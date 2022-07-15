Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı - Son Dakika
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Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı

15.07.2022 15:20

So zamanlarda skuter kazaları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki Dilara Gül'ün cadde üzerinde skuter ile giderken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Bu sefer de Adana'da elektrikli skuter kullanan 23 yaşındaki hemşire, ters yönden hızla gelen ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Acılı baba, "Her gün eve elleri mor geliyordu. 'Baba bugün de bir insanı hayata döndürdüm' diyerek sevinerek geliyordu" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı özel bir hastanede hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, cadde üzerinde seyir halindeyken İbrahim E. idaresindeki 79 AAB 796 plakalı ters yönden hızla gelen hafif ticari araç genç kıza çarptı. Şener, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Burada tedavi altına alınan genç hemşire daha sonra taburcu edildi. Sürücü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İbrahim E.'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla geldiği, sollama yaparak ters yöne girdiği ve bu sırada Hatice Şener'e çarpıp kaçtığı görüldü.

23 yaşındaki hemşire scooterla giderken ölümden döndü durumu ise ciddiyetini koruyor

"KIZIM YARI YATALAK DURUMDA"

Evde tedavisi devam eden genç kızın vücudunda birçok kırık ve çatlak olduğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba Mehmet Akif Şener, sürücünün ehliyeti olmadığını da iddia ederek, "Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şuan kızım yarı yatalak durumda" diye konuştu.

Bir scooter faciası daha! Hızla gelen araç, yolda ilerleyen genç hemşireyi biçti geçti

"BUGÜN DE BİR İNSANI HAYATA DÖNDÜRDÜM DİYEREK EVE GELİYORDU"

Kızının hemşire olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını anlatan baba Şener, "Kızım yakın zamana kadar özel bir hastanede kritik yoğun bakım hemşiresiydi. Her gün eve elleri mor geliyordu. Baba bugün de bir insanı hayata döndürdüm" diyerek sevinerek geliyordu. Daha sonra ameliyat hemşiresi olarak başka bir hastaneye geçti. "Kızım insanlara kendisini adamıştı. Biz bu vatanın sevdalısıyız. Bir oğlum Özel Harekat Polisi, bir oğlum Jandarma Uzman Çavuş, bir kızım da hemşire" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki hemşire scooterla giderken ölümden döndü durumu ise ciddiyetini koruyor

"BİZİM ÇİÇEKLERİMİZİ KIRDILAR"

Aynı kazanın benzerinin İstanbul'da da olduğunu ve o kazada 23 yaşında ölen Dilara Gül'ü kızına benzettiğini söyleyen Mehmet Akif Şener, "İstanbul'daki olan kaza da ciğerim parçalandı. Benim kızımla yaşı, vücut ebatları aynı. Ben orada kızımı gördüm. O sürücü de genç kızımızı arabanın altına almıştı. Neden bir insanın canına bu kadar öldürmek için psikopatça hareket ediliyor onu anlayamıyorum. Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Bizim çiçeklerimizi kırdılar. 23 sene dile kolay. Onlar bizim çiçeklerimiz. 2 canavar bizim canlarımızı aldılar. Bunlar teröristtir. Bunlarda trafik terörüdür. Terörün başka bir türüdür" dedi. Öte yandan baba Mehmet Akif Şener, sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.

Bir scooter faciası daha! Hızla gelen araç, yolda ilerleyen genç hemşireyi biçti geçti
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Hemşire scooterla giderken ölümden döndü Hemşire scooterla giderken ölümden döndü Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Seyhan, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı - Son Dakika
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