Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Geniş Video İzle

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18'incisi düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale 10 ülke ile Rusya'ya bağlı 2 özerk cumhuriyetten 392 dansçı katıldı. Korteje, Denizli Valiliği önünden başlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu. Festival kapsamında çeşitli ülkelerden gelen gruplar, çeşitli mahallelerde gösteriler sunacak.

22.07.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18'incisi düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale 10 ülke ile Rusya'ya bağlı 2 özerk cumhuriyetten 392 dansçı katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile davetliler katıldı.

Festivale katılan KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Kuzey Osetya ve Dağıstan ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları ile ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü dansçıları yürüyüş boyunca ülkelerine özgü danslarını sahneledi. Renkli görüntülerin yaşandığı korteje vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Müzik ve danslarla birlikte devam eden coşkulu yürüyüş Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.

"DÜNYAYA BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bugün 11 ülkeden, 11 bir renkten, 11 dünyanın sevgi gönüllüsü olan, barış elçisi olan, birlikte mutluluğun daha da büyüdüğüne inanan bu güzel dostlarımızla beraber festivalimiz daha eğlenceli, daha güzel günlere ilerleyecektir. Artık hep birlikte güzelliğin paylaşıldığı, dünyanın sevgi diliyle egemen hale geldiği bir Türkiye, bir Denizli yolculuğumuzun her geçen gün daha da artarak süreceğine inanıyorum. Bugün buradan, bu meydandan bir kez daha dünyaya barış çağrısında bulunuyorum. Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz ve İsrailli olmasına rağmen Filistin halkına zulüm edilenlere karşı mücadele eden İsrailli dostlarımızla beraber bu ülkede, Filistin'de zulmün, İsrail'i yönetenler tarafından yaşatılan bu zulmün son bulması için bütün dünyaya ve bütün insanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Biz istiyoruz ki, halkların kardeş olduğunda bu dünyada sömürgeci güçlerin yaşama şansı olmayacaktır. Festivalimiz de birlikte barışın tüm dünyaya yayıldığı ve insanların birbirini sevgiyle kucakladığı, kendi gemisini kurtaranların kaptan olduğu değil, hep beraber olduğumuzda mutlu olduğumuzu görecek dostlarla beraber yeni güzel günlerde görüşmeyi ve festivalimizin Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programın ardından 10 ülke ile Rusya'ya bağlı 2 federal bölgeden gelen konukların temsilcileri Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Festival kapsamında çeşitli ülkelerden gelen grupların çeşitli mahallelerde 27 Temmuz'a kadar gösteriler sunacağı bildirildi.

Denizli\'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı
Kaynak: DHA

Denizli Valiliği, Denizli, Rusya, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 18:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement