü ve hakkaniyetli bir tutumla görevinizi yerine getirmeniz, temsil ettiğiniz üniformanın itibarını her daim korumanızdır. Bir ömür boyu adanmışlıkla ifa edeceğiniz bu meslek; Fethi Sekin’in, Seher Yaşar’ın, Zeynep Sağır’ın, Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ve adını tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızın bizlere bıraktığı, kutsal bir emanettir. Sizler; bu mukaddes emanete sahip çıkacak, milletimizin huzuruna kasteden her türlü tehdide karşı, sarsılmaz bir kale gibi duracaksınız.

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemiz, her alanda tarihî adımlar atarak, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" doğrultusunda, geleceğe güvenle ilerlemektedir. Türkiye Yüzyılı; milletimizin huzurunun pekiştiği, güven ve istikrarın her alanda kökleştiği, büyük bir yükseliş dönemidir. Bizler de bu vizyon doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak; suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızı, tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar; ülkemizin her bir noktasında suç ve suçluya alan bırakmayacak, asayişi ve huzuru, tavizsiz bir şekilde hâkim kılacağız. Milletimizin alın terine, helal rızkına göz diken organize suç örgütlerine, asla göz açtırmayacağız. Evlatlarımızı ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerini bir bir yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Suçun finansal kaynaklarını tamamen kurutarak, gayrimeşru hiçbir kazanca geçit vermeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kurmaya çalışan, “Terörsüz Türkiye” sürecini baltalamaya çalışan hiçbir şer odağına, fırsat tanımayacağız. Kısacası; “Türkiye Yüzyılı”nı, aynı zamanda “Huzurun Yüzyılı” kılmak amacıyla; nerede huzurumuza kasteden bir el varsa karşısında durmaya, milletimizin güvenliğine uzanan her engeli bertaraf etmeye, vatanımızın her köşesinde durmaksızın, yorulmaksızın nöbette olmaya devam edeceğiz.

Kıymetli Hocalarımız; Polis Akademimizin bugün ulaştığı saygın seviyede, hiç şüphesiz sizlerin bilgi birikiminin ve emeğinin, çok büyük bir payı bulunmaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın nitelikli, donanımlı ve sorumluluk sahibi mensuplarının yetişmesinde üstlendiğiniz bu önemli görev, teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır. Gençlerimizi yalnızca mesleki bilgiyle değil; devlet şuuru, görev bilinci ve meslek ahlakıyla da donatarak yetiştirmeniz, her türlü takdirin üzerindedir. Emekleriniz ve gayretleriniz için, teşkilatımız adına her birinize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken; 2026-2027 Akademik Yılının, ülkemize, milletimize, teşkilatımıza, akademimize ve tüm öğrencilerimize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akademimize ve teşkilatımıza verdiği güçlü desteklerden dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza, en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Aziz vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eyleyen, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi, minnetle yâd ediyorum. Hepinizi bir kez daha, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."