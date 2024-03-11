96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

96. Oscar Ödül Töreni, tüm dünyada ilgiyle izlendi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar ödülleri sahiplerini buldu.
13 dalda aday gösterilen Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" törenden 7 ödülle ayrıldı. 11 dalda aday gösterilen Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi ise 4 ödül kazandı.
Oscar'a "En İyi Film" ödülünü alan Oppenheimer damga vururken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Oppenheimer'daki performansıyla Cillian Murphy aldı.
"En İyi Yönetmen" ödülü ise Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a gitti. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Poor Things" filmindeki rolüyle Emma Stone aldı.
SAHNEYE ÇIRILÇIPLAK ÇIKTI
Ünlü oyuncu ve güreşçi John Cena, "En İyi Kostüm" ödülünü sunmak için sahneye çırılçıplak çıktı.
Cena'nın üstsüz sahnede anons yapması törene damga vurdu. John Cena anons arasında apar topar giydirildi.
2024 OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR
En İyi Film: Oppenheimer
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things)
İkinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Stone, 2017 yılında "La La Land" filmindeki rolüyle bu ödülü kazanmıştı. Stone ayrıca 2015'te "Birdman" ve 2019'da ise "The Favourite" filmleriyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.
En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
En İyi Uluslararası Film: Zone of Interest (İngiltere - Yönetmen: Jonathan Glazer)
En İyi Film Kurgusu: Oppenheimer (Jennifer Lame)
En İyi Animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki)
Miyazaki adına ödülü sunucular Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth aldı.
Miyazaki, 2003 yılında düzenlenen 75. Oscar Ödül Töreni'nde de Spirited Away (Ruhların Kaçışı) filmiyle "En İyi Animasyon Filmi Akademi Ödülü"nü kazanmıştı.
En İyi Sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)
En İyi Kısa Film: The Wonderful Story of Henry Sugar (Yönetmen: Wes Anderson)
Wes Anderson adına ödülü sunucular Issa Rae ve Ramy Youssef aldı.
En İyi Uzun Metraj Belgesel: 20 Days in Mariupol (Yönetmen: Mstyslav Chernov)
En İyi Kısa Metraj Belgesel: The Last Repair Shop (Yönetmenler: Ben Proudfoot ve Kris Bowers)
En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)
En İyi Orijinal Şarkı: Barbie ("What Was I Made For?" - Billie Eilish and Finneas O'Connell)
22 yaşındaki Billie Eilish ve 26 yaşındaki Finneas O'Connell, Oscar tarihinde 30 yaşına gelmeden ödül kazanan en genç sanatçılar listesine girdi.
En İyi Kısa Animasyon: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins ve Brad Booker)
En İyi Ses: Zone of Interest (Tarn Willers ve Johnnie Burn)
En İyi Kostüm: Poor Things (Holly Waddington)
En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier ve Josh Weston)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things (James Price ve Shona Heath)
En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi ve Tatsuji Nojima)
En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)
En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet ve Arthur Harari)
Son Dakika › Magazin › 96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU! - Son Dakika
Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren ve 'Sevemem' isimli şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Sanatçının müzik kariyeri, gençlik yılları ve başarıları hakkında bilgiler.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı" diyerek Ogeday'a Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıklıyor. Ogeday'ın ne yaptığı ise yayınlanacak bölümde belli olacak.
Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra davetli olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Erener, Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.
Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.
Bu yılki Oscar ödülleri, cazibe, gözyaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Ryan Gosling'in Barbie filmindeki şarkı performansı, Jimmy Kimmel'ın dördüncü sunuşu, İsrail-Gazze savaşı protestoları, Da'Vine Joy Randolph'ın duygusal konuşması, John Cena'nın çıplak sahne performansı ve en iyi yardımcı köpek ödülü gibi anlar geceye damga vurdu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?