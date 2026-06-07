Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

Ankara merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün yaklaşık 203 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, son operasyonda 20 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda onlarca şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SORUŞTURMA BİR İHBARLA BAŞLADI

Soruşturmanın temeli, 6 Kasım 2021 tarihinde Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbara dayanıyor. Bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin, yalnızca referans sistemiyle erişilebilen ve "panel" olarak adlandırılan kapalı devre platformlar üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Bahis gelirlerinin ise farklı banka hesapları, şirketler ve aracılar üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi.

İLK OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Soruşturmanın ilk aşamasında 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Toplanan deliller doğrultusunda kamu davası açılırken, sanıkların yargılanmasına Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ancak soruşturma bununla sınırlı kalmadı.

DİJİTAL DELİLLER YENİ AĞI ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde yasa dışı bahis sitelerinin, bahis oynayan kişilere üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını yönlendirdiği ortaya çıkarıldı.

Bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında yeni ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan hesap hareketlerinin incelenmesiyle söz konusu banka hesaplarının yasa dışı bahis organizasyonunda aktif olarak kullanıldığı belirlendi.

PARALAR "ÜST HESAP"LARDA TOPLANDI

Mali incelemelerde, bahis gelirlerinin çok sayıda hesap üzerinden dolaştırıldıktan sonra örgüt içerisinde "üst hesap" veya "kasa" olarak adlandırılan havuz hesaplarda toplandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, örgütün profesyonel bir mali yapı kurarak para transferlerini gizlemeye çalıştığını ortaya koydu.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 22 TUTUKLAMA

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 38 şüpheli hedef alındı. Operasyon sonucunda toplam şüpheli sayısı 58'e yükselirken, mahkemeler tarafından 22 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Böylece soruşturma genelinde tutuklanan şüpheli sayısı 32'ye ulaştı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise tutuklu şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi oldu.

Şüphelinin verdiği ifadelerde örgütün hiyerarşik yapısı, İstanbul'daki merkezleri ve para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen kripto para cüzdanlarına ilişkin önemli bilgiler yer aldı.

Bu bilgiler doğrultusunda banka hareketleri, dijital materyaller ve kripto varlık analizleri yeniden incelendi.

MASAK RAPORU: 203 MİLYAR TL'LİK DEV HACİM

Toplanan deliller üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor talep edildi.

Başsavcılığa ulaşan MASAK raporunda, suç örgütünün gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin yaklaşık 203 milyar TL olduğu tespit edildi. Raporda, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle sisteme sokulduğu ve çok sayıda hesap üzerinden dolaştırıldığı belirtildi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK raporu, tanık beyanları ve diğer deliller doğrultusunda örgütle bağlantılı yeni isimler tespit edildi.

Bu kapsamda 2 Haziran 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 82 şüpheli ve 3 şirket hedef alındı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 4'ünün ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

18 ŞÜPHELİ FİRARİ

Eş zamanlı baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlama, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen işlemler sonucunda 25 şüpheli tutuklandı, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.