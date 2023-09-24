30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali\'nde büyük ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla 'Ahmet Ağğün' alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise 'Cam Perde' filmiyle 'Selen Kurtaran' aldı. Ayrıca gecede Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' takdim edildi.

2 BİN DAVETLİ KATILDI

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Oyuncu Yetkin Dikinciler ve televizyon sunucusu Gülay Afşar'ın yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Bülent Ortaçgil sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

"ADANA SİNEMA RUHUNU İYİ YANSITIYOR"

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın festivaller kenti olduğunu belirterek, "Adana'yı en çok sanatçı yetiştiren illerden birisi olduğu için çok seviyorum. Altın Koza'nın Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisinin olmasının nedeni Adana'nın sinema ruhunu iyi yansıtmasından kaynaklanıyor" dedi. Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.

TÜRKAN ŞORAY VE KADİR İNANIR'A ÖDÜL

Öte yandan gecede Türk sinemasının iki önemli ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" takdim edildi. Bu sırada konuşan Türkan Şoray ve Kadir İnanır, ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından İnanır ve Şoray el ele seyircileri selamladı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNÜ "SANKİ HER ŞEY FELAKET" ALDI

Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla "Ahmet Ağğün" alırken, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü'nü ise "Cam Perde" filmiyle Selen Kurtaran aldı. "Karganın Uykusu" geceye 6 ödül alarak geceye damga vurdu.

FESTİVALDE, UZUN METRAJ FİLMLER KATAGORİSİ'NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN SANATÇI VE ESERLER

En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket

Sinemanın Yüzü Ödülü: Kadir İnanır ve Türkan Şoray

Yılmaz Güney Ödülü: Karganın Uykusu

Adana İzleyici Ödülü: Karganın Uykusu

Juri Özel Mansiyon Ödülü: Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün 365 Saat)

En İyi Yönetmen Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Senaryo Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Ağğün (Karganın Uykusu)

En İyi Müzik Ödülü: Canset Özge Can (Karganın Uykusu)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan (Cam Perde)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Elit İşcan (Suyun Üstü) Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Necip Memili (Annesinin Kuzusu) Okan Urun (Yüzleşme)

Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Açık Kapılar Ardında (Alpgiray Uğurlu)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Cam Perde

Emeğe Saygı Plaketi: Türker İnanoğlu

En İyi Belgesel Mansiyon Ödülü: Planöz (Vahit Sarıtaş)

Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Aladağ Bir Yürek Yangını (Ersin Erçin)

En İyi Belgesel Ödülü: Rodakis'i Ararken (Kerem Soyyılmaz)