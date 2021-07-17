Tatile gidemiyorsak tatil bize gelsin

İSTANBUL'UN KALBİNİ GEZİN

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Pierre Loti'de kahve yudumlayın, ağaçların altında serinlerken İstanbul'a tepeden bakmanın keyfini de yaşarsınız.

Atatürk Arboretumu'na gidin. Gölet kenarında kuğuları seyretmek ayrı, ağaçların arasına dalıp kuşların sesini duyarak yürüyüş yapmak ayrı güzel...

Büyükada'da bir bisiklet kiralayıp Çankaya Caddesi boyunca 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda yapılmış, çoğu bakımlı bahçelerde yer alan evlerin önünden geçerek Dilburnu'na varın, Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanırken dilek tutun.

Sultanahmet Meydanı ve çevresini gezin. Bu bölge İstanbul'un kalbidir. İmparatorlukların ihtişamını yansıtan Topkapı Sarayı, Hipodrom ve Dikilitaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet camileri ilk akla gelenler olsa da burada önünüze her adımınızda tarihin bir sayfası açılır.

Şile'de Ağlayankaya'yı, On Bir Göller Vadisi'ni, Değirmençayı Şelalesi'ni ve Kumbaba Tepesi'yle kara ve deniz mağaralarını mutlaka görün. Şile Feneri ülkemizdeki en büyük, dünyadaysa hala çalışır durumdaki en büyük ikinci deniz feneri... Konaklama için iki önerim olacak: Hem mutfağı hem de mimarisiyle size küçük İtalya'yı vaat eden 12 odalı Parma Sole ve bir ailenin biriktirdiği anılardan ve tatlardan ilham alarak yarattığı 14 odalı Casa Lavanda.

Silivri'deki Kale Park'tan muhteşem manzaranın tadını çıkarın. Silivrili çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri tüketiciyle buluşturan Silivri Köy Pazarı, sahildeki tarihi Kısa Köprü yanında ve her gün açık.

Ankara'daysanız Beypazarı, Osmanlı ve geleneksel Türk mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 100 yıllık evlerden oluşuyor. Ankara'ya sadece 1 saat mesafede... İnözü Vadisi doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında. Burada Türkiye'de faaliyete geçen ilk açık hava müzesi olan Yaşayan Köy'ü ziyaret edin.

Urla, İzmir'de kalanları sakin sahili, çevresindeki yemyeşil tarlaları, bağları ve şirin köyleriyle doğanın içinde nefes almaya çağırıyor. Urla Kadın Üretici Pazarı, cumartesileri Tarihi Urla Tamirhane binasında kuruluyor. Biniciliği özenli bir tatil anlayışıyla buluşturan Manej Urla'da konaklayabilirsiniz.

12 kilometre uzunluğu olan Patara Plajı'nda deniz, kum, güneş keyfi yapın.

GENCO ERKAL'DAN YENİ OYUN...

Bahar Çuhadar, Hürriyet tiyatro yazarı

Edmond Rostand'ın yazdığı, tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden Cyrano de Bergerac, Kumbaracı50 rejisiyle sahneleniyor. 27 ve 29 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta, 12 Ağustos'ta Özgürlük Parkı'nda.

Genco Erkal, ozan Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak 'Şahdamarım' adlı bir gösteri hazırladı. 26 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında... Festivalin ulusal programında DasDas'ın 'Vahşet Tanrısı', Kumbaracı50 yapımı 'Demiryolu Hikayecileri' ile Mekan Artı Berlin ortak prodüksiyonu 'Uzak' yer alıyor.

Ayça Bingöl'ün oynadığı, Görkem Yeltan'ın yönettiği 'Ben Anadolu' 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta...

KÜREK DERSİ ALIN, BİSİKLETE BİNİN

Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü

İstanbul'daysanız Yalıköy'de denize girin. Eski adı Podima olan köyde upuzun bir kumsal var.

Az bilinen köylere günübirlik geziler düzenleyin. İstanbul'dakiler genellikle keşfedilmiş ve kalabalık oluyor. Danamandıra, Karaburun, Hacıllı gibi köyleri tavsiye ederim. İzmir'deyseniz, Doğanbey gibi harika bir tarih ve kültürel miras alanını ziyaret edebilir, Seferihisar'a geçip organik pazar alışverişi yapabilirsiniz.

MÖ 3000'lerde (bakır çağı) İstanbul'un ilk sakinlerinin yaşadığı Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki Yarımburgaz Mağarası'nı ziyaret edin. Daha sonra oradan Beylikdüzü'nde pek az bilinen West İstanbul Marina'ya geçin. Marina, plajıyla, rengarenk sokağı ve mekanlarıyla Çeşme'yi aratmayacak.

Yeşilköy sahilinde ya da size yakın herhangi bir sahilde bisiklete binin. Bisikletiniz yoksa kiralık bisikletleri kullanın.

Fenerbahçe'de yelken ya da Haliç'te kürek dersi alın.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki kafede kitap okuyun. İçeceklerinizi yanınızda götürün, uzun uzun oturun.

Ankara'da bir gece Tuz Gölü'nde kamp yapın. Kamp yapamıyorsanız bir günü orada 'batırıp' muhteşem manzarayı doya doya izleyin.

İSTEYENE PLAK GECESİ, İSTEYENE VAPUR GEZİSİ...

Melih Uslu, seyahat yazarı

Püfür püfür bir vapur yolculuğuyla İstanbul'un iki eski sayfiyesi, serin ve dinlendirici bir gün için ideal. Rumeli ve Anadolu Kavakları, turistik birer köy havasında. Rumelikavağı'daki Balıkçı Kahraman'da hamsili mısır ekmeği, takoz lakerda, kalkan tava ve iskorpit şiş yiyin.

Beykoz'daki Cam Ocağı'nda konaklamalı programlar hazırlandı. Bayram boyunca cam şekillendirme atölyelerinden yoga seanslarına, havuz saatlerinden tekne turuna dolu dolu bir program var.

İzmir'desiniz ve küçük kaçamaklarla eğlenmek istiyorsunuz. O zaman şehir merkezinden toplu taşımayla kolayca ulaşabileceğiniz Sığacık'ta hemen her akşam saat 21.00'de başlayan plak gecelerinden birine katılmaya ne dersiniz? Kaleiçi'nde duvarları süsleyen yüzlerce nostaljik eşyayla adeta bir 'masumiyet müzesi' kuran Ali Kunter, çaldığı parçalarla ilgili hikayeler de anlatıyor. Program ücretsiz, yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz. sigacikkaleicipansiyon.com

Muğla'nın kalbinde bir hazine saklı: Saburhane Mahallesi ya da bir diğer ifadeyle Eski Muğla. Şehrin doğusunda, Asar Dağı'nın hafif eğimli eteklerine dağılmış beyaz badanalı evleriyle bu dünya güzeli mahalle, Muğla'nın belleğinde bir zaman yolculuğuna çıkmak için biçilmiş kaftan. Muğla Arkeoloji Müzesi'ni de gezi listenize alın.

Bursa'nın 10 kilometre doğusundaki Cumalıkızık, karakteristik dokusunu koruyan en eski Osmanlı köylerinden. Cumbalı evleri, kahvehaneleri, köy pazarı, Etnografya Müzesi, ahşap tavanlı Osmanlı Camisi'ni görün.

Eskişehir'deyseniz ilk durağınız Şelale Park olsun. 19'uncu yüzyıl Eskişehir sivil mimarisinin en güzel örnekleriyle dolu olan Odunpazarı'na gidin, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ni ve Odunpazarı Modern Müze'yi ziyaret edin. 20 bin taşınır kültür varlığı bulunan Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ni de mutlaka görün.

İSTER SİNEMADA İSTER AÇIK HAVADA FİLM KEYFİ YAPIN

Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı

Ayrıldığı vücudunu bulmaya karar veren ve bunun için laboratuvardan kaçarak arama mücadelesine soyunan bir el... Jeremy Clapin'in 'Bedenimi Kaybettim' ('J'ai perdu mon corps') adlı animasyonu, 28 Temmuz'da 'Yeniden Sinematek' gösterimleri kapsamında İzmir'de Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde.

J.D. Salinger'ın ajansında çalışan ve yazar olma hayaliyle yanıp tutuşan Joanna'nın hikayesi... 'Salinger Yılım' ('My Year Salinger'), 31 Temmuz'da İstanbul Fişekhane Açık Hava Sineması'nda.

Yıl 1938, tarihin iki büyük faşisti, Hitler ve Mussolini'ni Roma'da buluşur. Halk bu törene akın etmiştir. O gün sorunlu bir evliliği olan Antonietta, komşusu Gabriele'yle yakınlaşır. 'Özel Bir Gün'de ('Una giornata particolare') başrolü Sophia Loren ve Marcello Mastroianni paylaşıyor. 4 Ağustos akşamı Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, 'Yıldızlar Altında Sinema' programı kapsamında Kalamış Parkı'nda...

Michelangelo'nun hayatından kesitler sunan, 'Michelangelo-Infinito', 13 Ağustos akşamı Ankara CerModern'de.

İnsanlık tarihinin büyük utançlarından 'Srebrenitsa Katliamı' üzerine yapılmış belki de en etkileyici film... 'Quo Vadis, Aida', 17 Ağustos akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da.

Aynada adını beş kez söyleyince geldiğine inanılan şehir efsanesi 'Şeker Adam' yeniden huzurlarınızda... 'Şeker Adamın Laneti' ('Candyman'), 27 Ağustos'ta sinemalarda...

Geçmişin el üstünde tutulan ama artık dönemi kapandığı için eski günlerini arayan bir Yeşilçam yönetmeninin zamana tutunma çabası... Bu Yavuz Turgul klasiğinde Şener Şen muhteşem oynuyor. 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni' 28 Ağustos'ta Sinematek/Sinema Evi, 'Yıldızlar Altında Sinema' programı kapsamında Kalamış Parkı'nda.

PERU YEMEKLERİNİ DENEYİN, ŞEF BOZOK'UN MENÜSÜNÜ TADIN

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Bebek sahile gidin, Baylan'da şık bir mola verip yaza özel serinletici tatlılarından yiyin.

The Ritz Carlton içindeki Nobu'da baharatlı limon soslu yengeç salatasını mutlaka deneyin.

Güzel bir kahvaltı için Çırağan Sarayı'na gidin.

Şehrin en güzel teraslarından biri olarak seçilen Swissotel 16 Roof'ta Peru yemeklerini tadın, karışık deniz mahsullü ceviche'yi mutlaka yiyin.

Tarihi Yarımada turu yapın, ardından Ahırkapı'daki Armada Otel'in terasında bir içecek eşliğinde müthiş günbatımını izleyin.

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da otelin güzel manzaralı teras restoranı İzaka'da şef Murat Bozok özel menüsünü deneyin.

Serinlemek isteyenlere Four Seasons Bosphorus İstanbul ve The Ritz-Carlton'ın havuzlarını öneririm.

METROPOLDE YAZ VE MÜZİK...

Tolga Akyıldız, Hürriyet Ekler müzik yazarı

Kendi deyişiyle 'müzikteki olgunluk çağı'nı yaşayan Teoman'ın son dönem eserleriyle klasiklerini birlikte dinlemek için üç fırsat... Sanatçı 24-25 Temmuz ve 16 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da.

Dolu Kadehi Ters Tut, 19 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da sahne alıyor.

Edis bugüne dek kazandığı haklı şöhreti sahneyi yansıtmak üzere Bursa'yı ziyaret ediyor. 28 Temmuz'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda...

'Saldırground'la 'eski okul hiphop' günlerine selam çakan, bir yandan da bildik üslubuyla yeni teklilere devam eden Sagopa Kajmer hepimizi rap'e doyuracak. 31 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da.

Aleyna Tilki'yi sahnede izlemek hem kendi kuşağı hem de onların ebeveynleri için ilginç bir deneyim. 31 Temmuz'da Turkcell Vadi Açıkhava'da...

Hayko Cepkin'i özel bir senfonik konserde dinlemek büyülenmeniz demek. 'An Eğic Symphony: Hayko Cepkin' konseri 31 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da.

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 19 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında. Tekfen, Borusan İstanbul Filarmoni gibi önemli orkestraların yanı sıra programda Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Alexander Rudin gibi yıldız isimler de var.

1-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28. İstanbul Caz Festivali'nde Altın Gün&Evdeki Saat, Kenan Doğulu 'İhtimaller', Karsu Plays Atlantic Records; Mabel Matiz feat. Niels Broos etkinliklerine özellikle dikkat!

RÖNESANS DUVAR HALILARINI İNCELEYİN Erkan Aktuğ, Hürriyet Kitap Sanat editörü

2020 Eylül'de açılan Arkas Sanat Urla'nın zemin katında, 19. yüzyıl sonu - 20. yüzyıl başı Avrupa resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri ziyaretçileri bekliyor. Üst kattaysa 16'ncı ve 17'nci yüzyıl Avrupa hanedanlarına ait, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah koleksiyonu, Rönesans duvar halıları ve klasik dönem Anadolu halıları sergileniyor. Sergi turu, antik dönem tapınaklarından mermer replikalar ve Roma imparatorlarının mermer büstlerine ait bir seçki sunan cam galeride sona eriyor.

100'üncü yaşını kutlayan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezin. Müze, paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Nisan ayında kaybettiğimiz ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz'ün İstanbul Modern'de açılan 'Dünya Diye Bir Yer' adlı sergisi 31 Temmuz'a kadar görülebilir. Sergide sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu 100'den fazla yapıtı yer alıyor.

MÜZE GAZHANE'YLE TANIŞIN

Uygar TAYLAN

İstanbul'da 1892'de Anadolu Yakası'nın aydınlatma ve havagazı ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulan Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi ve 'Müze Gazhane' adıyla geri döndü. Geçen hafta sonu Koro Chromas Choir'in görkemli şovuyla kapılarını açan Müze Gazhane'de müzeler, sergi alanları, tiyatro - konser salonları ve sosyal alanlar var. Dans, yoga, gastronomi atölyeleri, konsept festivaller, söyleşiler ve film gösterimlerinin yapılacağı bir sosyokültürel sivil alan olarak tasarlanan müzeye giriş ücretsiz ve hayvan dostlarımızla birlikte girebiliyoruz. Yeme-içme alanındaki Beltur kafe ve restoranlarda ücretler de uygun.

Müze Gazhane'deki Afife Batur Kütüphanesi, pazartesi hariç her gün 9.00 - 21.00 arası açık.

HANGİ SERGİLERİ ZİYARET EDEBİLİRİZ?

Çocuk Bilim Merkezi, çocukların zeka gelişimlerini ve hayal gücünü destekleme amacıyla misafirlerini bekliyor.

Karikatür sergisi ziyaretçilerine 'Çizerini Yaşatan Çizgiler' başlığıyla 80 çizerin 170 karikatürüyle Türk karikatür ustalarının özgün eser seçkisini sunuyor.

Kente Doğru Fotoğraf Sergisi'nde mühendis ve belgesel fotoğrafçısı Serkan Taycan, kentleşmeyi, taşranın ve kentin dönüşümünü ve ekolojiyi kadrajına alıyor.

İklim Müzesi, "İklim nedir, nasıl değişir? Yeryüzünün enerji dengesi, sıcaklık rekorları" gibi başlıklar altında iklim değişikliğini etkileyici sunum ve görsellerle ele alıyor.

Yeni Medya ve Dijital Sanat Alanları'nda çağdaş medya sanatları ve dijital teknolojileri bir araya getiren eserler sergiliyor. Sergi ve müzeleri, pazartesi hariç 9.00 -17.00 arası gezebilirsiniz.

'HEM İSTANBULLULARA HEM DE DÜNYAYA ESİN KAYNAĞI OLACAK'

Murat Abbas (İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü)

Müze Gazhane hem İstanbullulara hem de dünyaya esin kaynağı olacak. Her yaştan insanın etkinlikler dışında dahi vakit geçirmek isteyeceği bir alan olmasını istiyoruz. Tarihi tesisler ve fabrikaların sosyokültürel alan ve müzelere dönüştürülmesi dünyada da gördüğümüz bir durum. Aralarında Londra'da bulunan Tate Modern, Paris'teki Musée d'Orsay gibi çok değerli yapılar var. Kültür A.Ş. olarak gayemiz, İstanbul değerlerini koruyarak dünya vizyonunu insanlara sunabilmek. Bu yüzden de dünya örneklerinden; ulusal tiyatrolar, yaratıcı çalışma alanları, dijital medya sanatları, kent karakterini oluşturan sosyokültürel alanlardan ilham alıyoruz. Kültür sanatın, Müze Gazhane'de insanların günlük yaşamına kolayca değebilmesini istiyoruz.