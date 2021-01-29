Sanal müzelerin ziyaretçi sayısı 10 ayda 12 milyona ulaştı - Son Dakika

Sanal müzelerin ziyaretçi sayısı 10 ayda 12 milyona ulaştı

29.01.2021 10:59
Sanal müzelerin ziyaretçi sayısı 10 ayda 12 milyona ulaştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayata geçirilen sanal müze uygulamasıyla Türkiye'nin en büyük 32 müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Milli Mücadele Sergisi 12 milyon kez ziyaret edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayata geçirilen sanal müze uygulamasıyla Türkiye'nin en büyük 32 müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Milli Mücadele Sergisi 12 milyon kez ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle 25 Mart'ta sanal müze uygulamasını hayata geçirdi.

Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan müze ve ören yerlerinden 32'si ise bu süreçte "https://sanalmuze.gov.tr" adresinde ziyarete açıldı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Göbeklitepe Ören Yeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi Müzesi Samsun, Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Çorum Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Zeugma Müzesi sanal ortama taşındı.

İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Efes Ören Yeri, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Uşak Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Van Müzesi, Adana Müzesi, Çanakkale Assos Ören Yeri, Nevşehir Göreme Açıkhava Müzesi, Aksaray Ihlara Vadisi, Çorum Hattuşa Ören Yeri, Hatay Arkeoloji Müzesi ve süreli olarak açılan Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi de sanal ortamda tarih meraklılarına açıldı.

Bu müze ve ören yerleri geride kalan sürede 12 milyon kez ziyaret edilirken, tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarının başında gelen Göbeklitepe Ören Yeri 3 milyon 488 bin 337 kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu.

Cumhuriyet'in dönüm noktasına şahitlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 1 milyon 965 bin 251 kez gezildi.

Efes Müzesi de sanal müzeler içerisinde en çok gezilenler arasında yer alırken, bunu sırasıyla Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi takip etti. Efes Müzesi 1 milyon 418 bin 132, Çanakkale'deki Troya Müzesi 1 milyon 158 bin 501, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise 1 milyon 85 bin 521 kez ziyaret edildi.

Müzelerde sergilenenler yakından incelenebiliyor

Sanal müze uygulamasında ziyaretçiler, müzeyi gezmeye istediği bölümden başlayabiliyor.

Tarih meraklıları eserleri yakınlaştırarak inceleme fırsatı bulurken, gezenlere müzelerle ilgili mekanın ve eserlerin tarihçesi de sunuluyor.

3 boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor, müzelerin krokileri ve bölümleri de sanal müzelerde tanıtılıyor.

Arkeoloji Müzesi, Milli, Efes, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanal müzelerin ziyaretçi sayısı 10 ayda 12 milyona ulaştı - Son Dakika


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