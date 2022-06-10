7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar - Son Dakika
Üye Girişi

7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar

10.06.2022 09:34

Mayıs ayında 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile hayatını birleştiren Demet Evgar, doğumuna haftalar kala eşiyle tatile çıktı. 7,5 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı. Kız bebeği bekleyen oyuncu, şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Demet Evgar, tatilinden kareleri paylaştı. Doğumdan önce dinlenmeye çekilen sevilen oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları paylaşarak "Gündoğumu" notunu düştü. Evgar'ın paylaşımına sessiz kalamayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Manzara güzel, sen en güzel" yorumunu yaptı.

İşte Demet Evgar'ın tatilinden kareler...

YORUMLAR
500
Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında ve nereli? Demet Evgar biyografisi! Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında ve nereli? Demet Evgar biyografisi!

Demet Evgar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 09:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement