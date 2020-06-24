Son dakika haberleri: Bayraklı'da 16 bin aileye erzak desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bayraklı'da 16 bin aileye erzak desteği

Son dakika haberine göre İzmir'de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart'tan bu yana yaklaşık 16 bin aileye erzak desteğinde bulunulduğu belirtilirken, 57 bin noktada ise dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart'tan bu yana yaklaşık 16 bin aileye erzak desteğinde bulunulduğu belirtilirken, 57 bin noktada ise dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, salgın sürecinde her alanda vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

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Bayraklı Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3.5 aydır süren çalışmalarda 57 bin 245 noktayı dezenfekte ederken, 160 bin 85 kişiye de maske ve dezenfektan dağıttı. Ekipler bu süreçte, 15 bin 764 aileye erzak kolisi ulaştırdı. Aynı dönemde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 638 kişinin de alışveriş ve ev ihtiyaçları giderildi.


Öte yandan sağlık işleri müdürlüğüne bağlı doktorlar, 507 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri ise 882 iş yerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Salgın boyunca 989 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren veteriner işleri müdürlüğü ekipleri de, ilçenin çeşitli noktalarında 3 bin 455 kilogram mama dağıttı. Ayrıca, halkla ilişkiler birimi görevlileri ise 65 yaş üstü bin 118 vatandaşı arayarak hal hatır sordu, onların taleplerini aldı.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, bir yandan da salgınla mücadele ettiklerini belirterek, "İlçe olarak salgın sürecini iyi yönettik. İlk günden bu yana görevli tüm personelimiz, büyük özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda aldığımız tedbirler ve yapılan desteklerle yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hep birlikte bu sorunu da atlatıp, güzel günlerde bir araya gelmeyi diliyoruz" dedi. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:45 Kaynak: İHA

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