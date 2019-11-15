TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



13.30 Tuzlaspor- Ankara Demirspor (Tuzla Belediye)



17 Kasım Pazar:



13.00 Bayburt Özel İdare- Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)



13.00 Kardemir Karabükspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



13.00 Birevim Elazığspor- Sivas Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.30 Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Bandırmaspor- Ergene Velimeşespor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Kırşehir Belediyespor- Uşakspor (Kırşehir Ahi)



13.30 GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü (Gazi)



14.30 Sakaryaspor- Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)



Beyaz Grup



Yarın:



13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü- Pendikspor (15 Temmuz)



13.30 Hacettepe-1922 Konyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



17 Kasım Pazar:



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)



13.00 Şanlıurfaspor- Sarıyer (Faruk Çelik)



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor (Vakfıkebir İlçe)



13.30 İnegölspor-Başkent Akademi (İnegöl İlçe)



13.30 Yeni Çorumspor- Manisa Futbol Kulübü (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



13.30 Kırklarelispor- Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)



13.30 Zonguldak Kömürspor- Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)



- TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



13.30 Silivrispor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Çankaya Futbol Kulübü- Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)



17 Kasım Pazar:



13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



13.30 Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



13.30 Manisaspor-Çatalcaspor (Manisa 19 Mayıs)



13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor (Dağılgan)



13.30 Ci Group Buca-Yeni Orduspor (Yeni Buca)



13.30 Şile Yıldızspor- Artvin Hopaspor (Şile)



13.30 Erzinspor-Tokatspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



2. Grup



Yarın:



13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor- Turgutluspor (Tepecik Şenol Güneş)



17 Kasım Pazar:



13.00 Fatsa Belediyespor- Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)



13.00 1877 Alemdağspor- Elazığ Belediyespor (Alemdağ)



13.30 Kemerspor 2003- Kocaelispor (Kemer İlçe)



13.30 Kozanspor- Cizrespor (İsmet Atlı)



13.30 Karşıyaka- Fethiyespor (İzmir Atatürk)



13.30 Erbaaspor-Payasspor (Erbaa İlçe)



3. Grup



Yarın:



13.30 Bayrampaşa-Osmaniyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



17 Kasım Pazar:



13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Modafen (Kelkit İlçe)



13.00 Medical Park Batman Petrolspor- Halide Edip Adıvarspor (Batman Yeni Şehir)



13.30 Altındağ Belediyespor- Karacabey Belediyespor (Çubuk İlçe)



13.30 Nazilli Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)



13.30 Muğlaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Muğla Atatürk)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)



13.30 Somaspor- Pazarspor (Soma Atatürk)



13.30 Yozgatspor 1959- Gölcükspor (Yozgat Bozok)

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