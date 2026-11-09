Ali Yalçın, Antalya'da COP31'de açılan Gazze sergisinde vicdan çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ali Yalçın, Antalya'da COP31'de açılan Gazze sergisinde vicdan çağrısı yaptı

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Ali Yalçın, Antalya\'da COP31\'de açılan Gazze sergisinde vicdan çağrısı yaptı
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Ali Yalçın, Antalya\'da COP31\'de açılan Gazze sergisinde vicdan çağrısı yaptı
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Antalya'da COP31 kapsamında Memur-Sen ve ILC'nin hazırladığı 'Dönüş Umudu' sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergiyi gezen Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'deki insani ve çevresel yıkıma dikkat çekerek dünya liderlerine vicdan çağrısı yaptı.

ANTALYA'da düzenlenen COP31 kapsamında Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan 'Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi' deneyim sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergiyi gezen Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'deki insani ve çevresel yıkıma dikkati çekerek, "COP31 stantları içerisinde vicdan bu stanttan yükseliyor. Dünyanın yaşadığı bu ikiyüzlülüğe dikkat çekiyoruz. Dünya liderlerine bir vicdan çağrısı yapıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklerde, Gazze'deki insani ve çevresel yıkım 'Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi' deneyim sergisiyle gündeme taşındı. Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan sergi, COP31 Yeşil Bölge'deki Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilere açıldı. Gazze'de işgalin yol açtığı yıkımı, Filistin halkının toprağına ve geçmişine bağlılığını, geleceğe ilişkin umutlarını anlatan sergiyi, açılış gününde Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcıları, bağlı sendikaların genel başkanları ve uluslararası konuklarla birlikte gezdi.

'ZEYTİN AĞACI BİR AİLENİN GEÇMİŞİNİ TEMSİL EDİYOR'

Serginin çıkış noktasını ve zeytin ağacının taşıdığı anlamı anlatan Ali Yalçın, COP31'in dünyanın çevre politikalarını, yeşil dönüşümü ve iklim değişikliğini tartıştığı bir platform olduğunu belirterek, Gazze'deki çevresel yıkımın da bu tartışmaların dışında tutulamayacağını söyledi. Yalçın, "Antalya'dayız. COP31 İklim Zirvesi Antalya'da gerçekleşiyor. Dünyanın liderleri, üst bürokrasisi, sivil toplumu, aktivisti, akademisyeni, dolayısıyla duyarlı insanlar, çevre hassasiyeti olanlar, dünyanın yaşadığı yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm, üçüz dönüşüm tartışmalarının sosyal tarafları şu an Antalya'dalar ve dünyanın nabzı burada atıyor. Fakat COP31 stantları içerisinde vicdan bu stanttan yükseliyor" diye konuştu.

Serginin merkezine zeytin ağacını yerleştirdiklerini belirten Yalçın, "Biz burada serginin merkezine zeytin ağacını koyduk. Çünkü çevre katliamından bahsediyoruz, iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeşil dönüşümden bahsediyoruz ama Gazze'de zeytin ağaçları ortadan kaldırılırken, 80 bine yakın insan soykırıma tabi tutulurken, bunun 25 bini neredeyse çocuk, dolayısıyla buna sessiz kalınamaz" dedi.

Zeytin ağacının Filistin halkı için yalnızca bir bitki olmadığını, kuşaklar arasındaki bağı ve yaşam mücadelesini temsil ettiğini ifade eden Yalçın, "Neden zeytin ağacını koyduk? Çünkü zeytin ağacı bir ailenin bu anlamda geçmişini temsil eder. Bir babanın alın terini temsil eder, bir annenin emeğini, bir çocuğun geleceğini temsil eder. Orada zeytin ağaçlarını kaldırmak onların umudunu örselemek ve yarına ilişkin onları dayanıksız, umutsuz bırakmaktır" diye konuştu.

'ANAHTARLARINI ALARAK BİR GÜN DÖNECEKLERİ GÜNÜ HAYAL EDİYORLAR'

Filistin halkının topraklarından ayrılmak zorunda kalırken evlerinin anahtarlarını yanlarında taşımasının serginin 'dönüş umudu' temasına ilham verdiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"İsrail, özellikle zeytin ağaçlarını yok ederek, oralara çökererek insanların nasıl ki evlerini ellerinden aldıysa, nasıl ki onları kendi topraklarından dışarıya göndererek 'yerleşimci' adı altında işgalcilerle onları barınaksız bıraktıysa, o insanlar oradan ayrılırken nasıl ki anahtarlarını alarak bir gün döneceği günü hayal ediyorlarsa, biz de burada 'Dönüş Umudu' diyerek ona atıfta bulunduk. 'El-Avde' sergimizde dünyanın yaşadığı bu iki yüzlülüğe özellikle dikkat çektik."

Sergide Gazze'nin yıkım öncesi ve sonrasına ait görüntülerin bir arada sunulduğunu belirten Yalçın, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın da büyük zarar gördüğünü söyledi. Yalçın, "Bu sergide hem Gazze'deki yıkımdan önceki Gazze'nin cıvıl cıvıl hali var, hem aynı yerin yıkımdan sonraki enkazı var. Orada 64 milyon ton enkaz bırakıldı. Oraya Hiroşima'ya düşen bombanın 13 katı bomba düştü. Orada 164 tarihi anlam taşıyan eserlerin kimi yok edildi, kimi yok edilecek noktaya kadar getirilecek şekilde harap edildi. Dolayısıyla bu kilisedir, camiidir, herhangi bir tarihi mirastır; bu konuda hiç acıma yok. Tamamen Gazze yerle bir edilmeye çalışıldı ve orada insanlar acılı" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA LİDERLERİNE BİR VİCDAN ÇAĞRISI YAPIYORUZ'

İklim krizinin ve yeşil dönüşümün konuşulduğu bir ortamda Gazze'deki çevresel yıkımın görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Yalçın, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yalçın, "Ayakta kalanların önemli bir kısmı artık hayatına engelli olarak devam edecek, eğer hayatta kalabilirlerse. Bu açıdan biz burada iklim zirvesinin yapıldığı, yeşil dönüşümün, dijitalleşmenin, yapay zekanın, ikiz dönüşümün ya da sosyal dönüşümü de içine katarak üçüz dönüşümün tartışıldığı bu yerde insanlara tabiri caizse 'kral çıplak' diyoruz. Esas bakın yıkım orada, çevresel felaket orada. Onun için orayı görmezden gelemezsiniz ve Filistin'e, Gazze'ye gözlerinizi kapatamazsınız diyerek burada iklim krizi zirvesinin tartışıldığı yerde dünya liderlerine bir vicdan çağrısı yapıyoruz" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için uluslararası dayanışmanın önemine de değinen Yalçın, "Tıpkı Sumud organizasyonu ile insanların farklı dilden, farklı dinden, farklı milletten, farklı inançtan olarak kendilerini okyanusa bırakarak, Gazze kıyılarına yardım götürmek için günlerce meşakkate katlanarak, canlarını tehlikeye atarak çığlığı yükseltmeye, vicdanı seslendirmeye çalıştıkları gibi. Tıpkı dünyanın değişik meydanlarında, Türkiye'de tüm meydanlarda insanların Filistin konusunda, soykırım konusunda, oradaki katliam konusunda seslerini yükselterek 'Siyonist İsrail'e dur' diyerek onlara destek çıkanlara 'iki yüzlüsünüz' diye haykırarak onları insanlığa davet ettiği gibi biz burada iklim zirvesinin yapıldığı bu alanda, ikiz dönüşümün, üçüz dönüşümün tartışıldığı bu mekanda bu sergiyle beraber oradaki resmi ortaya koyduk" diye konuştu.

'ENKAZIN İÇİNDE BİLE UMUT VAR'

Sergide yalnızca yıkımın değil, Gazze'de yaşam mücadelesini sürdüren insanların ve çocukların umutlarının da anlatıldığını belirten Yalçın, "Bu enkaza rağmen orada çocukların hala umudunu diri tuttuğunu ve yarına hazırlandığını, enkaz içerisinde okul hayatını devam ettirmeye çalışan, ders çalışan çocukları, enkazın içerisinde uçurtma uçuran çocukları, enkazın içerisinde arı kovanlarıyla evine ekmek götürmeye çalışan ve hala orada umudu yaşayan insanları bir arada resmetmeye çalıştık" dedi.

'ÖNCELİĞİ GAZZE'NİN YENİDEN TOPARLANMASINA VERELİM'

Gazze'de gıda, eğitim, sağlık ve barınma sorunlarının sürdüğüne dikkati çeken Yalçın, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte bölgede yaşayan insanların koşullarının daha da ağırlaşabileceğini söyledi. Dünya liderlerine ve uluslararası kuruluşlara seslenen Yalçın, "Buradan bir kez daha Antalya'dan Memur-Sen olarak, Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) olarak çağrıda bulunuyorum. Umut yaşasın, umut örselenmesin, dolayısıyla Gazze yeniden toparlansın. Dünyanın imarını, dünyanın geleceğini, yeşil dönüşümü tartıştığımız yerde iki yüzlü davranmayalım. Ortada öncelik verilmesi gereken bir yer var; gıda ulaşımının olmadığı, eğitime ulaşımın olmadığı, sağlık sorunlarının yaşandığı, sağlık hizmetlerinin yeteri kadar olmadığı, barınak sorununun olduğu, önümüzdeki süreçte kışın yaklaştığı, insanların yağışlar içerisinde çadırlarda perişan olduğu bir yerde bu konuda samimi davranalım ve önceliği oraya verelim diye buradan çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Yalçın, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yalçın, "Ben ülkemizde bu organizasyonun ev sahipliğini yapmasına vesile olan ve olağanüstü hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımıza özellikle bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Murat Kurum Bakanımıza da özellikle COP31 dönem başkanlığında burada sivil kuruluşları, bütün bileşenleri bir araya getirerek dünyanın bütün insanlarının buraya akın ettiği bir yerde, buradan tekrar Türkiye'den umudu temsil edecek çağrımıza vesile olduğu için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Yalçın, ziyaretini serginin sonunda yer alan alana umut mesajını yazarak tamamladı.

Kaynak: DHA
Kültür SanatAli YalçınAntalyaGüncelDünyaGazzeCOP31Son Dakika

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