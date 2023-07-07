Karadeniz Ereğli, Şevval Sam ve Sakiler ile coştu - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli, Şevval Sam ve Sakiler ile coştu

07.07.2023 16:36

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Sakiler ve Şevval Sam sahne aldı. Binlerce insanın coşkuyla eşlik ettiği konserde sanatçılar, Kdz. Ereğlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festivalin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi ve alandakilerle birlikte 'Sevgi, Barış, Dostluk. Ereğli İl Olsun' sloganını söyledi.

Oyunculuğun yanı sıra yoğun bir konser maratonu bulunan Şevval Sam, önceki gün Ereğli'deki festivalde sahneye çıktı. Sahneye çıkarak Sam'ın Ereğli'de konser vermesi için uzun zamandır uğraştığını söyleyen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Şevval Sam 6 Temmuz'da müsait olunca 3 günlük festivali 4 güne çıkardık" şeklinde konuştu.

SAKİLER VE ŞEVVAL SAM ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Karadeniz Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Sakiler ve Şevval Sam sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla binlerce insanı coşturan sanatçılar, Kdz. Ereğlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali coşkulu bir şekilde başladı. 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Sakiler ve Şevval Sam sahne aldı.

"EREĞLİ İL OLSUN"

Sahneye ilk çıkan Sakiler, özellikle genç hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Binlerce Ereğlili, şarkılara coşkuyla eşlik etti. Gecenin finalinde sahne alan Şevval Sam ile birbirinden güzel şarkılarla mest etti. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık'la sahneye çıkarak sanatçılara hediye takdiminde bulundu. Başkan Posbıyık, Türkiye'nin en büyük festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Posbıyık ayrıca alandakilerle birlikte hep bir ağızdan "Sevgi, barış, dostluk. Ereğli il olsun" dedi.

"ŞEVVAL HANIM İÇİN FESTİVALİ 4 GÜNE ÇIKARDIK"

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, aynı zamanda Sam'ı seyircilere şikayet etti. Posbıyık, "Güzel hanımefendi ve çok yönlü sanatçıyı size şikayet edeceğim. Her seferinde bir mazeret. Haklı ama film, dizi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği derken bir de rock albümü çıkardı. Allah güzellik de vermiş sanatı da... Böyle bir sanatçıyı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu defa, 'Getireceğim' dedim. Menajeri Şevval Sam'ın 7-8-9 Temmuz'da işinin olduğunu söyledi. Bizim normalde festivalimiz 7-8-9 Temmuz'daydı. Ancak menajeri 6 Temmuz'da gelebileceklerini söyledi. Şevval Hanım için sahne kurduk. Festivali dört güne çıkardık" dedi. Sam, sahneye zabıtaların yaptığı güvenlikle çemberiyle çıktı.

Kaynak: İHA
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