2022 Billboard Müzik Ödülleri, dün akşam Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Büyük bir merakla beklenen gecenin ev sahipliğini Sean Diddy Combs üstlendi.
Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas'a akın etti. Özel tasarım bir elbise ile geceye katılan Doja Cat, farklı kategorilerden ödül aldı. Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.
Megan Thee Stallion ise gecede sergilediği performansla dikkat çekti. Müzik dünyasından birçok ismin onurlandırıldığı gecede En İyi Sanatçı ve En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Drake aldı. Olivia Rodrigo ise Top Hot 100 Listesi Birincisi Ödülü, Radyoda Şarkıcı En Çok Çalınan Şarkıcı Ödülü, Top Billboard Global 200 Listesi Birincisi, Top Billboard 200 Albümü Ödülü'nün sahibi oldu.
Drake
Olivia Rodrigo
Drake
Taylor Swift
BTS
Taylor Swift
Olivia Rodrigo
BTS
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Ed Sheeran
The Rolling Stones
Doja Cat
The Weeknd
Doja Cat
Bruno Mars
Drake
Drake
Megan Thee Stallion
Omarion & Bow Wow
Taylor Swift
Morgan Wallen
Taylor Swift
Dan + Shay
Eric Church
Glass Animals
The Rolling Stones
Bad Bunny
Bad Bunny
Kali Uchis
Eslabon Armado
Los Bukis
Lady Gaga
Olivia Rodrigo, SOUR
Encanto
Doja Cat, Planet Her
Drake, Certified Lover Boy
Taylor Swift, Red
Twenty One Pilots, Scaled and Icy
Karol G, KG0516
Illenium, Fallen Embers
The Kid Laroi & Justin Bieber, "Stay"
Son Dakika › Magazin › 2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Taylor Swift ve BTS törene aldığı ödüllerle damga vurdu - Son Dakika