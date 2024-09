Kültür Sanat

3.Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı

İZMİR - Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Bu yıl tam 39 ülkenin yer aldığı festivalin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Buradan ilan ediyorum ki; Çömlek Festivalimiz ulusal ve uluslararası seviyede sektörün en önemli festivali olarak herkes tarafından kabul gördü ve tarihe not düşüldü" ifadelerini kullandı.

6 bin yıllık çömlekçilik geçmişi bulunan Menemen, tarihten gelen birikimini bir kez daha Dünya ile buluşturuyor. 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Menemen Şehir Parkı'nda gündüz saatlerinde açılan stantlara, söyleşi ve sergilere erken saatlerden itibaren vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açılış törenine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Menemen protokolü ile birlikte çok sayıda isim katıldı.

Pehlivan: "Festivalimiz, sektörün en önemli festivalidir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen dans gösterisiyle devam ettikten sonra kürsüye çıkan ilk isim Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan oldu. Pehlivan, "Bugün burada, 6 bin yıllık köklü geçmişiyle artık çömlekçiliğin başkenti sayılan Menemen'de bu kadim sanatı yeniden dünya sahnesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Menemen, Türkiye'nin çömlekçilikteki en önemi merkezlerinden biri olarak başköşedeki yerini almıştır. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimiz ile insanlık tarihi kadar eski olan çömlekçiliği, uluslararası bir seviyeye ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında başlattığımız festivalimiz, 18 ülkeyle çıktığı bu yolda, bugün 39 ülkeye ulaşmış durumda. Filistin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Hollanda'ya kadar çömleğin yapıldığı, konuşulduğu her yerde Menemen'in izleri artık belirgin hale geliyor. Bu başarının da en büyük kahramanları hiç şüphesiz ki Menemen'in sanatçıları, ustaları ve emekçileridir. Bugün buradan ilan ediyorum ki; çömlek festivalimiz, ulusal ve uluslararası seviyede sektörün en önemli festivali olarak herkes tarafından kabul gördü ve tarihe not düşüldü." ifadelerini kullandı.

Saygılı: "Fuarcılığın en güzeli de AK Belediyecilik ile yapılır"

Açılış töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı konuşmasında Menemen'in tam 39 ülkenin katılımıyla festival yapmasına dikkat çekti. Saygılı, "Bir zamanlar büyük heyecanla gittiğimiz bir fuarımız vardı. Ne yazık ki bu fuarın şimdi içi boşaltıldı. Uluslararası hüviyeti korunamadı. İzmir'in asırlık fuarındaki aksaklıklara bakın, bir de Menemen'in 39 ülkeli festivaline bakın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İnan: "Bu ilçeye hizmette engel tanımayız"

Kürsüde konuşan son isimse AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan oldu. İnan, "Menemen'de bu harika festivalde yer almaktan onur duyuyorum. Burada yaşayan her hane, her kadın, her çocuk ve her hemşehrimiz, hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Aydın Pehlivan Başkanımız da Menemen'e hizmet için Ankara'ya giderken bizlere çok ödev veriyor. Böylesi bir ilçede hizmetlerin önüne engel koymak isteyenler var. Biz bu ilçeye hizmette engel tanımayız. Bakın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İzmir Körfezi için geldi ve toplantı yaptı. Katılmayan tek kişi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu zihniyetin İzmir ile körfez ile Menemen ile ilgileri bu kadar. Ben inanıyorum ki gelecek yıldan itibaren çömleğin yanına Menemen'de farklı branşlar da eklenecek ve fuarcılık nasıl yapılırmış sizler göstereceksiniz. 3 günlük bu güzel organizasyona katkı sunan tüm emektarlara teşekkür ediyorum. Menemen için gençlik enerjimizle, belediye başkanımızla çalışmalarımızda durmak yok, yola devam diyorum." dedi.

Açılış sonrası çömlek yapıldı

Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından, Başkan Pehlivan ve davetliler çömlek yapım alanına geçerek çömlek yaptı. Açılış töreninde ateşin toprakla buluşmasının en görkemli hali olan raku gösterisine geçildi. Burada Başkan Pehlivan ve davetliler, dev çömleğin içindeki aleve toprak atarken, izleyenlere tam bir görsel şov ortaya çıktı.