Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis
27.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teksam 'kadim şehirler' başlığı altında Bitlis'i konu alan bir konferans düzenledi. Konferansa BİGİAD Başkanı Kemal İnan, Bimfed Mutki Dernekleri federasyonu başkanı Mesut Kaynak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ramazan Altan, Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, Sanatçı Şahin AKA ve diğer önemli isimler katıldı.

Teksam 'kadim şehirler' başlığı altında Bitlis'i konu alan bir konferans düzenledi.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

Programa BİGİAD Başkanı Kemal İnan, Bimfed Mutki Dernekleri federasyonu başkanı Mesut Kaynak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ramazan Altan, Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, Sanatçı Şahin AKA, Esenyurt Renkler Derneği, Sicilaffı derneği başkanı, Mutki dernek başkanları, iş insanları, Ağrı Dernekler Federasyonu, Excutive Chefler katıldılar. Geceye TV kanalları ve Basın da katıldı.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

Teksam Genel Başkanı Talip Aksoy:Değerli konuklar, sevgili dostlar, Kıymetli Basın Mensupları, Kıymetli Hanımefendiler, hepiniz Hoş geldiniz! Bugün sizlere, Anadolu'nun Doğu'sunda, kartal yuvası gibi sarp kayalıkların üzerine kurulmuş, her taşında bir hikaye, her sokağında bir medeniyet izi taşıyan kadim bir şehirden bahsetmek istiyorum: Bitlis'ten.

Bitlis, sadece coğrafi bir konumdan ibaret değildir; o, binlerce yıllık birikimin, farklı medeniyetlerin harmanlandığı, tarih kitaplarına sığmayan bir yaşamın adıdır. Urartular'dan başlayarak Asurlular'a, Persler'den Romalılar'a, Bizans'tan Selçuklular'a ve Osmanlı'ya uzanan uzun bir tarih şeridinde, Bitlis daima önemli bir merkez olmuştur. Kalenin eteklerinde başlayan şehir, dar sokakları, taş evleri ve tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır.

Bitlis, aynı zamanda medreseler şehridir. İlim ve irfanın yüzyıllarca yeşerdiği bu topraklarda, Şerefiye Külliyesi, İhlasiye Medresesi, Ulu Camii gibi yapılar, hem mimari güzellikleriyle hem de taşıdıkları ilmi mirasla bizleri büyülemektedir. Her biri, Bitlis'in sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda önemli bir eğitim ve kültür durağı olduğunun kanıtıdır.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Bitlis sadece taş yapılardan ibaret değildir. Buram buram Anadolu kültürü kokan bir şehirdir. Misafirperver insanları, kendine özgü el sanatları, yöresel lezzetleri ve halk oyunlarıyla Bitlis, yaşayan bir kültürel mirasa sahiptir. Ahlat taşından yapılmış evler, kendine has mimarisiyle dikkat çekerken, bu topraklarda yetişen Ahlat bastonu ve Bitlis balı gibi ürünler de şehrin zenginliklerini yansıtır.

Bitlis'in doğal güzellikleri de tarihine eşdeğerdir. Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşırken, etrafındaki doğal güzelliklerle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunar. Van Gölü'nün batı kıyısında yer alması da Bitlis'e ayrı bir çekicilik katmaktadır.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

İSTANBUL'DA 6 ASIR BİTLİS'LİLER

İdris-i Bitlis'i ile İstanbul Eyüp Sultan 'a gelen Bitlisliler Eyüpsultan'da yerleştiler. İdris Köşkü dediğimiz yerleşkede mefhumdurlar. İkinci durak ise Beyoğlu Tophanedir, Tophane'de Zaro Ağa gibi bir şahsiyet 160 yıla yakın yaşamış bir Mutkili şahıstır. Sürüm Deliklitaş köyü ve Zenderliler, Perxent köyleri ile Tophane'de bugün yerleşik ve avize, lojistik alanlarında sektörel başarının isimleridirler.

Üçüncü durak ise Kumkapı da Mutki'li hemşerilerimizin durağıdır. Burada Ermeni hemşerilerimizin yanında çıraklıktan başlayan, bugün İstanbul'da ve dünyada sayılı pırlantacıların olduğu tarihi yarım Ada'daki Bitlislilerdir.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

BİTLİSİN ENLERİ

Şerefhan Bey, Said-i Nursi, İdris-i Bitlis'i, Halil Hayali, Zaro Ağa, İsmet İnönü, Etin Yüksel, hakkı uzar, Musa Bey, Kamran İnan, Salih Mirzabeyoğlu Huseyno, Onur Akın, Ahmet Eren gibi değerlerin kadim kentidir.

NEDEN BİTLİS?

Peki, neden Bitlis'i ziyaret etmeliyiz? Neden bu kadim kente bu kadar önem vermeliyiz? Çünkü Bitlis, bize geçmişle bugün arasında köprü kurma fırsatı sunar. Bize, Anadolu'nun ne kadar köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu hatırlatır. Bize, taşa kazınan bilginin, el emeğinin ve insan ruhunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

Bitlis, bizleri sadece gezip göreceğimiz bir yer olmaktan öte, ilham alacağımız, öğreneceğimiz ve şaşıracağımız bir deneyime davet ediyor.

Bu nedenle, sizleri Bitlis'i keşfetmeye, onun mistik atmosferinde kaybolmaya, taşlarına sinen hikayeleri dinlemeye ve misafirperver insanlarıyla tanışmaya davet ediyorum. Hepinize bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Programa, sanatçı Şahin Aka'nın Bitlis'i özledim eserini okuması heyecan kattı. İstanbul'a ilk geldiğimizde bir kamyonun sırtında geldik. Genç yaşta evlendik, askerlik sonrası işyeri açtık, kardeşlerimizle birlikte, aydınlatma sektöründe, bugün bir marka ve markalar haline geldik. Aydınlatma ve avize sektöründe yüzde yetmiş Bitlisliler hakimdir dedi.

Bimfed Mutki Dernekleri federasyonu başkanı Mesut Kaynak: Teksam Genel Başkanı Talip AKSOY başkanımızın önderliğinde yapılan bugünkü kadim şehrimiz ve Bitlisimizin değerlerinin anlatıldığı programa desteklerimiz için buradayız. Bizde Mutkililer olarak Mutki değerlerimizden, Zaro Ağa ve Halil Hayali gibi bir çok değeri yetiştiren memleketimizi tanıtan Teksam'a destek vermemiz gerekiyor. Bizde kuyumculukta sektörde Bitlisliler olarak etkili bir alandayız tüm herkese teşekkür ederim.

Gelecek Partisi, Kültür Sanat, Kemal İnan, Konferans, Gençlik, Eğitim, Bitlis, Mutki, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Merkez Bankası: Papara’ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
Merkez Bankası: Papara'ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:12:16. #7.11#
SON DAKİKA: Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.