Tarih, edebiyat ve teknoloji \'Evliya Çelebi\'nin Gözüyle Kudüs\'ün Miracı\'nda buluştu

Kültür Sanat

EVLİYA Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Kudüs notlarından ilhamla hazırlanan 'Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı' kitabı, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisi ve VR filmiyle birlikte Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde tanıtıldı. Sur Grup tarafından hazırlanan kitap, sergi ve VR filmi, Kudüs'ün tarihi ve manevi atmosferini yansıtıyor. Serginin kapıları 26 Şubat Çarşamba akşamına kadar sanatseverlere açık olacak.

Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Grup ailesi, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ile edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Yazar Mustafa Aksay tarafından kaleme alınan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki Kudüs'e dair izlenimlerinden ilhamla hazırlanan kitap, sergi ve VR filmi oldukça ilgi gördü.

ELMAS: KUDÜS BİZİM İÇİN BİR DAVA

Etkinlikte yaptığı konuşmada 'Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı' kitabının Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal bir yolculuk olduğunu ifade eden Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sur Grup olarak Kudüs'e ve Kudüs çalışmalarına çok uzun zamandır destek olmaya gayret ediyoruz. 4-5 yıl önce yine bir çalışma vesilesiyle bu projeye başlamıştık. Arkadaşlarımız Kudüs'teki bütün kutsal mekanların; Mescidi Aksa'nın, Yahudi ve Hristiyanlara da ait olan yerlerin hepsinin VR çekimlerini gerçekleştirdi. Ortaya çok önemli bir arşiv çıkmış oldu. Bugün, Gazze Savaşı'ndan sonra geldiğimiz siyasi ortamı düşünürsek de çok önemli bir arşiv çalışmasına vesile olmuş oldu. Evliya Çelebi'nin 350 yıl önce Seyahatnamesinde ifade ettiği rotayla ve o eserlerle bugünkü halini kıyas yaparak onun izinde bir kitap çalışması olmuş oldu. Sur Grup olarak Kanuni Sultan Süleyman devrinde, surları tahkim edilerek muhafaza altına alınan bu kutsal şehrin, 400 küsur yıl sonra yeniden yükselişine şahit olmak niyet ve duası ile Kudüs'ün Miracı kitabını, fotoğraf sergisini ve VR filmini kamuoyu ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Elmas konuşmalarına şöyle devam etti:

"Kudüs, içimizde kanayan bir yara. Ecdadımız Kudüs'e gönlünü vermiş, Kudüs'e kan dökmüş, gözyaşı dökmüş. Ama Kudüs'ün barış dönemlerini de ecdadımız İslam döneminde gerçekleştirebilmiş. Kudüs bizim için bir dava ve aynı zamanda bizim için tekrar İslam'la sulh ve selamet bulacak olan kadim kıblemiz. Bu çerçevede bizler de Kudüs davamıza mütevazi bir katkımız ve emeğimiz olsun istedik ve 4-5 yıl önce çalışmaya başladık. Yönetmenimiz Mustafa Aksay, fotoğraf sanatçımız ve sanat yönetmeni olarak bu çalışmayı bize arz ettiler. Biz de hiç düşünmeden Sur Grup olarak destek olduk. Uzunca bir çalışmayla, VR çekim tekniğiyle bugün Kudüs'te yer alan tüm mekanları VR tekniği ile çektik. Elimizde çok güçlü bir Kudüs arşivi oldu. Bunları da bir kitap ve sergiyle taçlandırmak istedik. Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum çünkü yeni kuşakların, hepimizin buna biraz ihtiyacı var. Farkındalığımızı artırmamız lazım. Sonuçta Kudüs, bizim kutsal mekanımız. Biz oradayız, gönlümüz, kalbimiz orada. İnşallah günün birinde hep beraber orada olacağız. Bütün gayretimiz, bütün duamız Kudüs'ün tekrar İslam barışına erişmesi ve siyonizmin oluşturduğu bu kan gölünün, vahşetin, soykırımın bir an önce son bulmasıdır. Bu anlamda Sur Grup olarak kalbimizdekini yaptık diyebiliriz."

AKSAY: İNŞALLAH KUDÜS'TEKİ MİRAÇ'TA DA HEP BİRLİKTE OLURUZ

Yazar Mustafa Aksay, "Bu kitap aynı zamanda, sekiz yıllık bir hayalin ve yolculuğun meyvesidir. Bu projeye Miraç gecesinde Kudüs'te olma niyetiyle başladık. Dualarımız kabul oldu, tam Miraç Kandili sabahında Kudüs'e ulaşma ve çekim yapma imkanı bulduk. Sergimizin açılışını da Berat gününde yapmak nasip oldu. Bu eserde kendimize rehber olarak aldığımız Evliya Çelebi'nin Kudüs'te Kadir gecesi duasını yaprak hatim indirdiği Mescid-i Aksa'da böyle bir projeyi yapmayı başardık. İnşallah Kudüs'teki Miraç'ta da hep birlikte oluruz" dedi.

Aksay şöyle devam etti:

"Bugün Sevgililer Günü. Nizar Kabbani'nin bir şiiri vardır. Ki kendisi şiiriyle ve yazılarıyla Kudüs konusunda oldukça motive eden birisidir. 'Ey Kudüs, ey şehrim. Ey Kudüs, sevgilim' diyerek Kudüs'ü sevgilim olarak tabir ediyor. Biz de Nizar Kabbani'ye de ithaf olarak sevgililer gününde bu sergiyi, Kudüs'e olan aşkımızı, sevgimizi bu şekilde anlatmak istiyoruz."

KUDÜS'ÜN MANEVİ DERİNLİĞİ VE TARİHİ ZENGİNLİĞİ BİR ARADA

Yazar Mustafa Aksay tarafından hazırlanan ve Evliya Çelebi'nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekanlarında da çekilen özgün fotoğraflardan oluşan kitap, Kudüs'ün manevi derinliğini tarihi zenginlikleriyle sunuyor.

Aynı zamanda bir görsel hafıza da barındıran 'Kudüs'ün Miracı', 1997 yılından itibaren yapılan fotoğraf çekimleriyle bir zamanlar kurumuş bir zeytin ağacından, Kudüs'ün tarihi dokusuna kadar birçok önemli görseli okurlarıyla paylaşıyor.

Kitabın giriş yazısını, Orta Doğu ve İslam coğrafyası konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Cengiz Tomar yazarken, Evliya Çelebi'yi ve onun Kudüs yolculuğunu anlatan yazıyı da Evliya Çelebi üzerine derin bir birikime sahip Dr. Seyit Ali Kahraman kaleme aldı. Dr. Esra Aksay da kitap için Hazreti Peygamber'in Miraç deneyiminin izlerini takip ettiği bir makale kaleme aldı.

ZİYARET İÇİN SON GÜN 26 ŞUBAT

Etkinlik kapsamında bir de özel film gösterimi gerçekleştirildi. Filmde izleyiciler, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüvenini Evliya Çelebi'nin gözünden izleme imkanı buldu. Hem Kubbetü's Sahra'da hem Mescid-i Aksa'da Miraç gecesinin 360° VR çekimlerinden oluşan film konukların büyük beğenisini topladı.

Etkinlik kapsamında tanıtılan 'Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı' kitabı ve sergisi, 26 Şubat tarihine kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.