Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Haberin Videosunu İzleyin
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı
23.01.2026 18:54  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı
Haber Videosu

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili döverken, bir vatandaş dalgaların arasında şınav çekerek sabah sporu yaptı. Ancak bir süre sonra üzerine doğru gelen 2 metrelik dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı. O anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahili'ni dövdü.

KİMİ İZLEDİ, KİMİ DE KAYIT ALTINA ALDI

Deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaşırken, bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denizi ve oluşan dalgaları izledi. Kimi vatandaşlar sahil bandına vuran dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Sahilde şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

ŞINAV ÇEKERKEN GELEN 2 METRELİK DALGALARI GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI

Boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında bir vatandaş ise spor yaptı. Kıyafetlerini çıkartarak dalgaların dövdüğü sahile inen vatandaş ilk başta tereddüt etse de ardından sahilde şınav çekmeye başladı. Birkaç şınav çeken vatandaş bir süre sahilde oturduktan sonra üzerine doğru gelen dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı.

Sahilde şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahilde şınav çekti, 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hava Durumu, Antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’na büyük tepki Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Otomobil şarampole devrildi Bilanço ağır Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:42
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:22:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.