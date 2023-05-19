Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü - Son Dakika
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Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü

19.05.2023 09:52

Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçen otomobil sürücüsünün çarptığı otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan otomobilde bulunan bir köpek de telef oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde saat 02.15'te meydana gelen kazada ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan idaresindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi.

BİR AİLE YOK OLDU

34 AG 805 plakalı otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞAN KİŞİYİ EKİPLER ÇIKARDI

Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

"KAZANIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Kazada yaralanan Selahattin Ocak, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Söğütlü Mahallesi'nden, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden dayım İbrahim Çubuk'a bir fabrikada iş bulup ev kiraladık. Dayım, eşi, kızları ve annem ile birlikte Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine gidip burada dayımın evinin eşyalarını kamyona yükleyip Adapazarı'na dönecektik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

HEM EHLİYETİ YOK HEM DE ALKOLLÜ

Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası telef olduğu öğrenildi. Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden kareler;

Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: şimdi merak ediyorum, bu şahıs ne ceza alacak diye? Olay 0 cinayet. Bir aile yok olmuş. Kasten cinayetten müebbet almalı. Eğer bir kaç yıl yatıp çıkarsa hiç şaşmayın. Bu yüzden bunların önüne geçilemiyor. Yargı ve adalet işlemeli Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Sakarya, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağır alkollü sürücü kazaya sebep olurken bir aile yok oldu: 4 ölü - Son Dakika
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