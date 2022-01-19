Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Türkiye genelinde dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. 52 ilde okullar kar nedeniyle tatil edilirken, bugün işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşanmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda, Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

"DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışların Çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması önemle rica olunur.

İLLERDEKİ SON DURUM

Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ- Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Bölgede Bolu il AFAD, Bolu Belediyesi, 112 sağlık ekipleri, Karayolları ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarının başladığı bildirilmiştir.

Gaziantep İl merkezindeki ana yollar kapalı olup ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep- Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir.

Malatya'da 18.01.2022 tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir.

Kahramanmaraş'da 18.01.2022 tarihinde meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Göksun-Kahramanmaraş eski yolu, Çağlayancerit Boylu yolları kapalıdır. Andırın-Göksun yolu kapalıdır. Türkoğlu - Narlı Yolu kısmen kapalıdır. Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri köy yolları genel itibariyle kapalıdır. Onikişubat ilçesi 42, Çağlayancerit ilçesi 4, Ekinözü ilçesi 10, Göksun ilçesi 43 köy yolu kapalıdır.

Artvin İl genelinde Karayollarına bağlı yollar açıktır. İl Merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat İlçesine bağlı 29 köy yolu, Ardanuç İlçesine bağlı 16 köy yolu, Borçka İlçesine bağlı 13 köy yolu, Arhavi İlçesine bağlı 3 köy yolu, Murgul İlçesine bağlı 3 köy yolu, Hopa İlçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir.

Diyarbakır İl Genelinde 136 Maddi Hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Lice ilçesi Bingöl ili yol ayırımında 11 tır 22 vatandaş mahsur kalmış mahsur kalanlar Lice öğretmen evine konaklamaları için sevk edilmişlerdir. Bağlar ilçesi develi köyünde 1 tır ve 1 aile mahsur kalmış olup Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç mahsur kalmış olup Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Hani ilçesi Diyarbakır istikameti Karaçalı mevkiinde 10 araç mahsur kalmış olup Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmektedir. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs 12 vatandaş mahsur kalmış olup Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir.

Bingöl İl genelinde 281 köy yolu kapalıdır. 112 çağrı merkezine 15 mahsur kalma ihbarı yapılmış olup Karayolları, Özel İdare ve Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.

Osmaniye'de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana – Osmaniye – Gaziantep otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde İlçe Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."