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Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Sürüklenen Gemiyle İletişim Kurulamadı - Son Dakika

Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Sürüklenen Gemiyle İletişim Kurulamadı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenen Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi ile temas kurulamadığını ve hava şartlarının müsait olması durumunda arama kurtarma faaliyetlerine devam edileceğini açıkladı. Geminin Rusya'dan Aliağa'ya ferrosilikon yükü taşıdığı ve 12 personelinin bulunduğu belirtildi.

Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Sürüklenen Gemiyle İletişim Kurulamadı
19.11.2023 19:17  - Güncelleme: 19:17

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenen Türk bayraklı "Kafkametler" gemisi ile temas kurulamadığını ve hava şartlarının müsait olması durumunda arama kurtarma faaliyetlerine devam edileceğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.29'da Türk bayraklı "Kafkametler" gemisinden alınan Acil Durum Konum Belirleme Radyo Balizası (EPIRB) sinyali üzerine geminin Kdz. Ereğli'deki askeri mendirek üzerinde AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyali verdiğinin belirlendiği belirtildi. Gemi kaptanının olaydan önce geminin Kdz. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği ifade edilen açıklamada, gemiyle geçen süre içinde temas kurulamadığı bildirildi. Yakından görsel temas kurmanın olumsuz hava şartları nedeniyle mümkün olmadığı ifade edilerek, hava şartlarının müsait olması durumunda hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.
Geminin Rusya'nın Temruk şehrinden Aliağa'ya bin 542 ton ferrosilikon yükü getirdiği ve 12 personelinin bulunduğu belirtildi. Mürettebatın durumu hakkında net bir bilgi bulunmadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı Kafkametler gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin Kdz. Ereğli'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk, Rusya'dan aldığı bin 542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Sürüklenen Gemiyle İletişim Kurulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Sürüklenen Gemiyle İletişim Kurulamadı - Son Dakika
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