Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 12 grupta toplam 48 takımın yarışacağı ligde Türkiye'den 3 takım yer alacak. C Grubu'nda Trabzonspor, J Grubu'nda M. Başakşehir, K Grubu'nda da Beşiktaş mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk haftayı deplasmanda geçirecek.


Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.


UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:


A Grubu


19.55 (Azerbaycan) Karabağ - Sevilla (İspanya)


19.55 (Kıbrıs Rum Kesimi) APOEL Nicosia - F91 Dudelange (Lüksemburg)


B Grubu


19.55 (Danimarka) FC Kopenhag - Lugano (İsviçre)


19.55 (Ukrayna) Dinamo Kiev - Malmö FF (İsveç)


C Grubu


19.55 (İspanya) Getafe - Trabzonspor


19: 55 (İsviçre) Basel - Krasnodar (Rusya)


D Grubu


19.55 (Avusturya) LASK Linz - Rosenborg (Norveç)


19.55 (Hollanda) PSV Eindhoven - Sporting Lisbon (Portekiz)


E Grubu


19.55 (Romanya) CFR Cluj - Lazio (İtalya)


19.55 (Fransa) Rennes - Celtic (İskoçya)


F Grubu


19.55 (Almanya) Eintracht Frankfurt - Arsenal (İngiltere)


19.55 (Belçika) Standard Liege - Vitoria Guimaraes (Portekiz)


G Grubu


22.00 (İskoçya) Rangers - Feyenoord (Hollanda)


22.00 (Portekiz) Porto - Young Boys (İsviçre)


H Grubu


22.00 (İspanya) Espanyol - Ferencvaros (Macaristan)


22.00 (Bulgaristan) Ludogorets Razgrad - CSKA Moskova (Rusya)


I Grubu


22.00 (Almanya) Wolfsburg - Oleksandria (Ukrayna)


22.00 (Belçika) Gent - Saint-Etienne (Fransa)


J Grubu


22.00 (Almanya) Mönchengladbach - Wolfsberger AC (Avusturya)


22.00 (İtalya) Roma - Medipol Başakşehir


K Grubu


22.00 (İngiltere) Wolverhampton - Braga (Portekiz)


22.00 (Slovakya) Slovan Bratislava - Beşiktaş


L Grubu


22.00 (İngiltere) Manchester United - FC Astana (Kazakistan)


22.00 (Sırbistan) Partizan - AZ Alkmaar (Hollanda) - İSTANBUL

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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