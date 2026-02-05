Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
05.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenman ve açıklamalarda bulundu.

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 21'nci haftasında evinde konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-mavililerin Teknik Direktörü Recep Uçar ile orta saha oyuncusu Qazim Laçi antrenman öncesi basın mensupların sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 21'nci haftasında Pazar günü saat 17.00'de evinde Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman öncesinde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile orta saha Qazim Laçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

RECEP UÇAR: GÖNLÜMÜZ BİR ÇEYREK FİNAL, BİR YARI FİNAL OYNAMAK

Türkiye Kupası'nda çeyrek veya yarı final oynamak istediklerini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Evet, kupada ilk geldiğim günden itibaren bir hedefimiz olduğunu net, ısrarla vurguladım. İlk Gaziantep maçında alınan 5 gollü galibiyet benim bu söylemleri yapmamı daha da perçinlemişti. Erzurum'daki maçın hikayesi çok farklıydı. Kazanmak için her şeyi yaptığımız, üretebileceğimiz maksimal sayıda pozisyon ürettiğimiz, oyun anlamında sadece yaptığımız bir hata, bir kere kalecimize topun geldiği bir maç. Ama futbol böyle bir oyun. Belki 10'a yakın gol pozisyonuna girip hepsini harcadığımız ama sonuçta baktığımızda kazanamadığımız bir maç. Benim tarafımdan fazla söz söylenecek bir maç değil. Belki kısmet değilmiş. Onu söyleyebiliyorum sadece. Bir türlü nasip olmadı. Ama şimdi gene bakacağız. Maç sonuçlarına göre bir şansımız varsa sonuna kadar kovalamak istiyoruz kupada. Bugünkü maçların sonucuna göre bu belli olur. Gönlümüz bir çeyrek final, bir yarı final oynamak. Bugünkü sonuçlara göre tekrar değerlendireceğiz" dedi.

'EVİMİZDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İSTİYORUZ'

Kendi evinde rakip kim olursa olsun kazanmak istediklerini söyleyen Uçar, "Tek eksik vardı. Final yapamıyoruz. Yani bunu lig maçları için de söyleyebilirim. Ligde oynadığımız şu ana kadarki 6 tane maç; hepsinde kazanabilir miydik? Hepsinde kazanabilirdik arkadaşlar. Hepsini bir gözünüzün önüne getirin. Son oynadığımız Başakşehir maçı bile ikinci yarısında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Beşiktaş ve Göztepe maçı puan alamadığımız, buradaki eksik oynadığımız Alanya maçı bile ciddi sayıda hepsinde pozisyon ürettiğimiz ama maalesef sonlandırma noktasında evet çok başarılı değiliz. Bunu kabul etmek lazım. Bunun için yeteri kadar çalışıyor muyuz? Evet, ekiple ve oyuncularımızla beraber sonuna kadar çalışıyoruz. Biz bunu kıracağız. İnşallah da bunun kırılacağı maç bu hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı olur. Benden önceki süreci de biliyor mu bilmiyorum ama benim bulunduğum periyotta 6 tane lig maçı oynadık. Bunun dördü deplasman. Zorlu deplasmanlar. Konya, Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir deplasmanları. Hiçbiri kolay değil ama hepsinde de gerçekten 3 puana yakın olduğumuz maçlar. İçeride iki maçımızın ilkini kazandık. Evimizde rakip kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Burası net. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. Rakip Galatasaray. Evet, son 3 yılın şampiyonu. Ligimizin kadro değeri en yüksek takımlarından birisi. Okan hocayla harika işler yapıyorlar ama dediğim gibi rakipten bağımsız bizim tek hedefimiz var. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir futbolla, seyircimizi evlerine mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

'YÖNETİM KURULUNDAN BU KONUDA OLUMLU HABERLER BEKLİYORUM'

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "En son toplantıda da söylediğim gibi transfer istemiyorum hiçbir zaman demedim. Transfer istiyoruz. ve uzun süredir de gerçekten yönetim kurulumuz, başkanımız hepsi uğraş gösteriyorlar. Bazı oyuncuları son ana getirdik, bir türlü talihsizlik sonlandıramadık. Ama şu an itibariyle bile görüşmekte olduğumuz bir iki oyuncu var. Ben de yönetim kurulundan bu konuda olumlu haberler bekliyorum. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz bu noktada. Öyle olacağını düşünüyorum. Yarın akşam bitiyor. Yarına kadar inşallah olumlu haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

QAZIM LAÇI: BU MAÇTAN DAHA İYİ BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ

Zor maç oynayacaklarını dile getiren Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Qazim Laçi, "Ligin liderine karşı, iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu maçın zorluğunun farkındayız. Fakat burada kendi evimizde oynayacağız. Bizim için öncelikle skoru kendi adımıza sıfırda, gol yemeden tutabilirsek gol bulma şanslarımız olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapacağız. Zor bir rakibe karşı oynayacağımız için bugünden itibaren en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Burası bizim evimiz, kendi evimizde oynayacağız. Galatasaray'a karşı oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir maç oynayacağımızı da biliyoruz. Fakat kendi seyircimiz önünde daha fazlasını yaparak bu maçtan daha iyi bir sonuç almayı umuyoruz. Lig tablosuna baktığınızda bizleri de çok memnun etmeyen bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çok daha iyi yerleri hak ettiğimiz için böyle bakıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Galatasaray, Antrenman, Rizespor, Çaykur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı
Şampiyonluk için gelmişti Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:00:31. #7.11#
SON DAKİKA: Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.