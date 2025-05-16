Karadeniz Bölgesi Turizm Sezonu Açıldı

Tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra dağ, yayla ve deniz turizmine yönelik çok sayıda alternatif sunan Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane sezonun ilk turistlerini ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karadeniz, her dönem olduğu gibi bu yıl da doğaseverlerin tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Mutfak kültürü ve doğası ile ön plana çıkan Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane kentleri, ziyaretçilerini konuk ediyor.

Her yıl daha fazla turistin tercih ettiği bölgedeki turizmciler, 2025 yaz sezonunun hem ziyaretçi sayısı hem de ülke çeşitliliği açısından geçen yıla oranla artışla kapanmasını bekliyor.

Trabzon 2025 yılının dört ayında yabancı turist sayısını artırdı

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, kentin dağ ve yaylalarının yanı sıra geniş yelpazede bir destinasyon alanına sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 346 bin 260 kişinin kenti ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bunların 711 bin 626'sı yabancılardan oluşmakta. Kalan 634 bin 634 kişi de yerli vatandaşlarımızı barındırmakta." ifadesini kullandı.

Erdoğan, turizmi 12 aya yaymak adına çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl Trabzon'da sezon erken başladı ve geçen yıla kıyasla 4 aylık rakamlara baktığımızda yabancı turistte yüzde 17'lik artış söz konusu. Bu da 2025'te sezonun çok iyi geçeceğini göstermekte. İnşallah dolu dolu bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Geçen yıl en fazla Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan ziyaretçi ağırladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hedef pazarlarımız arasında yer alan Özbekistan'dan bu yıl inşallah misafirlerimizi ağırlayacağız. 31 Mayıs'ta ilk tarifeli uçuşumuz gerçekleşecek. Türk Cumhuriyetlerine de bir anlamda Trabzon açılmış oluyor. Özbek misafirlerimizin de Trabzon'a ilgisinin artacağını ümit ediyoruz. Bu tarifeli uçuşun başlaması da çok önemli ve Trabzon'a ayrı bir katma değer katacağına inanıyoruz."

Erdoğan, Çin'deki seyahat acentelerini de Trabzon'a davet ettiklerini ifade ederek, "Turizm çeşitliliği anlamında da inşallah önümüzdeki süreçte Çinli vatandaşlarımızı da göreceğiz."dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna da Orta Doğu ülkelerinden Trabzon'a yoğun bir ziyaretçi potansiyeli olduğunu vurguladı.

Tuna, TÜRSAB olarak ortak akla ve denetimlere önem verdiklerini kaydetti.

Ordu'da hedef 1 milyon turist

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kentte turizm sezonunun açıldığını ve konaklama tesislerinin turist ağırlamaya başladığını söyledi.

Şehrin yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Toparlak, "Dağ kızağı ve yamaç paraşütü etkinliklerinin de yapıldığı Boztepe, yaylalar, şelaleler ve göller turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Turistler buralara gelerek doğanın bütün güzelliklerini görebilme imkanına sahip oluyor." diye konuştu.

Toparlak, Ordu'nun son dönemde deniz turizminden de pay almaya başladığını, Karadeniz'de günübirlik tekne turlarının düzenlenmesinin denize olan ilgiyi de artırdığını ifade etti.

Ordu'da son yıllarda otel sayılarının arttığını ifade eden Toparlak, kentte şu anda 6 bin 160 yatak kapasitesine sahip 116 tesis bulunduğunu dile getirdi.

Toparlak, geçen yıl Ordu'da konaklayan turist sayısının 629 bin 466 olarak kayıtlara geçtiğini, bu yıl ise hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu vurguladı.

Ordu'nun her geçen yıl istatistiklere göre turizm anlamında trendinin yükseldiğine işaret eden Toparlak, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan bu yılın daha iyi olacağını, gelecek yılın da bu yıldan daha iyi olacağını bekliyoruz. Beklentilerimiz bu konuda çok fazla. Sayısal olarak bölgede bu yıl rekoru kıracağımızı düşünüyorum. Ordu'nun potansiyelleri yüksek. Bu potansiyellerimizi daha geliştirerek turizmden elde ettiğimiz payımızı artırmak istiyoruz."

Toparlak, son yıllarda Körfez ülkelerden gelen turist sayısında artış bulunduğunu, Avrupa'dan daha fazla turist gelmesi için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Rize'de dağ, doğa ve spor turizmi ön plana çıkacak

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin gelecek adına en önemli potansiyellerinden birinin turizm olduğunu söyledi.

Yaz sezonundaki turizm potansiyelini yılın kalan aylarına da yayabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Baydaş, "Özellikle kış dönemine yayabilmek. Mayıs ve ekim arası çok canlı bir sezon geçiriyoruz. Yaz dönemini daha verimli nasıl geçirebiliriz çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.

Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla rakamlarda olağanüstü bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Havalimanımızın hem yerli hem yabancı turistlere getireceği kolaylıkla bu yıl 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Rakamlar ve göstergeler de bizi ve bunun da üzerine çıkacak şekilde gittiğimizi gösteriyor." dedi.

Rize'nin çok sayıda doğal güzelliği içerisinde barındırdığını vurgulayan Baydaş, İkizdere'den Fındıklı'ya, İyidere'den Çamlıhemşin'e kadar ilgi çeken onlarca mekan olduğunu aktardı.

Baydaş, turizm potansiyelinin Körfez ülkeleri ve Orta Doğu coğrafyası ağırlıklı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz bunu özellikle Avrupa'ya yayma niyetindeyiz. Kaçkar by UTMB organizasyonu çok ciddi bir fırsat olacak. Bizi hiç tanımayan Rize'ye ve yaylasına dair özellikle Kaçkarlar'a dair bir fikri olmayan birçok ülke bu UTMB organizasyonuyla ve buradan gelecek paylaşımlarla bizden haberdar olacak. UTMB ile özellikle dağ, doğa ve spor turizmi yapan bir kitleye ulaşmaya çalışacağız. Bu alanları çeşitlendirdikçe biz hem turizm sezonumuzu hem de turizm ufkumuzu genişletmiş olacağız. Aynı zamanda yeni turizm tecrübeleri edinmiş olacağız."

Artvin en çok ziyaretçiyi Borçka Karagöl'de ağırlayacak

Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, kentin coğrafyası nedeniyle doğa ve ekstrem sporlarına uygun olduğunu belirtti.

Bu çerçevede kamp ve karavan turizmi, yayla, doğa ve kuş gözlemi gibi alanlarda altyapı geliştirmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aytekin, şöyle devam etti:

"Özellikle sakin şehir Şavşat ve Borçka ilçemizdeki doğal güzellikler herkes tarafından bilinmekte. Eşine nadir rastlanacak doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Karagöller ciddi turist potansiyeline sahip. Geçen yıl Borçka Karagöl'e 500 binden fazla turist geldi. Bu yıl bu rakamın 1 milyona yaklaşmasını bekliyoruz."

Aytekin, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistlerin kentte daha fazla zaman geçirmeleri için tanıtım çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

İlgili kurumlarla tanıtım faaliyetleri için işbirliği içerisinde olduklarını belirten Aytekin, "Tanıtımları yaparak, turizm hareketliliğinin, turist sayısının ve konaklama süresinin artmasını amaçlıyoruz. 2025'te geçen yıla oranla yüzde 5 ila 10 arasında turist artışı bekliyoruz." diye konuştu.

Aytekin, Artvin'in doğa turizminin yanı sıra Orta Çağ dönemine ait kale, kilise ve manastırlarıyla inanç turizmi noktasında da tercih edildiğini, tarihi yapıların turizme kazandırılması için bölgede 3 ayrı arkeolojik kazı çalışmasını yapıldığını kaydetti.

Giresun'da bu yıl tekne turları başlayacak

Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Erden Kılavuz, kentin yaz turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Giresun'a geçen yıl 285 bin konaklamalı turistin geldiğini ifade eden Kılavuz, "Doğa ve lezzet tutkunları bu yaz Giresun'a akın edecek. Doğu Karadeniz'in incisi Giresun, 2025 yaz turizm sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Şehir yeşil yaylaları, masmavi denizi ve zengin vejetaryen mutfağıyla yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye hazırlanıyor." dedi.

Kılavuz, şehrin özellikle Göksu travertenleri, Mavigöl, Kuzalan şelalesi, Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"2025 turizm sezonunda Giresun'u farklı kılacak yeniliklerden biri de tekne turlarının başlayacak olması. Karadeniz'in berrak sularında yapılacak bu turlar, misafirlere eşsiz bir deniz keyfi sunacak. Ayrıca, Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan adasında yapılan çevre düzenleme çalışmaları da devam etmekte. Çalışmaların bitmesiyle Giresun Adası da ziyaretçilere kapılarını açacak. Adanın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, bölge turizmine yeni bir soluk getirecek."

Bayburt'ta müze, doğa ve eko turizm ön plana çıkacak

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, kentteki otellerde geçen yıl 40 bin civarında turistin ağırlandığını söyledi.

Gül, yapılan tanıtım faaliyetleri, konaklama imkanlarının gelişmesi ve gerçekleştirilecek organizasyonlarla bu sayının ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti.

İl dışından gelen gurbetçilerle birlikte geçen yıl 250 bini aşkın kişinin kenti ziyaret ettiğini aktaran Gül, "Bunun yanında müze, doğa sporları, kamp, karavan, trekking, bisiklet ve motor severler tarafından ilimiz tercih edilmektedir. Özellikle yaz aylarında otellerimiz yüzde 80-90 doluluk oranına kadar ulaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane'de mağaralar, göller ve şelaleler ilgi çekiyor

Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, şehrin fauna ve florasıyla doğa temelli turizm faaliyetleri için önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Sürmeli, kentin Örümcek Ormanları, Karaca Mağarası, Limni Gölü, Artabel Gölleri, Tomara Şelalesi'nin yansıra yaylalarıyla ön plana çıktığına değinerek, "2024 itibariyle Karaca Mağarası, Limni Gölü, Tomara Şelalesi, Torul Cam Terası ve Gümüşhane müzemiz en çok ziyaret edilen alanlarımız oldu. Yine geçen yıl toplam 360 bin kişiyi turizm destinasyonlarımızda ağırladık." diye konuştu.

Gümüşhane'nin 13 coğrafi işaretli ürün ile gastronomi turizmi için alternatif olabilecek potansiyele sahip olduğunu aktaran Sürmeli, "Dut pestili, kömesi, sironu, Kürtün Araköy ekmeği, şeker fasulyesi bunlardan bazıları." ifadesini kullandı.

Sürmeli, Kelkit ilçesi Sadak köyü sınırlarındaki antik kent kazılarına da dikkati çekerek, Lejyoner üssü olan ünlü Satala Antik Kenti ve kazılarda bulunarak kent müzesinde sergilenen Roma lejyoner zırhının Gümüşhane'nin arkeolojik değerini de öne çıkardığını kaydetti.

Santa Harabeleri'nin de doğa ve inanç turizmiyle ziyaretçi çektiğini işaret eden Sürmeli, şunları kaydetti:

"Kentin bu zenginliklerine ek olarak gözbebeğimiz olan Süleymaniye Mahallesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması, Gümüşhane'de İpek Yolu rotası, kültür rotası, doğa rotası gibi tematik rotalar belirlenmesi, gudu, zilli kilim, siron yapımı gibi deneyimsel turizm uygulamalarının hayata geçirilmesi, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 'Geleneksel Sohbet Toplantıları' olarak kabul edilen, 'Herfene Gecelerinin' Gümüşhane'ye özel bir marka haline getirilmesi ilimizin turizm potansiyelini yükseltecek adımlar olacaktır."