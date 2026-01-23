Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahili'ni dövdü.

KİMİ İZLEDİ, KİMİ DE KAYIT ALTINA ALDI

Deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaşırken, bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denizi ve oluşan dalgaları izledi. Kimi vatandaşlar sahil bandına vuran dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

ŞINAV ÇEKERKEN GELEN 2 METRELİK DALGALARI GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI

Boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında bir vatandaş ise spor yaptı. Kıyafetlerini çıkartarak dalgaların dövdüğü sahile inen vatandaş ilk başta tereddüt etse de ardından sahilde şınav çekmeye başladı. Birkaç şınav çeken vatandaş bir süre sahilde oturduktan sonra üzerine doğru gelen dalgayı görünce hızla sahilden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.