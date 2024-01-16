 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de düzenlenen Emmy Ödül Töreni, muhteşem bir davetle sahiplerini buldu. Törene damga vuran Succession dizisi 6 dalda ödülün sahibi oldu.

16.01.2024 - 08:52,  Güncelleme: 09:20
Abone Ol

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. Gecede Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

EN İYİ MİNİ DİZİ BEEF OLDU

En iyi dramayı Succession, en iyi komediyi The Bear, en iyi mini diziyi Beef dizisi aldı. Jeremy Allen White - The Bear dizisiyle en iyi aktör olarak ödülünü kucakladı. En iyi senaryo komedi de The Bear'a giderken en iyi senaryo dramda ise Succession dizisinin oldu.

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü. Dizinin yaratıcısı Jesse Armstrong "Diziyi bitirmek büyük bir üzüntü ama bunu yapmak da büyük bir zevkti" dedi.

İşte Emmy Ödülleri'nin tam listesi...

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLAR

Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement