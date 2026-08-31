Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi

Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimarlık alanında başlayan kariyerini uluslararası projelerle büyüten iş insanı Seyfi Şahin; SafeBit, Safe Media ve Flash TV yatırımlarının yanı sıra inşaat ve yurt dışındaki otel projeleriyle farklı sektörlerde büyümeye devam ediyor.

Mimarlık ve inşaat sektöründe başlayan iş hayatını uluslararası ölçekte geliştiren Seyfi Şahin, uzun yıllar yurt dışında edindiği tecrübe ve birikimi Türkiye’de farklı sektörlerde yatırıma dönüştürüyor.

Finansal teknolojilerden medya ve televizyon yayıncılığına, inşaattan turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Şahin; son dönemde SafeBit, Safe Media ve Flash TV yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Finansal Teknolojiler Alanında SafeBit Yatırımı

Seyfi Şahin’in son dönemde öne çıkan yatırımlarından biri SafeBit oldu. Bitci’nin satın alınarak SafeBit markasına dönüştürülmesiyle hayata geçirilen yatırım, Şahin’in finansal teknolojiler alanındaki büyüme stratejisinin önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Güvenlik, teknolojik altyapı, kullanıcı deneyimi ve mevzuata uyum konularını temel öncelikleri arasında konumlandıran SafeBit, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında gerekli lisansı ve faaliyet iznini almayı hedefliyor.

SafeBit’in, Türkiye’de hızla gelişen dijital finans ekosisteminin güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir platformlarından biri olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Safe Media ile Yapım ve Dağıtım Sektöründe Büyüme

Seyfi Şahin’in medya sektöründeki yatırımlarının önemli bir diğer ayağını Safe Media oluşturuyor. Film ve dizi yapımı, içerik geliştirme ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de eğlence sektörünün güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Safe Media çatısı altında hayata geçirilen “Çatlı” filmiyle sinema sektöründe dikkat çeken şirket, hazırlıkları devam eden yeni film ve dizi projeleriyle uzun vadeli bir içerik, yapım ve dağıtım markası oluşturmayı amaçlıyor.

Şahin, Safe Media’nın yanı sıra Güzel Adamlar Medya çatısı altında da yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi, Şahin’in medya sektöründe yer aldığı dikkat çeken projeler arasında bulunuyor.

Flash TV ile Televizyon Yayıncılığında Yeni Dönem

Seyfi Şahin’in medya alanındaki büyüme stratejisinin en dikkat çekici adımlarından biri de Safe Media’nın Flash TV’yi bünyesine katması oldu.

Türk televizyonculuğunun köklü markalarından Flash TV’nin yeni dönemde eğlence odaklı bir yayın anlayışıyla yeniden yapılandırılması planlanıyor. Kanalın; ailelerin güvenle izleyebileceği, toplumun değerlerine uygun, farklı kuşakları aynı ekran etrafında buluşturan özgün programlara yer vermesi hedefleniyor.

Yeni yayın döneminde yarışmalar, müzik ve kültür-sanat programları, sinema filmleri, diziler ve farklı yaş gruplarına hitap eden eğlence içeriklerinin ekrana taşınması planlanıyor. Kanalın teknik ve yayın altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Flash TV yatırımıyla birlikte Safe Media’nın yapım gücü ile televizyon yayıncılığının aynı çatı altında buluşturulması ve geliştirilen özgün içeriklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

İnşaat ve Uluslararası Otel Projeleri

Mimar kimliği ve 23 yıllık uluslararası proje tecrübesi, Seyfi Şahin’in inşaat yatırımlarının temelini oluşturuyor. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında büyük ölçekli projelerde yer alan Şahin, bugün de farklı inşaat projeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin’in yatırım planları arasında yurt dışında hayata geçirilmesi hedeflenen otel ve turizm projeleri de bulunuyor. Bu projelerle birlikte mimarlık, inşaat ve uluslararası yatırım tecrübesinin turizm sektörüne taşınması amaçlanıyor.

Otomotiv Sektöründeki Yatırımları

Seyfi Şahin’in faaliyet gösterdiği alanlardan biri de otomotiv sektörü. Rolls-Royce ve Lotus markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Royal Motors ortaklığı, Şahin’in otomotiv alanındaki önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Bu yatırımla birlikte Şahin’in iş ekosistemi; inşaat, otomotiv, medya, televizyon, finansal teknolojiler ve turizm olmak üzere çok sayıda sektöre yayılıyor.

Seyfi Şahin Kimdir?

3 Mart 1964’te İstanbul’da doğan Seyfi Şahin; mimar, girişimci, yatırımcı ve yapımcıdır. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Şahin, iş hayatına mimarlık ve inşaat sektöründe başladı.

1990 yılında kendi markası Şahin İnşaat’ı kurarak Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda çeşitli projeler geliştirdi. Kariyerinin önemli bir bölümünü Türkmenistan’da geçiren Şahin, 23 yıl boyunca ülkedeki büyük ölçekli inşaat projelerinde müteahhit ve proje sahibi olarak faaliyet gösterdi.

Bugün Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Seyfi Şahin; inşaat, otomotiv, medya ve finansal teknolojiler başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştiriyor.

Medya sektöründe Güzel Adamlar Medya ve Safe Media çatısı altında faaliyet gösteren Şahin, “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi ile “Çatlı” filminin de aralarında bulunduğu projelerde yapımcı olarak yer aldı. 2025 yılında Bitci’yi satın alarak SafeBit markasına dönüştüren Şahin, finansal teknolojiler alanındaki faaliyetlerini genişletti.

Safe Media’nın Flash TV’yi bünyesine katmasıyla televizyon yayıncılığına da yatırım yapan Şahin, kanalın ailelerin güvenle izleyebileceği, eğlence odaklı ulusal bir televizyon kanalı olarak yeniden yapılandırılmasını hedefliyor.

Seyfi Şahin ayrıca 2026 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübünün olağanüstü seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim yapılanmasında yer alan isimlerden biri olarak kamuoyunun gündemine geldi.

Seyfi Şahin’in Serveti Ne Kadar?

Seyfi Şahin’in kişisel servetine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış resmî bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle internette yer alan servet tahminleri güvenilir bilgi olarak değerlendirilemiyor.

Bununla birlikte Şahin’in yönettiği şirketler ve inşaat, otomotiv, finansal teknolojiler, medya, televizyon ve turizm alanlarındaki yatırımları, uzun yıllara dayanan uluslararası iş tecrübesinin ve geniş yatırım portföyünün göstergeleri arasında yer alıyor.

Seyfi Şahin, Flash Tv, Turizm, İnşaat, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Finans Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Turistin taksi kabusu Soyup soğana çevirdiler Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı Şimdi milyonlar kazanıyor Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
Girne’de gemi faciasında gözaltılar mahkemede Girne'de gemi faciasında gözaltılar mahkemede
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Eskişehir’de Asılsız Uyuşturucu İhbarı Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

13:33
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
13:01
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:41
Kimseye satamıyor 8 yıldır bindiği Mercedes’le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
10:26
Fenerbahçe’den McTominay bombası 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
10:18
Türkiye’nin köklü televizyon kanalı satıldı İşte yeni sahibi
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement