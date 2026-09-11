DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti - Son Dakika
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DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

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DAİB Başkanı Ömer Madırlı ve beraberindeki heyet, Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek ihracatçıların sorunlarını ve bölgenin ticaret potansiyelini değerlendirdi. Madırlı, önümüzdeki dönemde Şırnaklı ihracatçılara yönelik seminer ve bilgilendirme programları düzenleyeceklerini açıkladı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Başkanı Ömer Madırlı, Genel Sekreter Murat Karapınar, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taşkın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Şırnak’ta bir dizi temas ve incelemede bulundu. Ziyaretlerde ihracatçıların yaşadığı sorunlar, Habur Sınır Kapısı’ndaki işleyiş, bölgenin ticaret potansiyeli, yatırım imkanları ve yeni pazar arayışları ele alındı.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

DAİB heyeti Şırnak’ta temaslarda bulundu

DAİB Genel Başkanı Ömer Madırlı, Genel Sekreter Murat Karapınar, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taşkın ile yönetim kurulu üyeleri Abdullah Şimşek, Osman Boz, Mehmet Özel, Lokman Yağmur, Fırat Palta ve Sait Aydemir ile ihracatçıların yer aldığı heyet, Şırnak’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Habur Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek bölgenin ticaret ve ihracat gündemini değerlendirdi.Şırnak’ın ihracat potansiyeli masaya yatırıldı

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

DAİB Başkanı Ömer Madırlı ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak’ın ihracat potansiyelinin artırılması ve bölge ihracatçılarının karşılaştığı sorunların çözümü konusunda iş birliği mesajı verdi.

Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, DAİB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kurum arasında geçmişe dayanan güçlü bir iş birliği bulunduğunu belirtti.

Ticaret, üretim ve nakliye alanlarında yürütülen çalışmaların birbirini tamamladığını ifade eden Geliş, Şırnak’ın yalnızca ihracatta değil, üretim ve imalat alanında da daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini vurguladı.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

“Yatırımcıya her türlü desteği vermeye hazırız”

Şırnak’ta yatırım yapmak isteyen iş insanlarına Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Geliş, kentte bulunan organize sanayi bölgelerinin yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Görüşme sırasında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş tarafından DAİB Genel Başkanı Ömer Madırlı’ya Şırnak’a özgü Kudret Helvası ve Şırnak balı takdim edildi.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

Habur’da ihracatçıların sorunları görüşüldü

DAİB heyetinin Şırnak temaslarının önemli duraklarından biri de Habur Gümrük Kapısı oldu.

Heyet, Habur Gümrük Kapısı’nda gümrük yetkilileriyle bir araya gelerek ihracatçıların sınır kapısında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

DAİB Başkanı Ömer Madırlı, bölgedeki ihracatçıların sorunlarının çözümü konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Habur Gümrük Kapısı yöneticilerinin ihracatçıların taleplerine çözüm odaklı yaklaştığını ifade eden Madırlı, gösterilen ilgi ve iş birliği nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

Şırnak-Van karayolu ticaret için kritik

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki görüşmelerde kentin ulaşım altyapısı da gündeme geldi.

Şırnak-Van karayolunun tamamlanmasının, bölgenin ticaret ve ihracat potansiyelinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Şırnak’ın Irak, Suriye ve İran’a yakın konumunun önemli bir ticari avantaj sunduğu belirtilirken, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle kentin bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelebileceği değerlendirildi.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

Yeni pazarlar için gözler komşu ülkelere çevrildi

Görüşmelerde Habur Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin önemli kara hudut kapılarından biri olduğu belirtilirken, bölgedeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkabilecek yeni pazar imkanlarının Şırnak ihracatına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Özellikle yakın ülkelerdeki pazarların daha etkin değerlendirilmesi ve bölge ihracatçılarının bu pazarlara erişiminin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

Şırnaklı ihracatçılara seminer desteği

DAİB Başkanı Ömer Madırlı, önümüzdeki dönemde Şırnak’taki iş insanları ve ihracatçılara yönelik seminer ve bilgilendirme programları düzenleyeceklerini açıkladı.

Madırlı, DAİB olarak ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması, yeni pazarların tanıtılması ve bölge ihracatının geliştirilmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüteceklerini belirtti.“Şırnaklı ihracatçıların yanında olacağız”

DAİB Başkanı Ömer Madırlı, Şırnak ziyaretlerinin temel amacının ihracatçıların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirmek olduğunu söyledi.

DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti

DAİB çatısı altında bulunan 17 ilin koordineli şekilde hareket etmesinin bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Madırlı, Şırnak’ın sınır ticareti ve ihracat açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerde ticaretin geliştirilmesi, ihracatçıların sorunlarının çözülmesi, lojistik imkanların iyileştirilmesi ve yeni pazarların değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

DAİB Başkanı Ömer Madırlı, Şırnak’taki kurum ve kuruluşlara gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek, bölgedeki iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika İhracat DAİB heyeti Şırnak'ta ihracat için Habur ve Valiliği ziyaret etti - Son Dakika

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