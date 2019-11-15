Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı...
Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı... - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı...

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: - TFF 2.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup


Yarın:


13.30 Tuzlaspor- Ankara Demirspor (Tuzla Belediye)


17 Kasım Pazar:


13.00 Bayburt Özel İdare- Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)


13.00 Kardemir Karabükspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


13.00 Birevim Elazığspor- Sivas Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


13.30 Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)


13.30 Bandırmaspor- Ergene Velimeşespor (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Kırşehir Belediyespor- Uşakspor (Kırşehir Ahi)


13.30 GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü (Gazi)


14.30 Sakaryaspor- Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)


Beyaz Grup


Yarın:


13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü- Pendikspor (15 Temmuz)


13.30 Hacettepe-1922 Konyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


17 Kasım Pazar:


13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)


13.00 Şanlıurfaspor- Sarıyer (Faruk Çelik)


13.00 Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor (Vakfıkebir İlçe)


13.30 İnegölspor-Başkent Akademi (İnegöl İlçe)


13.30 Yeni Çorumspor- Manisa Futbol Kulübü (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)


13.30 Kırklarelispor- Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)


13.30 Zonguldak Kömürspor- Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)


- TFF 3. Lig


1. Grup


Yarın:


13.30 Silivrispor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)


13.30 Çankaya Futbol Kulübü- Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)


17 Kasım Pazar:


13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)


13.30 Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)


13.30 Manisaspor-Çatalcaspor (Manisa 19 Mayıs)


13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor (Dağılgan)


13.30 Ci Group Buca-Yeni Orduspor (Yeni Buca)


13.30 Şile Yıldızspor- Artvin Hopaspor (Şile)


13.30 Erzinspor-Tokatspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


2. Grup


Yarın:


13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)


13.30 Büyükçekmece Tepecikspor- Turgutluspor (Tepecik Şenol Güneş)


17 Kasım Pazar:


13.00 Fatsa Belediyespor- Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)


13.00 1877 Alemdağspor- Elazığ Belediyespor (Alemdağ)


13.30 Kemerspor 2003- Kocaelispor (Kemer İlçe)


13.30 Kozanspor- Cizrespor (İsmet Atlı)


13.30 Karşıyaka- Fethiyespor (İzmir Atatürk)


13.30 Erbaaspor-Payasspor (Erbaa İlçe)


3. Grup


Yarın:


13.30 Bayrampaşa-Osmaniyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


17 Kasım Pazar:


13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Modafen (Kelkit İlçe)


13.00 Medical Park Batman Petrolspor- Halide Edip Adıvarspor (Batman Yeni Şehir)


13.30 Altındağ Belediyespor- Karacabey Belediyespor (Çubuk İlçe)


13.30 Nazilli Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)


13.30 Muğlaspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Muğla Atatürk)


13.30 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)


13.30 Somaspor- Pazarspor (Soma Atatürk)


13.30 Yozgatspor 1959- Gölcükspor (Yozgat Bozok)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:47 
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