Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin (SEUP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt Spor Tesislerinde düzenlenen tanıtım toplantısına video konferansla bağlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye'de 4 milyonu aşkın Suriyeli olduğunu, bunun yaklaşık 1 milyonunun eğitim çağı içerisinde yer aldığını aktardı.

SEUP'un Türkiye'de misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyeliler açısından çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Numanoğlu, proje kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projeyle okul ekosisteminin sosyal ve ekonomik uyumdaki rolünün düşünülenden çok daha öte olduğunu gördüklerini dile getiren Numanoğlu, "Özellikle mesleki eğitim bireylerin sosyal uyumlarını, ekonomik anlamda kazandıkları deneyim ve becerilerle de artırdığı için neredeyse doğrudan doğruya ana çözüm noktalarından biri. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyoruz ve devamını getirmek istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Kasım 2017'de başlayan projenin İstanbul'da çok iyi bir karşılık gördüğünü, eğitim hakkının üst düzeyde hem Suriyeli hem Türkiye'deki öğrencilere katkı sağlayacak boyutta çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

İstanbul'da, Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte entegre olacakları, kapsayıcı bir eğitim ilişkisi içerisinde eğitim görecekleri 8 ilçe belirlendiğine işaret eden Yazıcı, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultangazi'deki 13 mesleki teknik Anadolu lisesinde çalışmanın uygulanmaya başlandığını belirtti.

"Mesleki eğitimdeki iyileşme ve gelişme büyük bir dönüşüme katkı sağlayacak"

2021 yılının sonuna kadar mesleki eğitimde belirlenen okulların üretim alanlarında çok yönlü iyileştirmenin devam edeceğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, mesleki eğitimin baş döndürücü hızına uyum sağlayacak şekilde 77 atölyemiz yenilendi. 5 atölyemizde çalışmalar hala devam ediyor. Bu bağlamda mesleki alanlarımızda moda tasarımdan inşaat teknoloji tasarımına, motor bölümünden aile, sağlık, hasta ve yaşlı bakım hizmetlerine, çocuk gelişimi alanından kuaförlük, güzellik ve cilt bakımına kadar çok farklı alanlarda çalışmalar devam etti. Öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı alanlarda eğitim görmelerini teşvik edecek şekilde düzenlendi. Mesleki eğitimdeki bu iyileşme ve gelişme büyük bir dönüşüme de katkı sağlayacak. Suriyeli ve Türk öğrencilerin kaynaşmalarını ve bu vesileyle yeteneklerini geliştirmelerini de sağlayacak. Bu beraberlik aynı zeminde istihdam edilebilirliğin de önünü açmış olacak. Mesleki eğitimde zaten öne çıkan en temel yaklaşımlardan bir tanesi öğrencilerimizin istihdam imkanlarına kavuşması. Bu bağlamda atölyelerin yenilenmesi, öğrencilerin donanımlı olarak yetiştirilmesi istihdam oranlarını da artıracak."

Suriyeli öğrencilerin 5 yıl önce yüzde 38 oranında olan okullaşma oranının şu anda yüzde 69'a çıktığını aktaran Yazıcı, bu okullaşma oranlarının artışının Suriyeli ve Türk öğrencilerin entegrasyonunu kolaylaştırdığını ve nitelik artışı sağladığını ifade etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanı Şennur Çetin de toplatında projenin sunumunu gerçekleştirildi.

22 meslek alanı ve 1.150 atölyeyi kapsıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay olmak üzere 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisesinde yaklaşık 1.150 atölye yenileniyor.

Proje; bilişim, elektrik-elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı (FRIT) Fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla destelenen proje ile 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, 22 meslek alanındaki 1.150 atölye bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor.

Öğrencilere doğrudan destek ve atölye yenileme çalışmaları

50 milyon avro bütçeli projeyle bir yandan atölyeler ve ekipmanlar yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda, proje süresince 10 bin öğrenciye destek sağlanıyor.

Proje kapsamındaki çalışmaların anlatılması, mesleki teknik eğitimin öneminin vurgulanması için de görünürlük ve farkındalık faaliyetleri sürdürülüyor. Öğrenciler, okul ortamında ortak sosyal faaliyetler gerçekleştirerek kaynaşıyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra sosyal medya ve dijital platformlardaki öğrenim ve paylaşım imkanlarından yararlanıyor.

Yenilenmesi devam eden bilişim, elektrik-elektronik ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında 444 atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Tadilatı biten, donanımı yenilenen atölyeler ile öğrenci destek paketleri ve görünürlük çalışmaları için 20 milyon avro, yaklaşık 180 milyon lira harcandı.

Makina teknolojisi bölümünde 14 okulda 104 atölye ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 12 okul için 35 atölyenin donanım yenileme ihaleleri sonuçlandı ve teslimat süreci başladı. Bu kapsamdaki atölyelerin tadilatları da devam ediyor. Diğer 12 meslek alanında da donanım ihaleleri ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Tüm okul ve atölyelerin aynı zamanda en son iş sağlığı ve güvenliği (İSG) direktifleri doğrultusunda elden geçiriliyor ve gerekli yapılandırma sağlanıyor.

Sosyal uyum etkinlikleri

Ayrıca, proje kapsamında okullarda öğrencilerin bir arada eğlenerek öğrendikleri ve iş birliğiyle ortak çalışma becerilerini geliştirdikleri sosyal uyum etkinlikleri yürütülüyor. Futbol, basketbol, futsal, badminton, voleybol, satranç, bocce, dart gibi spor turnuvaları düzenleniyor.

Duvar boyama, okul ve çevresi boyama, pano, resim ve el sanatları, ebru, tiyatro, halk oyunları, drama kursu gibi sanat etkinlikleri de yapılıyor.

Koro çalışmaları, müzik enstrüman grupları, perküsyon ve ritim grupları, müzik çalışmaları ile projeyi renklendiriyor. Ayrıca, yemek yapma, belgesel ve kısa film, kariyer günleri, iş yeri ve alan ziyaretleri, uçurtma tasarlama ve şenlik, ahşap oyuncak tasarımı, okul bahçesi tasarım ve güzelleştirme ve hobi bahçesi gibi etkinlikler düzenleniyor.