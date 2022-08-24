GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022

24.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantıya katılacak, Ege İhracatçılar Birliği Başkanlar Kurulu, Atatürk Organize Sanayi Yönetim Kurulu, Yeminli Mali Müşavirler Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile Isıkkent Nakliyeciler Sitesi Yönetim Kurulunu ziyaret edecek, kamyoncu esnafıyla bir araya gelecek, Mali Müşavirler Odası ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, İzmir Barosu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile İzmir Ticaret Odası'na ziyarette bulunacak, Ziraat Buluşması programına katılacak.

(İzmir/09.00-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki yerel yönetimler heyeti, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Aksaray/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüşecek.

(Katar)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) - İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ve İstanbul Valiliğini ziyaret edecek, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile ikili görüşme gerçekleştirecek, ardından 47. APIMOMDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde yer alacak.

(İstanbul/09.30/13.00/16.00/17.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı takip edecek, ardından Kırşehir'e geçerek çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kaman Savcılı-Kırşehir Yolu şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Aksaray/10.30/Kırşehir/13.30-18.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

(Trabzon/22.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Austria Wien'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/15.00/17.30)

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve takımdan bir futbolcu, Ülker Stadı'nda basın toplantısında Fenerbahçe maçına ilişkin soruları yanıtlayacak. Austria Wien, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.15/18.00)

4- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sivasspor, tesislerinde karşılaşmanın son çalışmasını yapacak.

(Sivas/13.30/16.00)

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Malmö, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(Sivas/19.15/20.00)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin rövanşında Belçika'nın Antwerp takımı ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Medipol Başakşehir, karşılaşmanın son çalışmasını yapacak.

(Antwerpen/19.15/20.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022 - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2022 - Son Dakika
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