Seyfi Şahin’den Finansal Teknolojiler, Medya, İnşaat ve Turizm Alanlarında Büyük Yatırım Hamlesi

Mimarlık ve inşaat sektöründe başlayan iş hayatını uluslararası ölçekte geliştiren Seyfi Şahin, uzun yıllar yurt dışında edindiği tecrübe ve birikimi Türkiye’de farklı sektörlerde yatırıma dönüştürüyor.

Finansal teknolojilerden medya ve televizyon yayıncılığına, inşaattan turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Şahin; son dönemde SafeBit, Safe Media ve Flash TV yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Finansal Teknolojiler Alanında SafeBit Yatırımı

Seyfi Şahin’in son dönemde öne çıkan yatırımlarından biri SafeBit oldu. Bitci’nin satın alınarak SafeBit markasına dönüştürülmesiyle hayata geçirilen yatırım, Şahin’in finansal teknolojiler alanındaki büyüme stratejisinin önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Güvenlik, teknolojik altyapı, kullanıcı deneyimi ve mevzuata uyum konularını temel öncelikleri arasında konumlandıran SafeBit, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında gerekli lisansı ve faaliyet iznini almayı hedefliyor.

SafeBit’in, Türkiye’de hızla gelişen dijital finans ekosisteminin güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir platformlarından biri olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Safe Media ile Yapım ve Dağıtım Sektöründe Büyüme

Seyfi Şahin’in medya sektöründeki yatırımlarının önemli bir diğer ayağını Safe Media oluşturuyor. Film ve dizi yapımı, içerik geliştirme ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de eğlence sektörünün güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Safe Media çatısı altında hayata geçirilen “Çatlı” filmiyle sinema sektöründe dikkat çeken şirket, hazırlıkları devam eden yeni film ve dizi projeleriyle uzun vadeli bir içerik, yapım ve dağıtım markası oluşturmayı amaçlıyor.

Şahin, Safe Media’nın yanı sıra Güzel Adamlar Medya çatısı altında da yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi, Şahin’in medya sektöründe yer aldığı dikkat çeken projeler arasında bulunuyor.

Flash TV ile Televizyon Yayıncılığında Yeni Dönem

Seyfi Şahin’in medya alanındaki büyüme stratejisinin en dikkat çekici adımlarından biri de Safe Media’nın Flash TV’yi bünyesine katması oldu.

Türk televizyonculuğunun köklü markalarından Flash TV’nin yeni dönemde eğlence odaklı bir yayın anlayışıyla yeniden yapılandırılması planlanıyor. Kanalın; ailelerin güvenle izleyebileceği, toplumun değerlerine uygun, farklı kuşakları aynı ekran etrafında buluşturan özgün programlara yer vermesi hedefleniyor.

Yeni yayın döneminde yarışmalar, müzik ve kültür-sanat programları, sinema filmleri, diziler ve farklı yaş gruplarına hitap eden eğlence içeriklerinin ekrana taşınması planlanıyor. Kanalın teknik ve yayın altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Flash TV yatırımıyla birlikte Safe Media’nın yapım gücü ile televizyon yayıncılığının aynı çatı altında buluşturulması ve geliştirilen özgün içeriklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

İnşaat ve Uluslararası Otel Projeleri

Mimar kimliği ve 23 yıllık uluslararası proje tecrübesi, Seyfi Şahin’in inşaat yatırımlarının temelini oluşturuyor. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında büyük ölçekli projelerde yer alan Şahin, bugün de farklı inşaat projeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin’in yatırım planları arasında yurt dışında hayata geçirilmesi hedeflenen otel ve turizm projeleri de bulunuyor. Bu projelerle birlikte mimarlık, inşaat ve uluslararası yatırım tecrübesinin turizm sektörüne taşınması amaçlanıyor.

Otomotiv Sektöründeki Yatırımları

Seyfi Şahin’in faaliyet gösterdiği alanlardan biri de otomotiv sektörü. Rolls-Royce ve Lotus markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Royal Motors ortaklığı, Şahin’in otomotiv alanındaki önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Bu yatırımla birlikte Şahin’in iş ekosistemi; inşaat, otomotiv, medya, televizyon, finansal teknolojiler ve turizm olmak üzere çok sayıda sektöre yayılıyor.

Seyfi Şahin Kimdir?

3 Mart 1964’te İstanbul’da doğan Seyfi Şahin; mimar, girişimci, yatırımcı ve yapımcıdır. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Şahin, iş hayatına mimarlık ve inşaat sektöründe başladı.

1990 yılında kendi markası Şahin İnşaat’ı kurarak Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda çeşitli projeler geliştirdi. Kariyerinin önemli bir bölümünü Türkmenistan’da geçiren Şahin, 23 yıl boyunca ülkedeki büyük ölçekli inşaat projelerinde müteahhit ve proje sahibi olarak faaliyet gösterdi.

Bugün Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Seyfi Şahin; inşaat, otomotiv, medya ve finansal teknolojiler başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştiriyor.

Medya sektöründe Güzel Adamlar Medya ve Safe Media çatısı altında faaliyet gösteren Şahin, “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi ile “Çatlı” filminin de aralarında bulunduğu projelerde yapımcı olarak yer aldı. 2025 yılında Bitci’yi satın alarak SafeBit markasına dönüştüren Şahin, finansal teknolojiler alanındaki faaliyetlerini genişletti.

Safe Media’nın Flash TV’yi bünyesine katmasıyla televizyon yayıncılığına da yatırım yapan Şahin, kanalın ailelerin güvenle izleyebileceği, eğlence odaklı ulusal bir televizyon kanalı olarak yeniden yapılandırılmasını hedefliyor.

Seyfi Şahin ayrıca 2026 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübünün olağanüstü seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim yapılanmasında yer alan isimlerden biri olarak kamuoyunun gündemine geldi.

Seyfi Şahin’in Serveti Ne Kadar?

Seyfi Şahin’in kişisel servetine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış resmî bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle internette yer alan servet tahminleri güvenilir bilgi olarak değerlendirilemiyor.

Bununla birlikte Şahin’in yönettiği şirketler ve inşaat, otomotiv, finansal teknolojiler, medya, televizyon ve turizm alanlarındaki yatırımları, uzun yıllara dayanan uluslararası iş tecrübesinin ve geniş yatırım portföyünün göstergeleri arasında yer alıyor.