96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU! - Son Dakika
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96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.

11.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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96. Oscar Ödül Töreni, tüm dünyada ilgiyle izlendi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar ödülleri sahiplerini buldu.

13 dalda aday gösterilen Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" törenden 7 ödülle ayrıldı. 11 dalda aday gösterilen Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi ise 4 ödül kazandı.

Oscar'a "En İyi Film" ödülünü alan Oppenheimer damga vururken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Oppenheimer'daki performansıyla Cillian Murphy aldı.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

"En İyi Yönetmen" ödülü ise Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a gitti. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Poor Things" filmindeki rolüyle Emma Stone aldı.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

SAHNEYE ÇIRILÇIPLAK ÇIKTI

Ünlü oyuncu ve güreşçi John Cena, "En İyi Kostüm" ödülünü sunmak için sahneye çırılçıplak çıktı.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

Cena'nın üstsüz sahnede anons yapması törene damga vurdu. John Cena anons arasında apar topar giydirildi.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

2024 OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

En İyi Film: Oppenheimer

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

İkinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Stone, 2017 yılında "La La Land" filmindeki rolüyle bu ödülü kazanmıştı. Stone ayrıca 2015'te "Birdman" ve 2019'da ise "The Favourite" filmleriyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Uluslararası Film: Zone of Interest (İngiltere - Yönetmen: Jonathan Glazer)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Film Kurgusu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki)

Miyazaki adına ödülü sunucular Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth aldı.

Miyazaki, 2003 yılında düzenlenen 75. Oscar Ödül Töreni'nde de Spirited Away (Ruhların Kaçışı) filmiyle "En İyi Animasyon Filmi Akademi Ödülü"nü kazanmıştı.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Kısa Film: The Wonderful Story of Henry Sugar (Yönetmen: Wes Anderson)

Wes Anderson adına ödülü sunucular Issa Rae ve Ramy Youssef aldı.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Uzun Metraj Belgesel: 20 Days in Mariupol (Yönetmen: Mstyslav Chernov)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Kısa Metraj Belgesel: The Last Repair Shop (Yönetmenler: Ben Proudfoot ve Kris Bowers)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Orijinal Şarkı: Barbie ("What Was I Made For?" - Billie Eilish and Finneas O'Connell)

22 yaşındaki Billie Eilish ve 26 yaşındaki Finneas O'Connell, Oscar tarihinde 30 yaşına gelmeden ödül kazanan en genç sanatçılar listesine girdi.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Kısa Animasyon: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins ve Brad Booker)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Ses: Zone of Interest (Tarn Willers ve Johnnie Burn)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Kostüm: Poor Things (Holly Waddington)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier ve Josh Weston)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things (James Price ve Shona Heath)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi ve Tatsuji Nojima)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet ve Arthur Harari)

96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU!

Kaynak: Magazinkolik

Oppenheimer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 96. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU; ÇIPLAK SUNUCU ŞOKU! - Son Dakika

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