“Ziraat Bankası, Sıfır Atık Haftası’nda Sürdürülebilir Bankacılık Vizyonunu Güçlendiriyor.” - Son Dakika
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“Ziraat Bankası, Sıfır Atık Haftası’nda Sürdürülebilir Bankacılık Vizyonunu Güçlendiriyor.”

“Ziraat Bankası, Sıfır Atık Haftası’nda Sürdürülebilir Bankacılık Vizyonunu Güçlendiriyor.”
04.06.2026 11:07
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Sürdürülebilir bankacılığı kurumsal stratejisinin temel taşlarından biri olarak konumlandıran Ziraat Bankası, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı stratejik bir yükümlülük olarak görüyor.

Sıfır Atık Haftası kapsamında çevresel sürdürülebilirlik alanındaki vizyoner çalışmalarına dikkat çeken Banka, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, karbon emisyonlarının azaltılması ve dijital dönüşüm odaklı uygulamalarıyla sürdürülebilir bankacılık vizyonunu hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyor.

Sürdürülebilir Bankacılık, Kurumsal Stratejisinin Merkezinde

Ziraat Bankası, faaliyetlerini yalnızca finansal büyüme stratejisiyle değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir yaklaşımla sürdürüyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde ve himayelerinde yürütülerek küresel bir farkındalık hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi’nin vizyonunu paylaşan Banka; bu yaklaşımı Türkiye çapındaki geniş şube ağının atık yönetiminden diğer operasyonel süreçlerine, dijital bankacılık hizmetlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir alanda uyguluyor.

Genel Müdür Alpaslan Çakar’dan Sıfır Atık Haftası Mesajı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Sıfır Atık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, sürdürülebilirlik artık kurumlar için bir tercih değil, geleceğe karşı yerine getirilmesi gereken temel bir sorumluluktur. Ziraat Bankası olarak faaliyetlerimizi ekonomik başarı ile çevresel sorumluluğu birlikte gözeten bir anlayışla yürütüyoruz. Sıfır Atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası olarak değil, kurumsal kültürümüzün ve iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

Çakar, Banka’nın çevresel etkisini azaltmaya yönelik yatırımlarının somut sonuçlar ürettiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Finans sektöründe gerçekleştirilen en büyük güneş enerjisi santralini hayata geçirerek Bankamızın kendi operasyonel emisyonlarını azaltma yolunda önemli bir adım attık. Kaynakların verimli kullanılması, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

“Gelecek Nesiller İçin Sorumluluk Taşıyoruz”

Alpaslan Çakar açıklamasında; “Bizim için sürdürülebilirlik yalnızca bugünü değil, geleceği de planlamaktır. Tarımın ve üretimin finansmanında öncü bir banka olarak doğayla uyumlu ekonomik modellerin desteklenmesine önem veriyoruz. Sıfır Atık Haftası, bu alandaki çalışmalarımızı değerlendirmek ve daha ileri taşımak için önemli bir farkındalık fırsatıdır. Her bir çalışanımızın katkısıyla, çevresel etkilerimizi azaltmaya ve daha verimli süreçler oluşturmaya devam ediyoruz. Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.”

Su ve Enerji Verimliliğinde Sürekli İyileşme

Ziraat Bankası, karbon ayak izini azaltmak amacıyla enerji verimliliği uygulamalarına ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vermektedir. İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan Ziraat Kuleleri ve şubelerimizde kullanılan bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatmalar, inverter teknolojileri ve su tasarrufu sağlayan uygulamalar sayesinde enerji performansı önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Bununla birlikte Banka, 2025 yılı itibarıyla toplam 64 MW kurulu güce sahip üç güneş enerjisi santralini (GES) tam kapasiteyle devreye almıştır. Yıllık yaklaşık 126 milyon kWh yenilenebilir elektrik üretmesi öngörülen bu santraller, Ziraat Bankası’nın karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Atık Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım

Ziraat Bankası, su ve enerji verimliliğinin yanı sıra atık yönetiminde de sürdürülebilirliği destekleyen uygulamalar yürütmektedir. Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda tasarlanan süreçler kapsamında 2025 yılında yaklaşık 1.115 ton kâğıdın geri dönüşümü sağlanmıştır. Banka ayrıca, döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda mikro atıkların geri dönüştürülmesine yönelik uygulamalarla karbon emisyonu azaltma çalışmaları yürütmektedir. Atık yönetimi uygulamaları kurumsal ölçeğe taşınarak 2025 yılı sonu itibarıyla Banka’nın 1.668 hizmet noktası için Sıfır Atık Belgesi temin edilmiştir. Atık yönetimi performansının daha etkin şekilde izlenmesi amacıyla Banka, 2025 yılı içerisinde ISO 14001 ile uyumlu Çevre Yönetim Sistemi kurulumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Banka, kendi operasyonlarında yürüttüğü bu uygulamalarla birlikte atık yönetimi de dahil olmak üzere her türlü yeşil yatırımı desteklemektedir.

Bu çalışmalar, Ziraat Bankası’nın Çevre Politikasında da beyan ettiği doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik eden ve çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Finansmanda Öncü Banka

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; “Bankamız sadece su ve enerji verimliliği ile atık yönetimi konularında aksiyon almakla kalmayıp, ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak müşterilerimizin de bu kapsamdaki dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Reel sektörün yeşil dönüşümü ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amaçlarıyla kullandırdığı yeşil temalı kredilerimizin 31 Mart 2026 itibariyle toplam bakiyesi 2,3 Milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Sektör kredi payındaki liderliğimizi yeşil finansman olanakları ile de taçlandırmayı hedefliyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde yeşil temasını ön plana çıkararak, daha çeşitli ve avantajlı koşullar ile müşterilerimize sunmayı amaçlıyoruz. Attığımız her adımda, yalnızca bugünün ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Ziraat Bankası olarak, 2026 Nisan ayında 1,75 milyar ABD dolar tutarlı ve performans kriterleri; sürdürülebilir tarım ve Yeşil Varlık Oranını destekleyen finansman faaliyetlerini artırmak olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağladık. Bu işlem tek seferde bir Türk Bankası tarafından sağlanan en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi olması ile de Bankamıza ve Ülkemize duyulan güven açısından da önem taşımaktadır” dedi.

Sıfır Atık Festivali'nde Ziraat Bankası Standı

Sıfır Atık vizyonunu ve farkındalığını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Ziraat Bankası, bu kapsamda 04-07 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali'nde de standıyla yer alıyor. Özellikle gençlerde ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin yer aldığı stant misafirlerini bekliyor.

Sürdürülebilir Bankacılıkta Uzun Vadeli Hedef

Ziraat Bankası, sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını daha da ileri taşımayı, çevresel etkilerini azaltmayı ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine aktif katkı sağlamayı hedefliyor. Banka, Sıfır Atık Haftası’nı bu vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendirirken, tüm faaliyetlerini "İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat" ilkesiyle sürdürerek tarıma verdiği öneme de vurgu yapıyor.

Türkiye’nin COP31 yolculuğundaki en kritik stratejilerinden biri olan Sıfır Atık yaklaşımını iş süreçlerine entegre eden Ziraat Bankası bu kapsamdaki çalışmalarını uluslararası alanda sertifikalandırmak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü

Ziraat Bankası, Son Dakika

Son Dakika Ziraat Bankası “Ziraat Bankası, Sıfır Atık Haftası’nda Sürdürülebilir Bankacılık Vizyonunu Güçlendiriyor.” - Son Dakika

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