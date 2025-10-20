RİYAD ve Fondazione Querini Stampalia, Venedik'teki Fondazione Querini Stampalia'da, dünyanın en büyük ışık sanatı festivali 'Noor Riyad Festivali 2025'in ön gösterimi niteliğinde bir kapsül sergi sunuyor.

'Göz Açıp Kapayıncaya Kadar' temasıyla düzenlenen festival ve sergi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hızlı değişim ile dönüşümün yanı sıra şehrin dönüşümünde kültürel gelişimin artan rolünü yansıtıyor. Kapsül serginin küratörlüğünü Mami Kataoka üstleniyor; kendisine Li Zhenhua ve Sara AlMutlaq eşlik ediyor.

Sergide, 'Noor Riyad 2025 Festivali'ne (20 Kasım - 6 Aralık) katılacak dört uluslararası sanatçının eserleri ziyaretçilerle buluşacak. Her sanatçı ve eseri, 2025 festivalinin küratöryel temasının bir yönünü temsil ediyor ve İtalya ile Suudi Arabistan arasındaki tarihsel ve kültürel alışverişin görsel temsillerini sunuyor.

Ayoung Kim, Riyad metro sistemine odaklanarak, bu sistemin hem altyapı hem de çağdaş sanatın sergilendiği bir kamusal müze olarak rolünü vurguluyor.

Wang Yuyang, Riyad'ın hızlı teknolojik ve kentsel gelişimini, şehrin aydınlık ve modern karakterine vurgu yaparak sergiye taşıyor.

Abdelrahman Elshahed, Riyad ile Venedik arasında kavramsal bir bağ kuran hat sanatıyla, iki şehrin uzun kültürel ve ticari geçmişine göndermede bulunuyor.

Safeya Binzagr'a (1940–2024) adanan bölüm ise İtalyan izleyicilere, uluslararası ve yerel gelenekleri harmanlayan Suudi Arabistan'ın önde gelen modernist sanatçılarından birinin eserlerini tanıtıyor.

Sergi, Carlo Scarpa tarafından tasarlanan Fondazione Querini Stampalia mekanlarında kuruluyor. Buna paralel olarak, 'Noor Riyad 2025', Riyad'ın geçirdiği dönüşümü ve şehrin sanatsal ile kültürel alışverişte küresel bir platform olma hedefini vurguluyor.

Dünyanın en büyük ışık sanatı festivali olan 'Noor Riyad 2025', deneyimsel medya konusunda uzmanlaşmış İtalyan şirketi 'Filmmaster' tarafından gerçekleştiriliyor. 'Noor Riyad', dünyanın önde gelen uluslararası ve Suudi sanatçıların en yüksek kaliteli ışık sanat eserlerini bir araya getiriyor. 'Riyad Art' kapsamında düzenlenen festival, yerel yetenekleri desteklemeyi ve gençleri Suudi Arabistan'ın yaratıcı ekonomisini ileriye taşımayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

'Riyad Art', Riyad'ın Vizyon 2030 kapsamındaki dört orijinal mega projesinden biri olup, Riyad Şehri Kraliyet Komisyonu liderliğinde yönetilmektedir. 2019 yılında başlatılan proje, başkentin dönüşümünü hızlandırmak, yaşamları zenginleştirmek ve sanat aracılığıyla yaratıcı ifade ile kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek amacıyla geliştirildi. Sanat ve kültür, bir şehrin kimliğinin temelidir; 'Riyad Art' girişimi, başkentin gelişen yaratıcı ortamının açıklığını ve erişilebilirliğini yansıtmak üzere kuruldu. Girişim, sanatsal pratikler aracılığıyla fikir alışverişi, daha derin ve kapsayıcı bir kültürel kimliğin oluşmasına katkıda bulunuyor.

'Riyad Art', insanların yaşamına olumlu etki yapmayı, hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere günlük hayatta mutlu anları sunmayı, vatandaşlık bilincini güçlendirmeyi ve herkesin keyif alacağı daha güzel bir şehir yaratmayı amaçlıyor. Girişim ayrıca yaratıcı ekonominin büyümesini destekleyip, yatırım ve yeteneklerin bölgeye çekilmesine katkıda bulunuyor. 'Riyad Art'a ait web sitesi riyadhart.sa/en/noor-riyadh ve sosyal medya hesapları ise Instagram: @noorriyadhfestival, X: @NoorRiyadhFest ve Facebook: @NoorRiyadhFestival.

Fondazione Querini Stampalia, İtalya'nın en köklü ve saygın kültürel kurumlarından biri. 1869 yılında kurulan vakıf, kurucusu Kont Giovanni Querini'nin bilgi ve faydalı disiplinlerin peşinde olma vizyonunu 150 yılı aşkın süredir yaşatıyor.

Venedik'in kalbinde yer alan vakıf, zengin sanat koleksiyonlarından kapsamlı kütüphanesine, çağdaş mimarların yeniden yorumladığı mekanlarına kadar geçmişle bugünü buluşturan canlı bir merkez. Cesaret, açıklık ve merakla tanımlanan vakıf, geniş mirasını zenginleştirmeye, ziyaretçilerinin güvenini kazanmaya ve her deneyimi unutulmaz kılmaya kendini adadı.

'FILMMASTER' HAKKINDA

Hikaye anlatımını deneyimsel medya ile birleştirerek marka iletişiminin sınırlarını yeniden tanımlayan 'Filmmaster', 1976'dan bu yana izleyicilerin kalbinde iz bırakan marka deneyimleri oluşturuyor. CEO'su Antonio Abete olan 'Filmmaster', geleneksel etkinlik veya reklamcılığın ötesine geçen deneyimsel medya alanında uzmanlaşmıştır.