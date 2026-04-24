Washington’dan çarpıcı analiz: ABD-İran hattında savaş ihtimali tekrar güçleniyor

24.04.2026 17:08  Güncelleme: 17:11
Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar’a ABD gündemini ve İran savaşının seyrini değerlendirdi. Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik sert talimatları, bölgedeki askeri hareketlilik ve ABD iç gündemindeki dikkat çeken gelişmeler ele alındı.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanırken, Washington yönetiminin askeri hamleleri ve olası yeni saldırı planları dünya gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı ve diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığı süreçte tansiyonun yükseldiği belirtiliyor. Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural da, sunucu Melis Yaşar’a yaptığı değerlendirmede hem sahadaki gelişmeleri hem de ABD iç siyasetinde öne çıkan başlıkları aktardı.

TRUMP’IN TALİMATI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Rona Doğan Sural, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki sert tutumuna dikkat çekerek, “Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşediğinden şüphelenilen tüm gemilere ‘Vur emri’ verdi” sözleriyle Washington yönetiminin ne kadar agresif bir strateji izlediğini ortaya koydu ve bu yaklaşımın bölgedeki tansiyonu daha da yükselttiğini ifade etti.

ABD BÖLGEDE ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Sural, ABD’nin sahadaki varlığını güçlendirdiğini vurgulayarak, “ABD’nin bölgedeki askeri varlığı arttı” ifadelerini kullanırken, bu artışın sadece savunma amaçlı değil aynı zamanda olası bir müdahalenin hazırlığı olarak da değerlendirildiğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ KRİTİK ROL OYNUYOR

Bölgedeki askeri yığınağın dikkat çekici boyutlara ulaştığını dile getiren Sural, “Üçüncü uçak gemisinin bölgeye gitmesiyle birlikte ABD’nin İran’a yeni saldırı planlarından bahsediliyor” diyerek bu gelişmenin Washington’ın askeri seçenekleri masada tuttuğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı zamanda bu hamlenin stratejik önemine işaret ederek, “Trump’ın, İran’ın ateşkese yanaşmaması durumunda koz olarak kullanabileceği üçüncü savaş gemisi şu an bölgede” sözleriyle bu askeri gücün bir baskı unsuru olarak devreye sokulduğunu vurguladı.

ATEŞKES TARTIŞMALARI VE İRAN’IN TEPKİSİ

İran cephesinin gelişmelere farklı bir perspektiften yaklaştığını aktaran Sural, “İran, Lübnan saldırılarını ateşkesi bozan bir durum olarak değerlendiriyor” diyerek taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ateşkes ihtimalini zayıflattığını ve gerilimin sürmesine neden olduğunu ifade etti.

NETANYAHU’NUN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Bölgedeki dengeleri etkileyebilecek bir diğer başlığa da değinen Sural, “Netanyahu’nun prostat kanserine yakalanmasının savaşı nasıl etkileyeceği merak ediliyor” sözleriyle İsrail iç siyasetinde yaşanabilecek gelişmelerin savaşın seyrine doğrudan etki edebileceğine dikkat çekti.

ABD İÇ GÜNDEMİNDE ŞAŞIRTAN OLAY

Sural, ABD iç kamuoyunda farklı bir konunun öne çıktığını belirterek, “ABD gündeminde şu an en çok konuşulan konu, Venezuela operasyonunda görev alan bir askerin bahis oynaması oldu” ifadeleriyle bu olayın ülkede geniş yankı uyandırdığını ve askeri disiplin açısından tartışma yarattığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı, Türkiye, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
