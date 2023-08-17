Haberler.com, Altın Medya Ödülleri'nde ödüle layık görüldü - Son Dakika

Haberler.com, Altın Medya Ödülleri'nde ödüle layık görüldü

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:46

Her yıl düzenlenen Altın Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Haberler.com da anlamlı gecede 'Yılın En Çok Tıklanan Haber Portalı' ödülünü aldı.

"Kadına şiddete hayır" temasıyla ile her yıl ünlü organizatör Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Altın Medya Ödüllerinin bu yıl 4'üncüsü Hagia Sofia Mansions Curio Collection By Hilton'da yapılan. Anlamlı gecede Haberler.com da ödüle layık görüldü.

ULUSLARARASI BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay ve ekranların sevilen yüzü, başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği gecede Uluslararası başarılar ödülle taçlandı. Gecenin kırmızı halı sunuculuğunu ünlü manken Buse Ilgaz, Ecem Gül, Pelin Suade üstlendi. Gecenin Kırmızı Halı sponsoru Tukkan Accessiories marka sahibi Müge Ürer İnan & Sercan İnan "Muhteşem bir gecede sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz, kırmızı halı sunuculuğunu üstlendiğimiz gecede ödül almak bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

HABERLER.COM'A BİR ÖDÜL DAHA

Türk Sanat Müziğinin efsane sesi Yılmaz Morgül, şarkılarıyla renklendirdiği gecede Yılın en güvenilir sanatçısı ödülüne layık görüldü. Gecede Yılmaz Morgül,Nermin Öztürk, Tükkan Accessories, Müge Ürer İnan, Klass Magazin ,Muammer Kapucoğlu, Haberler.com Av. Bedia Teymur, Konfezar, Esin Yum, Enis ve Melissa Onat, Rumeli Orhan, , The Sarnıç Restoran, Navitas Spa Sarnıç, Mert Baltürk, Çaba, Banu Zorlu, Fatih Bulut , Ömer Topçu ,50Fifty Suat Yanç, Just Vogue Tv, Sözcü Televizyonu Begüm Çamlı, Ntv Duygu Gözde Arslan, Ozan Aslan, Cansın Beyazova , Fatih Sürmeli ve Beril Raperin, Cansu Özcan ve Oksana Kuznetsova ve Cansel Ayanoğlu gibi ünlü isimler Altın Medya Ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin en başarılı haber siteleri arasında yer alan Haberler.com da gecede Yılın En Çok Tıklanan Haber Portalı Ödülü'nü aldı.

İşte renkli geceden kareler...

Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha

Gökay Kalaycıoğlu, Bedia Teymur, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haberler.com, Altın Medya Ödülleri'nde ödüle layık görüldü - Son Dakika


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