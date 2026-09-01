Kahramanmaraşlı Capoeira Sporcuları Samsun'daki Uluslararası Şampiyonada 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı Capoeira Sporcuları Samsun'daki Uluslararası Şampiyonada 5 Madalya Kazandı

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Kahramanmaraş'ı Uluslararası Capoeira Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden 8 sporcu, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 28-30 Ağustos'ta Samsun'da düzenlenen ve Rusya, Belçika, Azerbaycan, Finlandiya ile Brezilya'dan sporcuların katıldığı şampiyonada, Kahramanmaraşlı sporcular kente 5 madalyayla döndü. Grupo Internacional Mundo Capoeira Kahramanmaraş Temsilcisi Alihan Kalaycı, hedeflerinin şehrin adını uluslararası arenada duyurmak olduğunu söyledi.

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8 sporcuyla şampiyonada mücadele eden Kahramanmaraş ekibi, uluslararası katılımlı organizasyonu 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

28-30 Ağustos tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Capoeira Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belçika, Azerbaycan, Finlandiya ve Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla düzenlendi.

Yaklaşık 70 sporcunun farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele ettiği şampiyonada Kahramanmaraş’ı 8 sporcu temsil etti. Zorlu müsabakaların ardından kent temsilcileri, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak organizasyondan dikkat çeken bir dereceyle ayrıldı.

"KAHRAMANMARAŞ’A 5 MADALYA"

Şampiyonada Hayrunnisa Kalaycı, +18 yaş genç kızlar kategorisinde; Irmak Nur Özgül ise 15-16 yaş gençler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Alihan Kalaycı, -82 kilogram yetişkinler kategorisinde; Yağmur Şahin, 15-16 yaş gençler kategorisinde; Zeynep Boz ise 12-14 yaş minikler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Kahramanmaraşlı sporcuların 8 kişilik kafileyle katıldığı organizasyonda elde edilen 5 madalya, kent adına capoeira branşında önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

"HEDEFİMİZ KAHRAMANMARAŞ’IN ADINI ULUSLARARASI ARENADA DUYURMAK"

Grupo Internacional Mundo Capoeira Kahramanmaraş Temsilcisi Alihan Kalaycı, elde edilen derecelerin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Sporcularının başarısının düzenli ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Kalaycı, “Şehrimize bu madalyaları kazandırdığımız için çok mutluyuz. Öğrencilerimizle birlikte antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın adını daha fazla duyurmak ve şehrimizi ulusal ve uluslararası platformlarda onurlandırmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Kalaycı, farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok kentinden sporcuların katıldığı şampiyonanın capoeira branşının gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, organizasyonda mücadele eden tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Türkiye Temsilcisi Hızır Kul ve Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay’a da teşekkür eden Kalaycı, Türkiye’de böylesine kapsamlı bir organizasyonun düzenlenmesinin sporcular açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraşlı Capoeira Sporcuları Samsun'daki Uluslararası Şampiyonada 5 Madalya Kazandı - Son Dakika

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