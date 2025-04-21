Kukla ve Karagöz Festivali Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali Ankara'da başladı.

Ankara Resim Heykel Müzesi'nde açılışını yapan Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'ne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, yazar ve yönetmen Ezel Akay ve sanatseverler katıldı. Bu yıl, 'Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü'nü, yazar Nail Tan ve yönetmen Ezel Akay aldı. Festival, 21 Nisan- 25 Nisan tarihleri arasında Ankara'da, 26 Nisan İstanbul'da, 28- 30 Nisan Azerbaycan'da, 2- 5 Mayıs Özbekistan ve 9- 12 Mayıs tarihlerinde de Kıbrıs'ta devam edecek.

Geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında; yerli ve yabancı kukla ve Karagöz oyunları, Türk Hava Kurumu ile birlikte Maket Uçak Yapım Atölyesi, Yaşayan İnsan Hazinesi Ali Akbey rehberliğinde Ahşap Karagöz Yapım Atölyesi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Festivalde, Azerbaycan Bakü Devlet Kukla Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kıbrıs Devlet Kukla Sanatçısı İzel Seylani ve Türkiye'nin önde gelen kukla ve karagöz sanatçılarının gösterileri eşliğinde gerçekleştirilecek Kukla ve Karagöz oyunları izlenebilecek.

'11 FARKLI SANATÇININ KUKLA VE KARAGÖZ OYUNLARI VAR'

Hadi Poyrazoğlu'nun torunu, aynı festivalin proje koordinatörü olan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Şafak Poyrazoğlu, dedesi Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmak için ilk olarak 2022 yılında bu festivalin gerçekleştirildiğini söyledi. Festival'in bu yıl çok daha renkli olduğunu vurgulayan Poyrazoğlu, "11 tane farklı sanatçının kukla ve karagöz oyunları var. Özbekistan Devleti Kukla Tiyatro Sanatçıları var. Azerbaycan Kukla Sanatçıları var. Bunun dışında bir adet Geçmişten Günümüzde Karagöz Söyleşimiz var. Mustafa Mutlu hocamızla beraber Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz bir panelimiz var. Yaşayan İnsan Hazinemiz Ali Akbey var ki; Ali Akbey Ahşap Kukla ve Karagöz Ustası. Burada çocuklara ahşaptan karagözler yaptıracak. Bunun dışında Kıbrıs'tan gelen sanatçılarımız var ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kukla ve karagöz sanatçılarımız var" dedi.

'ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA KUKLA GÖSTERİSİ YAPMIŞ BİR SANATÇI'

Hadi Poyrazoğlu'nun, Edirne'den Hakkari'ye kadar gitmediği yer kalmadığını, halk evlerinde kukla ve karagözler oynattığını vurgulayan Poyrazoğlu, "Dedem, 1934 yılında Atatürk'ün huzurunda kukla gösterisi yapmış, 1935'te İsmet İnönü'nün köşkünde Erdal ve Ömer İnönü'nün sünnet töreninde gösteriler yapmış, hayatını bu sanata adamış bir sanatçıydı. Biz de bu değerli sanatçımızın isminin daha çok tanınması ve unutulmaması için böyle bir festival gerçekleştirdik" diye konuştu.