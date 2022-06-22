Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Genellikle mevsim normalleri civarında olan sıcaklıklar, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 26

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

(İHA)