Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

10.10.2020 22:30

Son dakika haber: Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı -Alacak verecek meselesi kanlı bitti Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

-Alacak verecek meselesi kanlı bitti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki gurup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi sonrası çatışmaya dönüştü. Ateşlenen silahlarda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptı ilk müdahalenin artından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 7 kişinin tedavileri devam ediyor. Öte yandan güvenlik güçleri olay yerinde geniş çapta inceleme yaparken olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar olay yerinde bulunurken incelemesi yapılmak üzere kriminale götürüldü.

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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