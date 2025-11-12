Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor - Son Dakika
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor
12.11.2025 17:39
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor
Türkiye'nin nüfus artış hızındaki azalmayla ilgili konuşan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop dikkat çeken ifadeler kullandı. Şentop, " Günümüz insanlarının, bilhassa gençlerimizin daha bireyselci bir hayat anlayışı içerisinde yetiştiği başta olmak üzere birçok konu söylenebilir. Hayata atılmak için üniversiteyi bitirmiş olmak gibi bir aşamanın önemsenmesi evlenme yaşını yukarıya taşıyor." dedi.

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Hayata atılmak için üniversiteyi bitirmiş olmak gibi bir aşamanın önemsenmesi evlenme yaşını yukarıya taşıyor. Bugün erkeklerde 28 yaşın üzerinde, kızlarımızda da 27 yaşın üzerinde evlenme yaşı ortalaması" dedi.

ESKİ MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy kampüsünde inşa edilecek ilahiyat fakültesi ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törene; Şentop'un yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, BAİBÜ yönetimi ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından ek hizmet binasının temeli törenle atıldı. Törenin ardından Şentop, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Anayasa ve Hukuk' konferansında öğrencilerle bir araya geldi.

"ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMİŞ OLMAK, EVLENME YAŞINI YUKARIYA TAŞIYOR"

Konferansta konuşan Şentop, nüfus artışında dramatik bir azalma olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Biliyorsunuz; içinde bulunduğumuz yıl nüfus artışıyla ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Nüfus artış hızımızda dramatik bir azalma var oransal olarak. Bunun birçok sebebi konuşuluyor. Tabii tartışılıyor. Çok daha temel sebepler de var. Günümüz insanlarının, bilhassa gençlerimizin daha bireyselci bir hayat anlayışı içerisinde yetiştiği başta olmak üzere birçok konu söylenebilir. Ama bunlardan birisi de üniversite okumak ve üniversite mezuniyetinin esas alınması. Hayata atılmak için üniversiteyi bitirmiş olmak gibi bir aşamanın önemsenmesi evlenme yaşını yukarıya taşıyor. Bugün erkeklerde 28 yaşın üzerinde, kızlarımızda da 27 yaşın üzerinde evlenme yaşı ortalaması. Tabii bu hem evliliği geciktiriyor hem çocuk sahibi olmayı geciktiriyor ve belli bir sayıda az sayıda çocuk sahibi olmak gibi bir sonucu da ortaya çıkartıyor" diye konuştu.

"HER KADEMEDE YETİŞMİŞ İNSANA İHTİYAÇ VAR"

Şentop, "Üniversiteleşme meselesi toplumsal karşılığı itibarıyla de yeniden değerlendirilmelidir diye de düşünüyorum bu taraftan. Türkiye'nin çünkü her kademede yetişmiş insana ihtiyacı var. Sadece üniversite mezunu olarak yetişen insanlara değil, meslek liselerini, bilhassa hayatın farklı alanlarında faaliyet gösterecek insanlara da ihtiyacı var. Ama sonuç itibarıyla Türkiye'de bahsetmiş olduğumuz o 2004'lerde başlayan o büyük hamle üniversite, üniversiteleşme oranımızı oldukça yukarılara çekti Türkiye'de. Tabii şimdi bütün bu imkanlar içerisinde, fiziki imkanlar, destekler içerisinde akademisyenlerimize, öğrencilerimize düşen ilim üretme, üniversitelere ve bu ilmi insanlığın toplumun faydasına sunma konusundan etkili daha fazla, daha yoğun çalışmalar yapmaları" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Politika, Türkiye, Evlilik

Son Dakika Politika Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor - Son Dakika
