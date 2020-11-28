TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:  EKONOMİDEKİ SORUNLARI, DİYALOG ORTAMI VE İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUZ - Son Dakika

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:  EKONOMİDEKİ SORUNLARI, DİYALOG ORTAMI VE İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUZ

28.11.2020 14:52
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:  EKONOMİDEKİ SORUNLARI, DİYALOG ORTAMI VE İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUZ, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.  İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik.  İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri'nde her sektördeki en büyük firmalar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik"  "DEVLETİMİZİ YANIMIZDA GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ" Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. İçerde ve dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi.

Sıkıntıları aşma noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.  Ekonomiyi büyütme mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan, her fırsatta desteklerini gösteren ve bu güzel istişare ortamını sağlayan kıymetli Bakanlarımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza Türk özel sektörü adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:  EKONOMİDEKİ SORUNLARI, DİYALOG ORTAMI VE İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUZ - Son Dakika


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