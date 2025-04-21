Kukla ve Karagöz Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kukla ve Karagöz Festivali Başladı

Kukla ve Karagöz Festivali Başladı

Ankara'da başlayan festival, uluslararası katılım ve çeşitli etkinliklerle kukla sanatını yaşatıyor.

21.04.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Ankara'da başladı.

Ankara Resim Heykel Müzesi'nde açılışını yapan Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'ne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, yazar ve yönetmen Ezel Akay ve sanatseverler katıldı. Bu yıl, 'Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü'nü, yazar Nail Tan ve yönetmen Ezel Akay aldı. Festival, 21 Nisan- 25 Nisan tarihleri arasında Ankara'da, 26 Nisan İstanbul'da, 28- 30 Nisan Azerbaycan'da, 2- 5 Mayıs Özbekistan ve 9- 12 Mayıs tarihlerinde de Kıbrıs'ta devam edecek.

Geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında; yerli ve yabancı kukla ve Karagöz oyunları, Türk Hava Kurumu ile birlikte Maket Uçak Yapım Atölyesi, Yaşayan İnsan Hazinesi Ali Akbey rehberliğinde Ahşap Karagöz Yapım Atölyesi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Festivalde, Azerbaycan Bakü Devlet Kukla Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kıbrıs Devlet Kukla Sanatçısı İzel Seylani ve Türkiye'nin önde gelen kukla ve karagöz sanatçılarının gösterileri eşliğinde gerçekleştirilecek Kukla ve Karagöz oyunları izlenebilecek.

'11 FARKLI SANATÇININ KUKLA VE KARAGÖZ OYUNLARI VAR'

Hadi Poyrazoğlu'nun torunu, aynı festivalin proje koordinatörü olan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Şafak Poyrazoğlu, dedesi Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmak için ilk olarak 2022 yılında bu festivalin gerçekleştirildiğini söyledi. Festival'in bu yıl çok daha renkli olduğunu vurgulayan Poyrazoğlu, "11 tane farklı sanatçının kukla ve karagöz oyunları var. Özbekistan Devleti Kukla Tiyatro Sanatçıları var. Azerbaycan Kukla Sanatçıları var. Bunun dışında bir adet Geçmişten Günümüzde Karagöz Söyleşimiz var. Mustafa Mutlu hocamızla beraber Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz bir panelimiz var. Yaşayan İnsan Hazinemiz Ali Akbey var ki; Ali Akbey Ahşap Kukla ve Karagöz Ustası. Burada çocuklara ahşaptan karagözler yaptıracak. Bunun dışında Kıbrıs'tan gelen sanatçılarımız var ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kukla ve karagöz sanatçılarımız var" dedi.

'ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA KUKLA GÖSTERİSİ YAPMIŞ BİR SANATÇI'

Hadi Poyrazoğlu'nun, Edirne'den Hakkari'ye kadar gitmediği yer kalmadığını, halk evlerinde kukla ve karagözler oynattığını vurgulayan Poyrazoğlu, "Dedem, 1934 yılında Atatürk'ün huzurunda kukla gösterisi yapmış, 1935'te İsmet İnönü'nün köşkünde Erdal ve Ömer İnönü'nün sünnet töreninde gösteriler yapmış, hayatını bu sanata adamış bir sanatçıydı. Biz de bu değerli sanatçımızın isminin daha çok tanınması ve unutulmaması için böyle bir festival gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Festival, Ankara, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kukla ve Karagöz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kukla ve Karagöz Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement