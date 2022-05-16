2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Taylor Swift ve BTS törene aldığı ödüllerle damga vurdu - Son Dakika

2022 Billboard Müzik Ödülleri, dün akşam Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Büyük bir merakla beklenen gecenin ev sahipliğini Sean Diddy Combs üstlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas'a akın etti. Özel tasarım bir elbise ile geceye katılan Doja Cat, farklı kategorilerden ödül aldı. Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.

BİRDEN FAZLA ÖDÜL ALDILAR

Megan Thee Stallion ise gecede sergilediği performansla dikkat çekti. Müzik dünyasından birçok ismin onurlandırıldığı gecede En İyi Sanatçı ve En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Drake aldı. Olivia Rodrigo ise Top Hot 100 Listesi Birincisi Ödülü, Radyoda Şarkıcı En Çok Çalınan Şarkıcı Ödülü, Top Billboard Global 200 Listesi Birincisi, Top Billboard 200 Albümü Ödülü'nün sahibi oldu.

İşte gecede ödül alan isimler...

EN İYİ ŞARKICI

Drake

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Olivia Rodrigo

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Drake

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Taylor Swift

EN İYİ GRUP/İKİLİ

BTS

TOP BILLBOARD 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Taylor Swift

TOP HOT 100 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo

ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI

BTS

RADYODA ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI

Olivia Rodrigo

TOP BILLBOARD GLOBAL 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo

TOP BİLLBOARD GLOBAL (ABD)

Ed Sheeran

EN İYİ TURNE

The Rolling Stones

EN İYİ R&B ŞARKICISI

Doja Cat

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI

The Weeknd

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI

Doja Cat

EN İYİ R&B TURNESİ

Bruno Mars

EN İYİ RAP ŞARKICISI

Drake

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI

Drake

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ RAP TURNESİ

Omarion & Bow Wow

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY ERKEK ŞARKICISI

Morgan Wallen

EN İYİ COUNTRY KADIN ŞARKICISI

Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY GRUBU/İKİLİSİ

Dan + Shay

EN İYİ COUNTRY TURNESİ

Eric Church

EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Glass Animals

EN İYİ ROCK TURNESİ

The Rolling Stones

EN İYİ LATİN ŞARKICI

Bad Bunny

EN İYİ LARTİN ERKEK ŞARKICI

Bad Bunny

EN İYİ LATİN KADIN ŞARKICI

Kali Uchis

EN İYİ LATİN GRUP/İKİLİ

Eslabon Armado

EN İYİ LATİN TURNE

Los Bukis

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI

Lady Gaga

TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ

Olivia Rodrigo, SOUR

EN İYİ SOUNDTRACK

Encanto

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Doja Cat, Planet Her

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Drake, Certified Lover Boy

EN İYİ COUNRTY ALBÜMÜ

Taylor Swift, Red

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Twenty One Pilots, Scaled and Icy

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ

Karol G, KG0516

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Illenium, Fallen Embers

TOP HOT 100 ŞARKI LİSTESİ BİRİNCİSİ

The Kid Laroi & Justin Bieber, "Stay"