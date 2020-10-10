Son dakika! Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

-Alacak verecek meselesi kanlı bitti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki gurup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi sonrası çatışmaya dönüştü. Ateşlenen silahlarda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptı ilk müdahalenin artından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 7 kişinin tedavileri devam ediyor. Öte yandan güvenlik güçleri olay yerinde geniş çapta inceleme yaparken olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar olay yerinde bulunurken incelemesi yapılmak üzere kriminale götürüldü.