Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları - Son Dakika
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Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları

08.07.2023 17:26

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, Uğur'un ölümü üzerine taziye paylaşımlarında bulundu. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ferhat Göçer, İzzet Çapa, Hasibe Özlem Eren, Nebahat Çehre, Ceyhun Yılmaz, Berna Laçin ve Mustafa Sandal gibi isimler, Uğur'a Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı mesajları paylaştılar.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılarıyla sanat dünyasında adını altın harflerle yazdıran Uğur'un ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye paylaşımları yağdı.

İşte Özkan Uğur'la ilgili paylaşımlar...

ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak baş sağlığı dileyen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

EKREM İMAMOĞLU

"Sanatçı Özkan Uğur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

MUHARREM İNCE

"MFÖ'nün Özkan'ı, Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, oynadığı tüm dizilerle, söylediği tüm şarkılarla kalbimizde taht kuran kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

MANSUR YAVAŞ

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik, çok üzgünüz. Türk müziğine ve sinemasına katkıları unutulmayacak. Ruhu şad olsun."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

ALİ YERLİKAYA

Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

ALİŞAN

"Çok üzüldüm çok. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan abi."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu


İZZET ÇAPA

"İnanmıyorum, İnanamıyorum… Canım yanıyor canım. Özkan Uğur'u kaybetmişiz… Diyecek sözüm yok… Acımın, acımızın tarifi yok. Başımız sağ olsun. Yolun ışık, kabrin nur olsun güzel adam. Seni hiçbir zaman unutmayacağım."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

HASİBE ÖZLEM EREN

"Özkan Uğur Başımız sağ olsun."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

NEBAHAT ÇEHRE

"Işıklar içinde uyu sevgili Özkan Uğur"

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

FERHAT GÖÇER

"Özkan Uğur'u kaybettik… Mükemmel bir sanatçı… Mükemmel bir insandı… Çok üzgünüm"

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

CEYHUN YILMAZ

"En eğlencelimiz de gitti… Dünyanın neşesi kaçtı. Özkan Uğur Ruhun şad olsun ağabey"

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

BERNA LAÇİN

"Çok güzel bir insan da göçtü gitti, çok üzgünüm."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu

MUSTAFA SANDAL

"Seni hep bu güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Özkan abi."

Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu
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Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları - Son Dakika
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