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Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
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Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

6 bin dönüm arazi üzerinde üretim yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Tarım Şehri' unvanına bir adım daha yaklaştı. Belediye, domates, mantar, tıbbi aromatik bitkiler, kenevir, safran çilek ve mantardan diğer çeşitlere kadar üretim yelpazesini genişletti. Başkan Ekrem Yüce, kentin tarımda örnek gösterilen bir şehir haline geldiğini belirtti ve 'Dünya Tarım Şehri' ünvanını yakın zamanda alacaklarını ifade etti.

Sakarya, \'Dünya Tarım Şehri\' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
14.12.2023 - 11:06,
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6 bin dönüm arazi üzerinde üretim yapan tek belediye olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Tarım Şehri" unvanına bir adım daha yaklaştı. Domates, mantar, tıbbi aromatik şifalı bitkiler, kenevir, safran çilek ve mantardan diğer çeşitlere kadar üretim yelpazesini genişleten Büyükşehir, kenti tarımda örnek gösterilen şehir haline getirdi. Başkan Yüce, "Yakın zamanda dünya klasmanında yerimizi alacak ve Dünya Tarım Şehri ünvanını şehrimize getireceğiz" dedi.

Sakarya, tarımda hayata geçirilen projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Domatesten mantara, aromatik bitkilerden, kenevir üretimine kadar tarımın her alanında mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce'nin tarım politikalarıyla ülkenin tarımsal kalkınmasında lokomotif şehirlerden biri olarak anılıyor.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Yeni ünvan yolda

Bu şehir, 6 bin dönüm arazi üzerinde tarımsal faaliyet gösteren tek kent ve her yaptığı iş örnek proje niteliği taşıyor. 4 buçuk yılda hayata geçirilen ve Türkiye'nin tarımsal kalkınma hamlesine güç katan çalışmaları tek tek anlattı. Sakarya'nın özellikle son dönemde tarımın en özel şehirlerinden biri haline dönüştüğünü belirten Yüce, yakında Dünya Tarım Şehri ünvanını alacaklarının sinyalini verdi.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

"Marka şehir olduğumuzu göstereceğiz"

Yüce, "6 bin dönümde dünyada eşi benzeri olmayan yöntemlerle kaliteli ürünler elde ediyoruz. Bizden dünyanın haberi var ve yakında yeni ünvanı da şehrimize getireceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kurduğumuz 'Tarımla büyüyen bir Sakarya' hayali için gündüz-gece çalışıyoruz. Tarımda marka şehir olduğumuzu Türkiye ve dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Jeotermal serada yıl boyu üretim

Başkan Yüce, "Tarım A.Ş'yi ve Sera A.Ş'yi kurduk. Ülkemize örnek olacak Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlayacak projeleri tek tek hayata geçirdik. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde jeotermal ısıtmalı topraksız tarım uygulamasını hayata geçirdik. 2022 yılının Nisan ayında başladığımız hasadın ilk 6 ayında 700 tonu aşkın ürün elde ettik. Bu yıl ise 98 bin fidenin dikimini gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz kaliteyi bozmadan birim alanda daha fazla ürün üretimi sağlamak. İnşallah 2023'te üretim rekoru kıracağız" dedi.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Tarımda yıldızı parlayan şehir

Başkan Yüce, kenevir üretimi yapabilecek şehirler arasına Sakarya'yı da kazandırdıklarını belirterek, "Yeşil hazine keneviri ön plana çıkardık, kenevir üretiyoruz. Ayrıca hastalıklardan ari bir manda çiftliği kurduk" dedi. Yüce, Alancuma'da atıl vaziyette olan alanı tarıma kazandırdıklarını, bölgeye bir tarım lisesi inşa ettiklerini ifade ederek, çeşit çeşit meyveyi de toprakla buluşturduklarını kaydetti. Yüce, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) ile tarım alanındaki yatırımları taçlandıracaklarını dile getirdi.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Tarımın her alanında Sakarya var

Aromatik bitki, fidan, çilek ve mantar üretimiyle ciddi bir kazanım elde ettiklerini belirten Başkan Yüce, "Bunların yanında solucan gübresi tesisi, kültür ortamında salep yetiştirilmesi, safran, çilek, mantar yetiştiriciliği kozmetik ürünler üretimi, tıbbi ve aromatik bitkilerden yağ üretimi için şehrin dört bir yanında tesisler ve üretim alanları oluşturup yola koyulduk. Fidan üretimi ve peyzaj alanında oluşturduğumuz Yanık Fidan Teşhir Alanı ve BAHÇEM satış ofisleriyle dünyanın en potansiyelli şehri olan Sakarya'mızı marka yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Türkiye'nin en büyük aromatik bitki üretim alanı

Yüce, "Türkiye'nin en büyük aromatik bitki üretim alanı Sakarya Botanik Vadisi'ni faaliyete geçirdik. Tam 70 kilometrelik alanda çeşitli türlerden 2 buçuk milyonu aşkın tıbbi ve aromatik bitkiyi toprakla buluşturduk. Hasadını yaptığımız ürünleri SERA A.Ş ve FİDAN A.Ş bünyesinde işleyerek ürüne dönüştürüyoruz. Lavantası, adaçayı, biberiyesi, kekiği, ıhlamuru, kedi otu, akasyası ve daha sayamadığım birçok bitki burada hayat buluyor. Kısaca her yönüyle Sakarya tarımla büyüyor, gelişiyor ve 'marka şehir' unvanını yaptığı her işte tescilliyor" ifadelerini kullandı.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı

Bu alanda tek belediye

Avrupa Spor Şehri, Dünya Bisiklet Şehri ve son olarak Güney Kore'den alınan 'Bisiklet Dostu Projeler' ödüllerinin ardından Sakarya, şimdi ise 'Dünya Tarım Şehri' ünvanına çok yakın. Domates, mantar, 27 çeşit tıbbi aromatik bitki, çilek, kenevir, safran, sahlep, ata tohumu, süs bitkisi, şifalı yağ, kozmetik ürün üretimi yapan Büyükşehir, 6 bin dönüm arazi üzerinde üretim yapan tek belediye oldu.

Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Çevre
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Çevre, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya, 'Dünya Tarım Şehri' Ünvanına Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
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