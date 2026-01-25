Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen\'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
25.01.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Dormen'e son görev için çok sayıda sanatçı salona akın etti.

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, 21 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ömer Dormen paylaşımında, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR

Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Usta sanatçı için saygı duruşunda bulunan isimler, Dormen'le ilgili anılarını ve duygularını paylaştı.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

"ONUNLA TANIŞMASAYDIM BUGÜNKÜ EMRE ALTUĞ OLMAZDI"

Emre Altuğ, "Haldun Dormen Beni pek çok kez ipten almıştır. Onunla çalışmak kadar eğlenceli bir şey yaşamadım. Bildiklerini hiç saklamazdı. Müzikali var eden adamdır. Yaptığım her işin arkasında Haldun Dormen vardı. Onunla tanışmasaydım bugünkü Emre Altuğ olmazdı." dedi.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

"SON ANINA KADAR ÜRETMEYE DEVAM ETTİ"

Suna Keskin ise Dormen'i, "Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen, yüzü ve beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyimdi. Eğer 60 yıldır sahnedeysem bu onun sayesinde oldu. Sahneye dair bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Onda ilahi bir güç vardı, son anına kadar üretmeye devam etti" sözleriyle anlattı.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

"ONU HEP YÜREĞİMİZDE TAŞIYACAĞIZ"

Melek Baykal, Dormen'le yeterince anı paylaşamamanın hüznünü dile getirerek, "Keşke onunla bir oyunda bile birlikte sahneye çıkabilseydim. Bugün bu şansımı uğurluyorum. O hep yüreğimizde olacak" dedi.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

"IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Tilbe Saran da Haldun Dormen'in insanlara kendilerini değerli hissettiren bir sanatçı olduğunu vurguladı. Saran, "Nezaketi, cömertliği, öğrenme tutkusu, gençlere güveni ve son gününe kadar elinden kitabı düşürmemesiyle örnek biriydi. Herkese sadece insan olduğu için bile kıymetli olduğunu hissettirdi. Onun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE

Anma töreninin ardından Haldun Dormen için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Haldun Dormen, Kültür Sanat, Yönetmen, Ünlüler, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Ronaldo’yu burada da kullandılar Suudi Arabistan’da ilginç ilan Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti 3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:13
Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 105 mağaza rakiplere devredilecek
Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor! 105 mağaza rakiplere devredilecek
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
02:00
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
01:54
Şişli’de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş 2 sakallı erkek detayı
Şişli'de başı olmayan kadın cesedini bakın kim bulmuş! 2 sakallı erkek detayı
01:16
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:39:53. #7.11#
SON DAKİKA: Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.