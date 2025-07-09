Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti

Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti
09.07.2025 13:35
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Kültür Bakanı Ersoy, Ankara'nın 2026 için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildiğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara, 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı, Ankara'da bir otelde başladı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ve davetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, ortak dil, tarih, kültür ve medeniyet anlayışı etrafında şekillenen Türk dünyasının, bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte giderek daha görünür, daha etkin ve daha bütüncül bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle turizm alanındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "2025 yılı ilk 5 aylık periyotta Azerbaycan'dan 317 bin, Kazakistan'dan 203 bin, Kırgızistan'dan 79 bin, Özbekistan'dan 215 bin, Macaristan'dan 58 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 106 bin, Türkmenistan'dan ise 70 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle, Türkiye'ye gösterdikleri yoğun ilgi için tüm kardeş halklara ve siz değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE GÜVENLE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Ersoy, ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek amacıyla kültürel miras alanlarında çeşitli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Bu yıl, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 'Gece Müzeciliği' uygulamasıyla Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Efes, Nemrut ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi 27 kültürel miras alanımız, akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaretçiler tarafından gezilebilecektir. Ayrıca genç nesillere dijital içerikle tarihi anlatmak amacıyla Ayasofya ve Efes örneklerindeki gibi dijital deneyim müzeleri kuruyoruz. Bir diğer yeni uygulamamız ise 'Geleceğe Miras' projemizdir. Bu projeyle, kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına çok önemli bir adım attık. Proje kapsamında arkeolojik kazı çalışmalarını sadece belirli dönemlerle sınırlı bırakmadan, tüm yıla yayarak bilimsel verimliliği artırıyor, tarihimize ışık tutan kalıntıları gün yüzüne daha sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde çıkarıyoruz. Bu sayede hem akademik dünyaya katkı sunuyor hem de yerel kalkınmaya destek olarak kültür turizminin gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında süren bu titiz çalışmalarla, geçmişin izlerini geleceğe güvenle taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'2024 YILI TOPLAM ZİYARETÇİ SAYIMIZ 62,3 MİLYON'

Türk arkeolojisinin gelişmesine büyük ivme kazandırdıklarını söyleyen Ersoy, "Geçtiğimiz aylarda önemli bir keşif gerçekleştirdik ve başkentimiz Ankara sınırları içerisinde yer alan Frig Uygarlığı'nın başkenti Gordion'da 47'nci Tümülüs'ü gün ışığına çıkardık. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu miras alanımız, Ankara'nın kültürel derinliğini dünya kamuoyuna tanıtma açısından da önemli bir fırsattır" dedi.

Bakan Ersoy, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri etkili biçimde korumanın ve tanıtmanın sonuçlarını, uluslararası alanda da aldıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre; Türkiye 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4'üncü ülke oldu. Bu başarıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın siz değerli temsilcileri ile burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5'inci sıradan 4'üncü sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'ANKARA, TARİHİ DERİNLİĞE SAHİPTİR'

Türk Devletleri Teşkilatı'nın; üye ülkeleri, gözlemci ülke ve kuruluşlarıyla son dönemde farklı alanlarda artan iş birliğinin turizmde de somut sonuçlar doğurmaya başladığını aktaran Ersoy, "Ortak turizm rotalarının oluşturulması, vize kolaylıkları, kültürel mirasın birlikte tanıtılması gibi adımlar yalnızca Türkiye'yi değil, tüm Türk dünyasını daha görünür ve cazip hale getirecek. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, nihayetinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bir tarihi derinliğe sahiptir. Anıtkabir başta olmak üzere, 1'inci Meclis ve Ankara Palas gibi Cumhuriyet'in simge yapıları, Roma'dan günümüze ulaşan antik yapılar, geleneksel mimari örnekleri, doğal termal güzellikler ve çağdaş sanat merkezleriyle Ankara, geçmiş ile geleceği harmanlayan özgün bir kimliğe sahiptir. Başkentimiz aynı zamanda, kültürel diplomasi açısından da önemli bir merkezdir. Yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ortak değerlerini taşıyan etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkmaktadır. Köklü geçmişi, çok sayıda tematik müzesi hem geleneksel hem de modern sanatın bir arada yaşatıldığı dokusuyla, Türkiye'nin sanat hayatının önde gelen mekanlarından olan ve 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yaptığımız CSO Ada gibi kültür sanat merkezleri ile özellikle kültür turizmi açısından keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir şehirdir. Bu bakımdan, Ankara'yı Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan etmek istediğimizi de memnuniyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ersoy'un konuşmasının ardından TDT Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda alınan ortak kararı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ersoy, Ankara'nın 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildiğini duyurdu. Ersoy paylaşımda, "Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu ünvan Ankara'mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi. Ankara; Gordion'dan Anıtkabir'e, Roma Hamamı'ndan CSO Ada Ankara'ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak. 2026 boyunca Ankara'yı hep birlikte keşfedecek, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti - Son Dakika

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