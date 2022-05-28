Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

28.05.2022 21:17
Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 966 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 966 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 966 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Bir günde toplam 138 bin 752 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 104 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 719 bin 809'a yükseldi.

İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA(DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement