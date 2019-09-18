UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye'den 3 takım yer alacak. C Grubu'nda Trabzonspor, J Grubu'nda M. Başakşehir, K Grubu'nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.



Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:



A Grubu



19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)



19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)



B Grubu



19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)



19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)



C Grubu



19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor



19: 55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)



D Grubu



19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)



19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)



E Grubu



19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)



19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)



F Grubu



19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)



19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)



G Grubu



22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)



22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)



H Grubu



22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)



22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)



I Grubu



22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)



22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)



J Grubu



22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)



22.00 (İtalya) Roma - Medipol Başakşehir



K Grubu



22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)



22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - Beşiktaş



L Grubu



22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)



22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda) - İSTANBUL